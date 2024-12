Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Martina De Ioannon sempre più presa da Ciro e Gianmarco: la scelta è vicina?(VIDEO)

News VIP

Uomini e Donne è tornato in onda oggi, martedì 17 dicembre, con una nuova puntata. Il trono classico di Martina De Ioannon continua a catturare l'attenzione del pubblico, ma la tronista appare sempre più divisa tra Ciro e Gianmarco. La scelta è vicina: chi sarà il fortunato?

La nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi, martedì 17 dicembre, riparte dal trono classico con Michele che insegue Veronica, dopo un attacco di pianto estremo. Il centro studio diventa il set di Beautiful con Alessio Pili Stella e Mario Cusitore. Entrambi i cavalieri credono che con il loro fare da "maschi alfa" avranno tutte le dame che desiderano ai loro piedi...ma restano entrambi con un pugno di mosche! Martina De Ioannon è vicina alla scelta, ma il finale del suo trono non è ancora chiaro!

Uomini e Donne, il centro studio diventa il set di Beautiful: Alessio e Mario bidonati dalle rispettive dame!

Michele ha il suo da fare, cercando di consolare Veronica, che è in una valle di lacrime perché sperava che, dopo la maratona di 4 fughe che gli ha fatto fare, bastava un'esterna caruccia perché il tronista cambiasse idea. Mary intanto continua a ribadire che non sarà presente nella prossima registrazione e che è stanca di restare in panchina. Alla fine il tronista balla con Veronica che è ancora un fiume in piena, Mary va via e Amal torna a sedersi sugli spalti con aria furibonda. Un regolare martedì da tronista, insomma.

Il trono over si trasforma nel set di Beautiful con Mario Cusitore e Alessio Pili Stella: credevamo che il comportamento del primo fosse piuttosto riprovevole, ma a quanto pare Alessio sembra batterlo, perché continua a provare a uscire con più dame, ma non comprende che alla base di tutto ci dovrebbe essere sempre la sincerità. Quando arrivano i fiori per Francesca, tutti in studio pensano che sia perché il cavaliere vuole chiederle scusa e ricominciare, ma in realtà Alessio glieli ha regalati...per chiudere! Abbiamo sbloccato un nuovo livello di "malessitudine"? Non è chiaro, ma la dama non apprezza e lo bidona. Idem succede per Agnese, dopo una nuova polemica tra la dama e il cavaliere. Alessio batte il record di essere mollato al centro studio per tre volte nel giro di un'edizione. Magari i fiori li può prendere lui, come premio di consolazione.

Mario subisce un destino simile, perché Valentina ha guardato con attenzione le puntate precedenti in cui erano coinvolte Margherita e Valentina e ha deciso che in una dinamica a tre o quattro non si sente a suo agio. Alessio dà prova di essere molto egocentrico, perché si rivolge con tono arrogante a Francesca e l'accusa di aver ridacchiato con Marco, un altro cavaliere del parterre, a sue spese. "Alessio, tu hai dei problemi, vuoi una donna in una certo modo e per chiudere bisogna essere così. Ma nemmeno uno sceicco ha tutte queste pretese." esclama Tina che invita la dama a non credere che questo attacco di "gelosia" sia indice di interesse da parte del cavaliere.

Uomini e Donne, Martina De Ioannon vicina alla scelta, ma chi sarà il fortunato?

Martina De Ioannon è stata raggiunta da Gianmarco in camerino e il corteggiatore le ha dichiarato di non riuscire a capirla, perché vede un comportamento ambiguo da parte sua e crede che non abbia davvero voglia di farsi corteggiare. In studio Gianmarco le fa notare che oramai la conosce bene e che scommette che l'esterna con Ciro - avvenuta dopo la loro - sarà stata molto fredda. Detto fatto: Martina raggiunge Ciro in camerino per una sorpresa, ma i due sono piuttosto impacciati e anche se il corteggiatore le chiede di fare due passi, Martina gli chiede di restare in camerino...perché fuori piove. Nonostante i due vivano un'esterna che, in potenza dovrebbe essere molto intima, c'è grande distanza e Martina appare molto fredda.

Anche questa volta il trono di Martina non ha servito come al solito - giusto per usare il gergo di X - è sicuramente un passo avanti rispetto a quello di FranciCristallo o di Michele. La tronista sembra davvero divisa tra i due corteggiatori e più si avvicina il momento della scelta più appare confusa: da un lato c'è chi ritiene che all'esterna con Ciro la tronista si è presentata con un umore poco predisposto a causa di ciò che le ha detto Gianmarco nell'esterna precedente. Mentre per altri il comportamento di Martina dipendeva dalla mancanza di una reazione di Ciro alla vista del bacio tra lei e Gianmarco.

E, anche quando Maria De Filippi le chiede con chi voglia ballare, anche se Martina sceglie di ballare con Gianmarco, sorge il dubbio che avrebbe preferito farsi stringere da Ciro. Sarà davvero così? La tronista è vicina alla scelta, dati gli ultimi sviluppi del suo trono, ma chi sarà il fortunato è ancora tutto da decidere.

