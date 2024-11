Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Martina corre in stazione a fermare Ciro, un amore da Fiction

News VIP

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi mercoledì 13 novembre 2024, Martina De Ioannon corre dietro a Ciro in stazione mentre Alessio Pilli Stella non crede a Prasanna.

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi mercoledì 13 novembre 2024 su Canale 5, Martina De Ioannon non ha pace dopo che Ciro ha lasciato lo studio e, spronata anche da Tina Cipollari, decide di rincorrerlo addirittura in stazione. Mentre va in scena questo colpo di scena degno di una fiction da prima serata, Alessio Pilli Stella non può accettare che una donna non cada immediatamente ai suoi piedi e Sabrina incontra un nuovo corteggiatore… selvaggio!

Uomini e Donne, Martina e Ciro ci hanno già stufato

Martina De Ioannon ha portato in esterna Giammarco e per poco non è scappato il bacio, Ciro non ha gradito e come scritto su quello che deve essere il manuale dei corteggiatori, passato di generazione in generazione nell’ultimo ventennio, ha lasciato lo studio. E così ricomincia la puntata di oggi di Uomini e Donne, in onda oggi mercoledì 13 novembre 2024 su Canale 5, con Martina che si dice certa delle sua decisione di non seguire Ciro, non avendo gradito le sue accuse. Eppure ecco che, neppure un ballo dopo, la tronista romana ci ripensa, inizia a chiedere sempre più insistente dove sia Ciro alla redazione, con l’apprensione che potrebbe avere una madre dopo il terzo messaggio senza risposta del figlio alle due di notte, fino a quando interviene Tina Cipollari e le dà l’idea del secolo. Martina, dopo un cenno d’assenso di Giammarco che se continua così non sarà mai la sua scelta perché è fin troppo maturo e accondiscendente (sì lo sappiamo, è un controsenso bellissimo questo dello studio di Uomini e Donne), parte alla volta della stazione del treno.

Maria De Filippi, divertita dalla situazione dato che Ciro è palesemente il suo nuovo cocco, ci fa sapere che la redazione ha convinto il ragazzo a scendere a Termini con una scusa. Senza dubbio vedremo la scena nel corso della prossima puntata, con nostra estrema gioia per non dire noia. Ok le dinamiche del classico alla fine si ripetono, ma qui stiamo rispolverando gli annali di corteggiamento mariano più classici e prevedibili di sempre. Passiamo alla collega Francesca Sorrentino, la tronista dei sussurri e delle lacrime, che finalmente ha trovato un corteggiatore degno del suo nome. Infatti prevediamo già di vederlo come nuovo tronista quando si lasceranno dopo poche settimane dalla scelta. Comunque, Francesco ci sa fare e la tronista capitola tanto che siamo vicino al bacio, mentre Paolo fa il bambino viziato appena uscito dal negozio di caramelle dove non ha potuto prendere l’ultimo cioccolatino al caffè e punta i piedi. Paolo così sbagli ma a noi poco importa, perché i tuoi camperos devono sparire da questo studio e da questo orario televisivo: ci sono i bambini!

Uomini e Donne, Alessio Pilli Stella che si sente Brad Pitt: assurdo

Se c’è una cosa che agli uomini discretamente belli piace fare è farsi dire dalle donne discretamente belli che sono invaghite di loro perché sono troppo belli. Alessio Pilli Stella proprio non esce da questo canone, con nostro immenso dispiacere, ed è palese che lo scorso anno a Uomini e Donne ci ha emozionato di più perché era Claudia Lenti a creare le dinamiche perfette per entrambe. Alessio, infatti, proprio non digerisce il fatto di essere quasi indifferente a Prasanna che, con il solito tono monocorde che farebbe irritare anche un santone padrone della calma assoluta, parla di bene manco fosse il fratello. Per fortuna interviene Queen Mary a sedare le polemiche, chiedendo a Narciso di abbassare il suo specchio.

Mentre sembra palese che questa coppia non avrà vita lunga, Sabrina riceve una sorpresa: per lei c’è un nuovo cavaliere. La conoscenza con Francesco procede a rilento, dato che sembra che lei si aspetti più che altro appuntamenti dallo psicologo che appuntamenti romantici con questo povero cristiano. Lui, comunque, ha una pazienza zen invidiabile ed è certo di poterla attirare a sé, cancellando il fantasma di Gabriele che se la ride dal parterre del trono over, palesemente compiaciuto dal fatto che la dama pensi ancora a lui. Comunque il nuovo corteggiatore è un mix tra Zequila dei bei tempi e Marco l’ex di Gemma Galgani, quindi siamo felici che Sabrina lo abbia tenuto perché qui si respira aria di futuro trash!

