Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Mario Cusitore beccato a baciare l'ex tronista Nicole Santinelli, la segnalazione

Oggi, lunedì 24 febbraio, è andata in onda, su Canale5, una nuova puntata di Uomini e Donne. Mario Cusitore è stato nuovamente protagonista di una segnalazione, visto che è stato beccato a baciare l'ex tronista Nicole Santinelli. Ecco la nostra opinione della puntata.

La nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi, lunedì 24 febbraio 2025, inizia con un recap di Giuseppe, Agnese e Sabrina al centro studio. Per fortuna Maria De Filippi interviene e sposta l'attenzione su una segnalazione choc di Gianni Sperti su Mario Cusitore e Nicole Santinelli, ex tronista del dating show. Per la prima volta nel suo percorso, Gianmarco Steri è in difficoltà con una corteggiatrice...

Uomini e Donne, Mario Cusitore ha baciato Nicole Santinelli in discoteca: la segnalazione choc di Gianni Sperti

Giuseppe ha proprio deciso di appropriarsi del titolo di cavaliere cringe del parterre over: nonostante Agnese gli abbia più volte dichiarato il suo totale disinteresse, il cavaliere insiste nel dire che tra loro ci sono stati sguardi, una carezza e diversi elementi che invece proverebbero il contrario. In tutta questa storia assurda c'è Sabrina, che ha così preso l'ennesima batosta da un uomo, dopo la speranza di aver trovato una persona davvero interessata a lei. La dama è sempre più senza parole, perché il cavaliere ribadisce al centro studio che non ha mai voluto ferirla, ma lo dice guardando Agnese e continuando a elencare tutti i presunti indizi a sostegno della sua teoria. Il suo comportamento è talmente inqualificabile che persino Maria De Filippi chiede di poter passare oltre e chiudere (si spera per sempre) questa vicenda.

Spazio a Margherita che ha deciso di dare una seconda chance a Mario Cusitore, dopo aver chiuso, nella registrazione precedente, la frequentazione con Giovanni. Quest'ultimo aveva dapprima chiesto una seconda possibilità alla dama, ma mentre Margherita si prendeva il tempo per riflettere ha deciso di fiondarsi su Morena. Margherita in quell'occasione aveva recitato la parte della povera innamorata a cui non era stata data la possibilità di riflettere se continuare o meno la storia con Giovanni, ma non appena la registrazione si è chiusa ha pensato bene di riaprire la conoscenza con Mario. Dopotutto, la prima volta era andata alla grande...

Ma ad attirare l'attenzione è la sfuriata di Gianni Sperti a Mario Cusitore: il cavaliere si è spesso mostrato su Instagram in compagnia di Michele Longobardi e Alessio Pecorelli, con cui ha vissuto diverse serate in discoteca. Entrambi sono stati due tronisti che hanno mostrato 0 interesse per le regole del programma, come sottolinea l'opinionista, perciò, frequentarli implicitamente indica la considerazione che Mario ha per il dating show di Canale 5. Anche Gemma interviene e asfalta Cusitore, ricordandogli (e anche a noi, nel caso l'avessimo dimenticato) che lei è lì da 14 anni e non solo non ha trovato un compagno, ma ha persino rifiutato tutte le serate, esterne, feste, ospitate che le hanno proposto. Se non è dedizione questa... La chicca finale, che porterà poi alla cacciata di Mario, è una segnalazione sul cavaliere e su Nicole Santinelli, ex tronista dell'edizione 2023 del programma, la cui relazione Carlo Alberto Manci niè durata solo una manciata di settimane. A quanto pare in discoteca i due non solo si sono conosciuti, ma si sarebbero anche scambiati un appassionato bacio, negato dal cavaliere con molta fermezza.

Uomini e Donne, Gianmarco Steri e Cristina già ai ferri corti: disinteresse o strategia?

Si passa al trono classico con Gianmarco Steri: per la prima volta nel suo percorso da tronista, il Mr Darcy di Centocelle si trova in difficoltà con Cristina, corteggiatrice che Lianne aveva definito, con grande spirito di solidarietà femminile, 'una gatta morta'. Il commento aveva infastidito Cristina, che sugli spalti si era chiusa a riccio, rifiutando anche di ascoltare Gianmarco quando il tronista ha eliminato alcune delle ragazze che aveva deciso di conoscere, ammettendo di avere un forte interesse per Lianne e Francesca. A detta di Cristina, le parole di Gianmarco sono molto superficiali, spingendo così il tronista a cercare la corteggiatrice per un chiarimento.

Cristina ammette di aver provato fastidio nel vedere Gianmarco ridere quando Lianne le ha dato della gatta morta e questo l'ha spinta a chiudersi. Il tronista cerca di spiegarle che anche se ha riso, ha poi anche troncato il discorso con la corteggiatrice italo-francese, chiedendo di parlare di altro. Nonostante Gianmarco si mostri disponibile a parlare, Cristina è troppo annoiata/infastidita e lo liquida alzandosi e mollando l'esterna a pochi minuti dalla fine.

In studio la situazione non migliora e non è chiaro se da un lato Gianmarco è rimasto spiazzato nell'avere a che fare con una ragazza che non pende dalle sua labbra e che non fa che ripetere che è un privilegio conoscerlo, com'è accaduto per la maggior parte delle corteggiatrici, ma dall'altro si è insinuato il sospetto che a Cristina non interessi più di tanto il tronista e che abbia adottato un modo di fare da corteggiatrice antipatica, sperando forse di catturare l'attenzione rispetto alle altre rivali, più dolci e accomodanti. Disinteresse reale o strategia?

