Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Maria De Filippi fa scappare i corteggiatori di Martina (ma è tutto uno scherzo)

Oggi, lunedì 4 novembre, è andata in onda su Canale5, una nuova puntata di Uomini e Donne. E, a essere protagonista è stata Maria De Filippi che, per movimentare il trono classico, ha fatto scappare i corteggiatori di Martina De Ioannon! Ecco cosa è successo!

La nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi, lunedì 4 novembre su Canale5, parte con il Gemmadì: al centro studio Gemma Galgani e Fabio, il cavaliere italo-americano con cui si sta frequentando. Marcello e Giada proseguono la loro conoscenza e sembrano pronti a uscire insieme dal programma. Non va per niente bene tra Alessio e Prasanna, tanto che Maria De Filippi interviene a difendere la dama. Gianmarco lascia improvvisamente il trono di Martina, dopo averla vista ballare con un nuovo corteggiatore.

Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Alessio "pressante" con Prasanna, Maria interviene e bacchetta il cavaliere

Gemma Galgani sembra rinata: il corteggiamento di Fabio le sta facendo bene, visto che entra in studio con un sorriso smagliante e persino abbinata con Fabio. Ah, il potere dell'armocromia di coppia! La storica dama e il suo cavaliere dalle scarpe scintillanti sono stati a cena insieme e si sono deliziati con ostriche e champagne, ballando e ridendo felici. Nonostante Fabio si dimostri molto pudico e non abbia ancora ceduto al fascino della dama per darle un bacio, in studio i due sono molto affiatati e Gemma è molto entusiasta di questa conoscenza. "Piano piano" replica a Tina Cipollari il cavaliere quando l'opinionista ha provato a stuzzicarlo. E, non manca il momento ballo tra i due in studio con una sensuale bachata a piedi nudi che manda in visibilio parterre femminile, maschile e pubblico.

Ancora trono over al centro delle dinamiche della puntata di oggi: per Gabriele scendono due dame, ma il cavaliere rifiuta entrambe, perché "non l'hanno colpito esteticamente. Anche per Sabrina arrivano due cavalieri e la dama accetta di conoscerne uno, con cui balla. Marcello e Giada aggiornano sulla loro conoscenza: il cavaliere sembra più rilassato rispetto alle precedenti frequentazioni e ammette di essere molto contento di trascorrere del tempo con Giada. Quest'ultima, che nelle precedenti puntate, non sembrava propensa a una frequentazione in esclusiva, ora non solo accetta, ma anche a trascorrere un weekend insieme, che se andrà bene, potrà essere la prova finale per uscire insieme dal programma. Questi giorni insieme serviranno al cavaliere per capire se la sua eccessiva rigidità si possa "piegare" alla vita più movimentata di Giada.

Parlando di rigidità, al centro studio si siedono Alessio e Prasanna: tra loro le cose non procedono per il meglio. Ma se Alessio è convinto che sia perché la dama ha qualche situazione in sospeso, in realtà è perché Presanna non ha alcuna attrazione fisica per lui e soprattutto sente che il cavaliere è un po' troppo pressante con lei. Quando Alessio insiste, anche Maria De Filippi interviene e spiega al cavaliere che il suo comportamento mette a disagio la ragazza e che dovrebbe cercare di capirla. Prasanna è palesemente a disagio, ma Alessio continua a insistere che non capisce il suo comportamento. Per la dama arriva anche un nuovo corteggiatore, William, che si presenta per lei con un enorme bouquet di fiori e che le chiede di conoscerla. Prasanna ammette di essere lusingata, ma anche che non se la sente di conoscerlo e questa risposta scatena il fastidio di Tina. Come un fulmine a ciel sereno, si intromette Ilaria: dato che Prasanna ha eliminato il corteggiatore, si fa avanti l'altra dama e anche William accetta di conoscerla.

Uomini e Donne, Maria De Filippi fa scappare i corteggiatori di Martina! (ma è tutto uno scherzo)

Nel giro di un ballo succede il finimondo nel trono classico: Gianmarco e Ciro, infatti, hanno visto Martina ballare con il nuovo corteggiatore che era sceso per lei e Francesca Sorrentino e non la prendono bene. Ma, a sorprendere è Gianmarco: il corteggiatore ammette di essere rimasto deluso dal comportamento di Martina e che penserebbe persino di andarsene dal programma. Stuzzicato da Gianni, che gli dà del "sottone", quando Martina gli risponde che è un suo diritto andarsene, Gianmarco con un colpo di testa si alza e lascia lo studio!

Quando anche Ciro si intromette, Martina lo zittisce e poi si alza a recuperare Gianmarco. Il corteggiatore non è andato però molto lontano ed è solo seduto nel dietro le quinte. Come aveva sottolineato la tronista, si è trattata di una reazione dettata da un fastidio momentaneo. I due discutono e Gianmarco ribadisce che non gli è piaciuto ciò che ha visto.

In studio, nel frattempo, Ciro è sempre più infastidito dal vedere il comportamento di Martina e Maria De Filippi gli consiglia di alzarsi e andar via, passando davanti alla tronista con atto di sfida, per scherzare. "Se dovesse dire qualcosa, dille che sono stata io" dichiara la padrona di casa mentre il corteggiatore si alza per uscire. E continua così anche con Mattia e il nuovo arrivato!

