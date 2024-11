Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Marcello lascia il programma con Giada (ma è una scena vista e rivista)

News VIP

Oggi, su Canale5, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. Marcello decide di uscire con Giada, ma non ci si può non chiedere se i due dureranno, visti i precedenti percorsi del cavaliere.

La nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, vede al centro delle dinamiche un "confronto" tra Mario Cusitore e Morena Farfante. Al centro studio si siedono Marcello e Giada, che annunciano che usciranno insieme dalla trasmissione condotta da Maria De Filippi. Per il trono classico, Michele riceve da Amal l'esclusiva per proseguire la loro conoscenza, mentre Alessio provoca Genny e spinge la corteggiatrice a lasciare il programma.

Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Morena senza dignità con Mario, Marcello e Giada lasciano il programma (e sembra una scena già vista)

A innescare il confronto tra Mario e Morena è un commento di Tina Cipollari: con occhio attento, infatti, l'opinionista ha notato che la dama del trono over durante un ballo si è avvicinata al cavaliere e ha cercato di parlare con lui. Morena, chiamata in causa, ha ammesso di voler un chiarimento con Mario, perché non riesce ad accettare che, dopo questa famosa lunga nottata fino alle 8 del mattino che hanno trascorso insieme, il cavaliere abbia chiuso perché non "c'è alcuna attrazione mentale tra loro". Ne nasce un teatrino dell'assurdo, perché Mario continua a negare che tra loro ci siano state confidenze particolarmente intime, mentre la dama ci tiene a sottolineare che tra loro ci sia stato qualcosa di importante. Esaustivo il commento di Gianni Sperti che riassume perfettamente il tutto: "A te manca la dignità". E a peggiorare il tutto ci sono gli applausi del pubblico a sostegno di Mario...

Spazio a Marcello e Giada: dopo i primi dubbi, poi l'esclusiva e finalmente il tanto atteso weekend che avrebbe dovuto determinare tutto la coppia ha deciso di uscire insieme dalla trasmissione. Il cavaliere si lascia andare a un lungo monologo in cui riepiloga la loro storia nel programma, dilungandosi al punto che Tina (vox populi) chiede a Marcello di tagliare corto. Nonostante tutta la scena abbia qualcosa di già visto (Jasna Amodeo vi dice qualcosa?), il cavaliere sembra davvero felice di aver trovato Giada. Neppure la dama ha il dono della sintesi, visto che ha organizzato una sorpresa con tanto di palloncini e lettera per il cavaliere. Accompagnati da una canzone dei Modà, Giada e Marcello escono insieme dal dating show. Dureranno o ritroveremo Marcello di nuovo in trasmissione?

Ancora trono over con Gabriele che chiude una conoscenza con una dama e Erika e Stefano: la dama ammette che ha trascorso una bella serata, ma che ha dovuto bloccare il cavaliere in più di un'occasione, a causa del suo comportamento..."polipesco". Perciò, preferisce chiudere con lui, anche se Stefano racconta una diversa versione della storia e dichiara che, oltre al bacio, non sarebbe andato oltre. Erika racconta che, invece, con Giuseppe - altro cavaliere con cui ha intrapreso una conoscenza - è andata molto meglio, ma che anche il cavaliere ha cercato di proseguire oltre il bacio, con grande stupore di Tina. Quando l'opinionista gli propone di uscire con Gemma per consolarlo dalla delusione, Stefano ribatte che "Gemma è de Fabio" e chiede di ballare con Barbara, con cui ha avuto un brevissimo scambio di battute a proposito del suo modo di porsi con le dame. Standing Ovation per lui.

Uomini e Donne, Alessio provoca Genny e la corteggiatrice lascia lo studio!

Si passa al trono classico con Amal Kamal e Michele Longobardi: la corteggiatrice dichiara che vuole continuare il suo percorso con Michele, perché non ha avvertito alcun senso di colpa verso Alessio dopo che lei e Michele sono usciti in esterna. Verso Alessio, Amal ha cercato di rivolgere parole di stima, ma il tronista la gela con poche parole e uno sguardo freddo, accusandola di scegliere le strade più facili.

La corteggiatrice annuncia che vuole continuare a conoscere solo Michele, ma invece pronuncia il nome di Alessio, facendo prendere un colpo al tronista napoletano! Sarà stato davvero un lapsus freudiano?Michele ha portato in esterna Veronica e tra i due ci sono stati diversi abbracci e contatto fisico, ma a parte un'evidente attrazione, la loro uscita ha poco contenuto ed è evidente che Michele sia più interessato a conoscere Amal. In studio, inoltre, Michele non riesce a trattenere un sorriso a 32 denti al pensiero che Amal abbia scelto lui e Veronica appare sempre più una seconda scelta, dato che tra loro non c'è stato neppure un bacio in esterna.

Amal e Genny iniziano a litigare, perché la prima prova un forte fastidio per i commenti a cui si lascia andare la corteggiatrice di Alessio. Quando Genny dichiara che "Alessio ha preso il palo da Amal" per indicare che la corteggiatrice ha preferito Michele a lui, il tronista romano appare molto infastidito e con poche parole la provoca spingendola ad alzarsi e a lasciare la trasmissione.

