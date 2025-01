Uomini e Donne, l'opinione della puntata: lo show di Diego e Claudia continua, tutti contro il cavaliere! (VIDEO)

News VIP

Uomini e Donne è tornato in onda oggi, giovedì 16 gennaio, con una nuova puntata. Diego e Claudia sono protagonisti dell'ennesimo show al centro studio. Ecco la nostra opinione della puntata

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi, giovedì 16 gennaio, su Canale 5 si parte da Gemma Galgani e dal suo primo "bacio profondo" del 2025! Gran parte della puntata è però dedicata alla lite di Claudia e Diego, ancora protagonisti di uno show al centro studio.

Uomini e Donne, ancora una puntata dello show di Diego e Claudia: anche meno!

Si parte da un momento Gemmadì: la dama torinese del trono over ha deciso di portare avanti la conoscenza con Riccardo, con cui c'è stato un bacio molto profondo, e con Antonio. Nessuno dei due sembra particolarmente coinvolto da Gems, mentre la dama ha già tirato fuori l'espressione sognante che prelude all'ennesima deusione.

Si passa allo show di Diego che, per l'ennesima volta, decide di chiudere con Claudia. Al centro studio il cavaliere dichiara di voler chiudere perché dopo essersi vissuti alcuni giorni durante le feste di Natale ha compreso che la dama non è la persona giusta per lui. La conduttrice Maria De Filippi resta stranita perché Claudia alla redazione che tra lei e il cavaliere era tutto rose e fiori. Diego dichiara che non può aver davvero detto qualcosa del genere, ma come sottolineano sia Claudia sia Gianni Sperti, perché le mancanze della dama non sono state evidenziate da Diego già durante le vacanze?

Che il cavaliere abbia deciso di aspettare la registrazione per fare il suo show e mettere tutto in piazza? Dal modo in cui reagisce sembra proprio così, visto che si lascia andare a delle esternazioni veramente imbarazzanti. Claudia dopo aver lasciato casa del cavaliere aveva avuto non pochi problemi con la macchina e il cavaliere le replica che, nonostante non fosse stato tutto perfetto tra loro, l'aveva comunque raggiunta per aiutarla, anche meno! L'esasperazione di Diego arriva anche però da 3 mesi di continuo tira e molla: come nota giustamente Tina Cipollari, Claudia tende a fare un passo avanti e altri dieci indietro e nel corso delle puntate non sempre i suoi atteggiamenti sono risultati limpidi e condivisibili. In ogni caso al centro studio si consuma uno spettacolo pietoso, di cui potevamo fare a meno.

Uomini e Donne, Gianni stizzito da Diego: l'opinionista abbandona lo studio!

Ancora spazio al trono over con Fabio e Elena, la dama che era scesa per conoscerlo prima della pausa natalizia. Anche tra loro è scattato un bacio e, ovviamente, è l'occasione per tirare in ballo Gemma e la sua precedente frequentazione con l'italo-americano. Tra il cavaliere ed Elena sembra procedere tutto a gonfie vele, ma risulta quasi più interessante vedere Tina asfaltare Gems, nonostante il copione sia visto e rivisto. Persino la nuova fiamma di Fabio ha parole di rimprovero per Diego, che è riuscito nell'impresa di mettere d'accordo tutto lo studio contro di lui.

Prima di Elena, anche Gemma e Barbara gli hanno fatto notare che il suo atteggiamento rischiava di essere sopra le righe e che non erano quelli i modi di rivolgersi a una donna. E Diego dà prova di essere fin troppo esasperato perché anche a Elena replica con una risposta per nulla galante: "Ma tu sei qui per trovare un uomo o che altro?", quando la dama gli aveva solo consigliato di gestire meglio la sua rabbia interiore. Diego ribatte ancora e la sua arroganza porta Gianni Sperti a lasciare lo studio, fin troppo infastidito dal suo comportamento.

Ma a lasciare lo studio sono anche Diego e Claudia, in maniera separata. E, ovviamente, il cavaliere se ne va dopo l'ennesima frecciatina, sostenendo di "non voler stare lì a farsi prendere per il cu**" e beccandosi un rimprovero esasperato da Maria De Filippi.

