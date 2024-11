Uomini e Donne, l'opinione della puntata: lite furiosa tra Gemma e Tina, Maria De Filippi stufa: "Cerchiamo di andare avanti"

News VIP

Oggi, venerdì 22 novembre, è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne. Al centro delle dinamiche una forte lite tra Gemma Galgani e Tina Cipollari: la dama minaccia di andare via dalla trasmissione e persino Maria De Filippi non sa più cosa fare per stemperare la tensione!

La nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi, su Canale 5, inizia con un acceso scontro tra Gemma Galgani e Tina Cipollari, che mette a dura prova anche la pazienza di Maria De Filippi. Intanto, Barbara De Santi manifesta un certo interesse per Gabriele, ma il cavaliere la gela e dichiara che potrebbero essere soltanto amici!

Uomini e Donne, Gemma e Tina litigano, ma persino Maria De Filippi ne ha abbastanza: "Mettiamo una musica, così magari ce la caviamo"

C'è un che di vintage nella nuova puntata di oggi di Uomini e Donne, perché il dating show di Maria De Filippi inizia con una lite tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. L'opinionista della trasmissione coglie l'occasione di attaccare la dama torinese a causa delle sue dichiarazioni a Verissimo. Ospite di Silvia Toffanin, qualche settimana fa, Gemma aveva raccontato alla conduttrice del talk show del suo nuovo amore per Fabio Cannone, ma non aveva nascosto un certo fastidio per Tina e le sue continue intromissioni nelle sue storie d'amore.

Tina parte all'attacco e accusa Gemma di essere stata l'amante di vari vip, per poi tirare in ballo le passate frequentazioni della dama, come Giorgio Manetti e il suo "matrimonio lampo". Maria De Filippi ha provato a intervenire e a spostare l'attenzione sull'esterna con Fabio, ma durante la messa in onda del video, Gemma si alza e dichiara che ha intenzione di andarsene, perché Tina non fa che attaccarla in maniera gratuita. La dama si scaglia anche contro il parterre femminile perché di fronte alle accuse dell'opinionista non ha preso le sue difese. Tina arriva a cantarle anche a Maria De Filippi, invitandola a non intromettersi! La conduttrice è parsa alquanto allibita, anche perché si tratta dell'ennesima lite tra le due donne ed è una situazione che va avanti da circa 15 anni. Persino la reazione di Gemma appare un po' "tardiva", dato che sono anni che vanno avanti i loro teatrini e la dama ne ha subite di tutti i colori, tra secchiate d'acqua e torte in faccia.

Maria De Filippi manda avanti il video dell'esterna e tra Gemma e Fabio non mancano i momenti teneri, ma Tina si intromette ancora e chiede a Fabio se davvero crede a ciò che Gemma gli racconta. Ma il cavaliere la stronca e dichiara che il passato è passato e che a lui non interessa dei suoi precedenti fidanzati. Fabio rifiuta anche di conoscere una donna che vorrebbe scendere per lui. La discussione tra Tina e Gemma prosegue ancora, tanto che la conduttrice interviene e chiede che venga proposto un ballo: "Così forse ce la caviamo!".

Uomini e Donne, Barbara convinta di piacere a Gabriele, lui la gela: "Potremmo essere solo amici"

Ancora trono over per questa puntata e al centro studio si siedono Barbara De Santi e Gabriele: che finalmente la dama abbia deciso di fare un passo verso il cavaliere? Purtroppo no! Anzi, la dama ha preso un'autentica cantonata perché dopo essere stata invitata dal cavaliere a sedersi sulle sue gambe, a chiacchierare dopo la puntata e a chiederle di prendere un caffè, Gabriele chiarisce che tra lui e la dama potrebbe esserci solo una bella amicizia e che il suo invito a prendere il caffé era inteso alla macchinetta presente in studio.

Quando Barbara gli chiede perché non può andare oltre con lei, Gabriele replica che è per una questione puramente caratteriale che non potrebbe funzionare. A queste parole interviene anche Gianni e ricorda alla dama che il cavaliere preferisce donne meno "indomite" e che lo contestano. Che il cavaliere fosse un po' una red flag vivente è fin troppo chiaro, ciò che è meno chiaro è perché ancora nessuno sembri rendersene conto del tutto.

Intanto il cavaliere sta portando avanti una conoscenza con Tiziana, con cui ha vissuto una certa intimità, e che sembra molto felice di continuare a frequentare. Non solo, Gabriele e Tiziana dichiarano anche di volersi dare l'esclusiva, tra lo stupore generale. Dopo un ulteriore ballo, riprende la discussione tra Gemma e Tina, mentre per Barbara scendono due aspiranti corteggiator, Massimo e Roberto e la dama decide di conoscere il primo.

