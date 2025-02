Uomini e Donne, l'opinione della puntata: le corteggiatrici di Gianmarco sono lì per lui o per farsi pubblicità? (VIDEO)

News VIP

Oggi, Uomini e Donne, è tornato in onda con una nuova puntata. Gianmarco continua a conoscere le sue aspiranti corteggiatrici, ma alcune sembrano più interessate a farsi pubblicità che a conoscere il tronista.

La nuova puntata di Uomini e Donne in onda oggi, martedì 4 febbraio, su Canale 5, riparte dal trono di Francesca Sorrentino, per poi proseguire con il trono over. Spazio anche al trono di Gianmarco Steri, con la sua schiera di aspiranti corteggiatrici, alcune delle quali non sembrano molto interessate a conoscerlo, quanto a sponsorizzare la loro attività...Ecco la nostra opinione della puntata.

Uomini e Donne, Morena stronca Claudia: "Con Giorgio ti sei lasciata andare subito, mentre con Diego..."

Se con Gianluca Costantino la tronista Francesca Sorrentino sembra arrancare, con Gianmarco Meo c'è un'improvvisa accellerata, visto che in esterna scatta un bacio appasionato. In studio però i due corteggiatori continuano a punzecchiarsi tra loro, invece di concentrarsi sulla tronista. Per fortuna il momento dedicato al trono classico dura poco e si passa direttamente ai cavaliere e le dame del trono over.

Anche qui, una piccola gioia ce la regalano Raimondo e Tanina, che sembrano più affiatati che mai e che ballano persino una bachata al centro studio, dimostrando più passione e voglia di vivere di certi del trono classico. Barbara De Santi rifiuta altri due aspiranti corteggiatori, mentre Claudia e Giorgio portano avanti la loro conoscenza, ma Morena si intromette chiedendo spiegazioni sul perché Giorgio abbia rifiutato il suo numero, se non hanno ancora deciso di darsi l'esclusiva.

Ne parte un'accesa discussione con Claudia e Morena le sgancia diverse frecciatine, ricordando che mentre con Giorgio si è immediatamente lasciata andare, con Diego ha avuto quattro mesi di tira e molla continui. L'intervento di Giorgio però mette in chiaro che tra lui e Claudia c'è un'esclusiva e che non ha intenzione di accettare ulteriori numeri. Sarà la volta buona per la dama di trovare l'amore?

Uomini e Donne, le corteggiatrici di Gianmarco più interessate a farsi pubblicità che a conoscere il tronista!

Il trono di Gianmarco ci regala uno nuovo speed date con altre 10 aspiranti corteggiatrici per il tronista romano. Purtroppo, sembra che molte di loro abbiano scambiato il dating show per un ufficio di collocamento o di sponsorizzazioni delle proprie attività lavorative. Delle dieci ragazze che si propongono, il tronista accetta di conoscerne una.

Di questo passo, forse, per settembre 2025, riusceremo a vedere la sua scelta. Momento più alto è l'arrivo di Enzakkione, storico amico di Gianmarco, che dal dietro le quinte lo rimprovera di star sbagliando tutto, perché manda via le ragazze più carine!

Altro round di speed date per Gianmarco e anche qui si ha l'impressione che molte delle ragazze scese per conoscerlo stiano in realtà cercando di attirare l'attenzione delle telecamere e di farsi pubblicità. Tra le corteggiatrici che decide di tenere c'è anche Francesca, che ha vissuto a Pechino e paragona Gianmarco a Mr Darcy, l'amatissimo co-protagonista di Orgoglio e Pregiudizio di Jane Austen.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne