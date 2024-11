Uomini e Donne, l'opinione della puntata: il trono di Michele è allo sfacelo tra corteggiatrici in fuga e liti inutili

News VIP

Oggi, su Canale5, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. Dopo la sfilata femminile, Michele Longobardi è protagonista di un trono che sta andando verso lo sfacelo, tra corteggiatrici che abbandonano il programma e liti del tutto inutili.

Oggi, la nuova puntata di Uomini e Donne inizia con la sfilata femminile dal titolo "ti svelo il mio talento segreto". La sfilata permette a Tina di dare fuoco alle polveri contro le dame e i cavalieri per i quali non ha particolare simpatia. Spazio anche al trono classico con Michele e le sue corteggiatrici, sempre più predisposte alla fuga.

Uomini e Donne, Tina ne ha per tutti: l'opinionista non si trattiene durante la sfilata e stronca dame e cavalieri

La sfilata femminile è sempre l'occasione per Tina Cipollari per dire la sua sulle varie protagoniste del trono over: questa volta, nel suo mirino, è finita Sabrina, accusata dall'opinionista di essere ancora innamorata di Gabriele e di essersi consolata con Diego, un più giovane cavaliere, con cui la dama si è scambiata diversi baci."Sei passata da una ferrari a un'utilitaria" ha dichiarato Tina e tra lei e il nuovo spasimante della dama si è acceso un confronto non propriamente pacato.

L'opinionista non manca di rivolgere le sue critiche anche a Gemma Galgani, i cui voti da parte dei cavalieri sono una dimostrazione di pietà, data la vetusta età della dama, secondo Tina. Nel mirino dell'opinionista finiscono anche altre dame, i cui "talenti segreti" non sembrano particolarmente impressionare Tina.

Ma l'opinionista non perde occasione di difendere anche alcune delle protagoniste del parterre, come Claudia - che ha mostrato un insospettabile talento al pianoforte - criticata da un cavaliere, Alberto. Tina però ha anche parole molto forti per i cavalieri del trono over, che accusa di essere interessati solo al lato più "carnale" delle donne del programma, comportandosi in maniera molto poco "cavalleresca". A trionfare, alla fine, è stata Gloria, nota dama del parterre che aveva abbandonato il programma dopo la fine della storia con Riccardo Guarnieri. A distanza di più di un anno di lontananza, Gloria ha deciso di rimettersi in gioco ed è tornata a far parte del trono over della trasmissione di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, il trono di Michele è allo sfacelo: Veronica in fuga (ancora), Amal e Mery ai ferri corti

Michele Longobardi conferma una certa incoerenza nel suo comportamento da tronista, perché non ha perso occasione per inseguire Amal, che aveva deciso di eliminarsi dopo l'ultima puntata.

In questo percorso di continui inseguimenti, Michele ha però portato in esterna una nuova corteggiatrice, Mery, che ha assicurato il tronista di non essere come le altre "rivali" e che lei era davvero interessata a conoscerlo e a farsi conoscere. Come l'ha dimostrato? Sputando sentenze su Amal e Veronica per metà della sua esterna. Diversissima dalle altre, certo!

In studio, Veronica chiede a Michele un gesto concreto e il tronista le dice che tra le altre corteggiatrici è quella di cui ha sentito la mancanza di più e Maria De Filippi le ricorda che il tronista le ha dedicato Galassie di Irama. Un gesto al quale Veronica replica facendogli dedicare in studio Vaffanc*** di Marco Masini, visto che Michele non l'ha portata in esterna per oltre 10 giorni. Che classe. Veronica ribadisce che non ha intenzione di accontentarsi delle scuse del tronista e che non crede più a una sola parola di Michele. Così - per la terza (?) volta, oramai abbiamo perso il conto - decide di abbandonare la trasmissione. L'addio di Veronica scatena l'ironia di Amal, che chiede a Michele quando andrà a riprenderla, mentre il tronista le chiede quando invece lei si comporterà da corteggiatrice.

Amal consegna una lettera a Michele e gli ricorda di dare un peso alle parole che usa, perché l'ha ferita molte volte. Il gesto è l'occasione per Mery per intromettersi e rinfacciare alla corteggiatrice di aver sempre trattato Michele come uno zerbino e provocando la reazione infastidita di Amal, che decide di alzarsi e sedersi sugli spalti.

