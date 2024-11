Uomini e Donne, l'opinione della puntata: il trono classico diventa interessante: bacio per Martina e Ciro e l'addio di Genny

News VIP

Oggi, su Canale 5, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. Spazio al trono classico, che finalmente diventa interessante e ci regala il primo bacio tra Martina e Ciro e l'uscita di scena da regina di Genny, corteggiatrice di Alessio.

Uomini e Donne è tornato in onda oggi, con una nuova puntata, su Canale5: il nuovo appuntamento del dating show di Canale 5 si è aperto con il trono classico e l'esterna tra Ciro e Martina De Ioannon. Finalmente sembra che il trono classico si stia facendo più interessante, visti anche gli sviluppi del percorso di Alessio Pecorelli con le sue corteggiatrici.

Uomini e Donne, scatta il primo bacio tra Ciro e Martina!

L'esterna di Ciro e Martina rivela che la tronista ha presentato il corteggiatore ai suoi fratelli e tra i due è scattato un bacio appassionato. In studio, mentre il pubblico applaudiva, Gianmarco ha cambiato espressione e dopo la fine del video si è alzato e ha deciso di uscire dallo studio, senza neppure aspettare l'ingresso di Ciro.

La tronista si è vista costretta a inseguirlo, ma Gianmarco le ha dichiarato di non voler parlare con lei ed è andato via. Tina, con le sue capacità di preveggenza, ha anticipato che Ciro non sarebbe stato contento di questo gesto e, infatti, il corteggiatore non ha neppure commentato l'esterna e il bacio, ma ha attaccato Martina, dicendole che di fronte al suo comportamento non poteva certo pensare al loro bacio o all'importante gesto di presentargli i suoi fratelli.

La situazione è poi peggiorata quando Martina ha svelato di aver portato in esterna il nuovo corteggiatore sceso per lei e Francesca Sorrentino. Ciro ha fatto notare che non ha molto senso che dopo due mesi di percorso, la tronista porti in esterna qualcuno di nuovo e il suo nuovo "rivale", Francesco, ha rincarato la dose, quando in esterna ha definito Ciro un immaturo. In studio, il corteggiatore si è riscattato commentando con ironia l'esterna di Martina e Francesco, ma ha anche fatto emozionare la tronista quando ha dichiarato in maniera molto schietta: "Lei stava là, era bellissima e l'ho baciata, mi piace tanto". Standing ovation e vibes dei troni classici più belli della storia di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, Alessio la combina grossa: Genny infuriata dice addio al programma

Spazio al trono over: Diego e Claudia chiudono la loro frequentazione, dopo che - per l'ennesima volta - la dama cambia idea e rivela che non sente nulla per il cavaliere, dopo che i due hanno trascorso una giornata insieme a Salerno. Figuraccia per Gabriele, che chiude con una dama, dopo che la suddetta decide di rivelare come sia stato poco presente durante la loro uscita e di come fosse ricercato dalle sue...fan (Gabriele, davvero?!).

Ancora trono classico con Alessio che raggiunge Genny in camerino...dopo averne provocato la fuga! Il tronista si fa perdonare e i due si abbracciano e fanno rapidamente pace, senza neppure un reale momento di dramma. Peccato! Ma la felicità di Genny dura il tempo di un ingresso trionfale in studio. Perché Alessio non ha scelto di portare in esterna lei, ma Serena e per ben due volte. Il video della seconda uscita mostra la corteggiatrice e il tronista in un locale di burlesque e un bacio appassionato tra i due poco dopo. Genny non trattiene la sua delusione verso Alessio, ma inizia una discussione anche con Serena, che l'accusa di sparlare di lei alle sue spalle!

Genny ammette che da un mese a questa parte lei e Alessio non fanno altro che litigare e che non crede a una parola su ciò che Alessio ha sempre sostenuto di volere. Tra i due volano stracci, con il tronista che ricorda alla corteggiatrice che l'ha già "rincorsa" due volte. Quando poi ribadisce che se avesse anche solo un'esterna porterebbe fuori Serena e che il loro bacio gli ha trasmesso molto, Genny decide di lasciare il programma, perché è sempre più convinta della sua immaturità. Così, Genny esce da regina, salutando Alessio e augurandogli il meglio: il tronista cambierà idea e la seguirà?

