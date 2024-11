Uomini e Donne, l'opinione della puntata: i corteggiatori di Francesca sono un flop, arriva la stoccata di Maria De Filippi

News VIP

Oggi, su Canale 5, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne.

La nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi, su Canale5, inizia dal trono over con Claudia e Diego al centro studio. Tina attacca Sabrina, ma Maria De Filippi le ricorda del suo passato...Il trono classico vede Gianmarco rivelarsi una red flag immensa con il suo atteggiamento tossico e Francesca che finalmente ha deciso di godersi il suo percorso da tronista come merita.

Uomini e Donne, Tina attacca Sabrina per la differenza d'età con il suo corteggiatore. Maria interviene: "E tu e Kiko allora?"

Oggi, a Uomini e Donne, Claudia si siede al centro studio e dopo aver liquidato rapidamente Francesco, cavaliere con cui aveva intrapreso una conoscenza, si rivolge a Diego per dichiarargli di volere una seconda (facciamo terza) chance. Il cavaliere è stupito e, dopo essersi tolto diversi sassolini dalle scarpe, le dice che non ha intenzione di rituffarsi nel suo vortice di indecisioni e contraddizioni. Tuttavia, non nasconde di essere ancora attratto da Claudia! Per lui scende una dama, Daniela, ma il cavaliere decide di non conoscerla e...balla con Claudia. Forse la dama non è l'unica ad avere problemi a mostrarsi coerente nei suoi comportamenti...

Tocca a Sabrina e ovviamente la sua presenza al centro studio scatena le polemiche di Tina Cipollari: la dama, infatti, sta iniziando a conoscere Diego, un cavaliere che ha qualche meno di Sabrina e l'opinionista non perde occasione per attaccarla! Peccato che Maria De Filippi interviene e le ricorda della sua storica relazione con Kiko Nalli, con cui Tina ha una differenza d'età di 5 anni, conosciuto all'interno di Uomini e Donne.

Ancora trono over con Mario Cusitore, per il quale è scesa Olfa: la donna appare molto sicura di sé, ma il cavaliere dichiara che non è interessato a conoscerla. Olfa si dimostra insistente e prova a stuzzicare il cavaliere, chiedendogli se non le offrirebbe da bere se l'avesse incontrata in discoteca. Mario le rifila un secco no, mentre deve anche difendersi dalle accuse di Gianni Sperti, che è sempre più convinto che il cavaliere stia lì per visibilità, ma che non abbia intenzione di conoscere nessuno.

Uomini e Donne, Gianmarco si rivela una red flag immensa con Francesca

aos nel trono classico: Francesca si è svegliata dal suo letargo e ha deciso di iniziare a conoscere concretamente i suoi corteggiatori. Dopo aver ripreso Francesco perché il corteggiatore l'aveva provocata chiedendo a Barbara di ballare, si è scambiata un bacio con lui. Il corteggiatore infatti aveva deciso di raggiungerla nella sua città per una sorpresa. Il bacio tra i due manda su tutte le furie Gianmarco, altro corteggiatore di Francesca.

Dimostrando di essere una red flag vivente, Gianmarco accusa Francesca di non essere la donna che pensava che fosse, perché baciando Francesco ha dimostrato di non aver avuto alcun rispetto per lui. La furia di Gianmarco è ingiustificata ed è molto evidente che il corteggiatore abbia un atteggiamento tossico, dato che continua ad accusare Francesca di essere stata irrispettosa nei suoi confronti, dimenticandosi però che è a Uomini e Donne e che il percorso della tronista prevede che lei possa conoscere (e baciare) quanti corteggiatori voglia.

In questo teatrino si inserisce anche Paolo: dopo la sceneggiata della precedente puntata, Paolo aveva dichiarato di non voler tornare...ma anche qui la coerenza non è il punto forte del corteggiatore, che è seduto al suo posto sugli spalti. Il partenopeo si mostra amareggiato perché Francesca lo ha lasciato in panchina per due settimane, nonostante il grande gesto che lui ha fatto per lei, per dimostrarle che ci teneva e che pensava a lei.

Di quale gesto si tratta? Ma di una storia Instagram in cui, con lo sfondo di Posillipo, Paolo dichiara di sentire la mancanza di Francesca...Che appare alquanto indifferente a questa enorme dimostrazione d'amore! Infatti, la tronista ammette che dopo un'iniziale intesa, non ha apprezzato molto alcuni suoi comportamenti, ma che vuole pensarci se eliminarlo o meno. Quando si riaccende la discussione tra Gianmarco e Francesco, la conduttrice non può non commentare con un ironico: "A confronto, Ciro, Gianmarco e Francesco (corteggiatori di Martina De Ioannon ndr) sono tre signori "

