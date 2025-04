Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Gianmarco torna in sé, sbotta contro Cristina: "Non sono il tuo burattino"

News VIP

Uomini e Donne è tornato in onda oggi su Canale 5 con una nuova puntata. Gianmarco Steri sembra essere tornato in sé e senza farsi accecare dalla passione analizza con lucidità l'atteggiamento di Cristina Ferrara. Ecco la nostra opinione della puntata.

La nuova puntata di Uomini e Donne ci regala un breve aggiornamento sulla vita sentimentale di Gemma Galgani, per poi farci ripiombare nella dinamica Giuseppe-Sabrina. Il trono di Gianmarco Steri ci regala un tronista che sembra essere tornato in sé e che smonta le argomentazioni (alquanto labili) di Cristina Ferrara.

Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Giuseppe tocca il fondo: "Sabrina sente calore quando mi vede"

Maria De Filippi fa accomodare Gemma Galgani al centro studio, perché per lei è sceso un nuovo cavaliere, Luciano. Immancabili i commenti di Tina Cipollari sulla durata (breve) della frequentazione tra i due, ma alla fine Gemma decide di conoscerlo, seppure il suo entusiasmo sia tiepido e per nulla convinto. Ma, si sa, per il centro studio si fa questo e altro. Il Gemmadì ha breve durata e si passa a Giuseppe e Sabrina, oramai i nuovi Riccardo e Ida da discount del programma tv di Canale 5, pronti a dare spettacolo ancora una volta. La convinzione del cavaliere di essere ancora il centro dei pensieri di Sabrina è alimentata dalla stessa dama, che tra un lapsus freudiano e uno sguardo languido non perde occasione per ingaggiare nell'ennesima conversazione inutile con Giuseppe. Quest'ultimo, poi, non perde occasione per ricordare a Sabrina di non averla mai corteggiata in maniera seria e quando la dama si tocca i capelli perché ha caldo, arriva a dichiarare che "quando mi vede, sente calore" scatenando Tina Cipollari e il pubblico in studio.

Dopo Giuseppe e Sabrina, si passa a Damiano, altro cavaliere che sta scatenando non poche polemiche: il cavaliere si siede al centro studio e afferma di aver chiuso con Morena, con Gloria e con un'altra dama. Morena non ha però deciso di lasciar andare così facilmente la situazione e lo attacca duramente, criticandolo e accusandolo di averla illusa e abbandonata. Il trono over continua a regalarci poche soddisfazioni anche con Luana al centro studio: la dama, dopo aver chiuso la frequentazione con Alessio, ha deciso di conoscere Gabriele e Giovanni. Quest'ultimo non manca di fare il suo one-man show chiedendo pubblicamente scusa ad Agnese e Francesca, per i toni arroganti usati con loro in una delle ultime registrazioni.

Luana, però, più che interessata a conoscere i due cavalieri, sembra volere una rivincita su Alessio, tanto che dichiara che aveva deciso di chiudere con lui ancor prima che il cavaliere corresse dietro alla new entry del parterre, Valentina. Ovviamente, chiunque osi contraddire Pili Stella si ritrova a dover subire un'eternità di polemiche ed è esattamente quello che accade per i successivi dieci minuti.

Uomini e Donne, Cristina non si presenta in esterna, Gianmarco torna in sé e smonta ogni sua argomentazione!

Spazio a Gianmarco Steri: il tronista si è ripreso dall'incontro a sorpresa con Martina De Ioannon e Ciro Solimeno e arriva in studio accolto dai consueti applausi del pubblico. Maria De Filippi riassume quanto accaduto nelle puntate precedenti e con un video seguiamo Gianmarco inseguire Cristina Ferrara fuori dagli studi. La corteggiatrice, infatti, con capacità attoriali di un'interprete di The Lady, ha deciso che vedere il tronista rincorrere Francesca, invece che commentare il loro bacio, tanto da non farla neppure entrare in studio (ma non sarà che è questo il vero motivo per cui sta così male?), era insopportabile per lei e ha deciso di scoppiare a piangere e lasciare lo studio. In un confronto acceso, il tronista cerca di farla parlare e le chiede continuamente di spiegare le sue motivazioni, ma Cristina si limita a flippare i capelli e a mettere il broncio, ma non dà una spiegazione. Il tronista le organizza un'esterna, ma la corteggiatrice non si presenta all'appuntamento.

Gianmarco è deluso ma la delusione si trasforma in rabbia quando vede invece che la corteggiatrice è presente in studio: Cristina gli rinfaccia di non averla contattata neppure per farle gli auguri di compleanno e che lei non sa cosa ha provato dopo il loro bacio. Le argomentazioni di Cristina però non reggono contro Gianmarco: il tronista non risparmia nulla e con meticolosa precisione passa in rassegna tutti i comportamenti della corteggiatrice dalla loro prima esterna fino a questo momento. Nonostante i toni accesi, il tronista è lucido nella sua analisi e dimostra che, forse forse, i suoi ormoni non hanno preso totalmente possesso del suo cervello e abbiamo l'impressione che il corteggiatore che avevamo imparato ad apprezzare nel percorso con Martina sia tornato a farsi sentire. Gianmarco è anche abbastanza lucido e coerente da ammettere che fino a questo momento non hanno costruito niente di concreto e che quel tipo di intimità è molto più importante per lui di un bacio. Cristina prova a sviare l'argomento attaccando le altre corteggiatrici sul loro desiderio di visibilità, ma Gianmarco la frena facendole notare che anche lui si fa domande sulla sua assenza in esterna, mentre in studio si è presentata!

