Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Gianmarco Steri si conferma il Mr Darcy di Centocelle! (VIDEO)

Oggi, lunedì 10 febbraio, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. Spazio alle dinamiche del trono over, ma anche a Gianmarco Steri che conferma di essere davvero il Mr Darcy di Centocelle! Ecco la nostra opinione!

La nuova puntata di Uomini e Donne in onda oggi su Canale 5 parte dal trono over e da Alessio Pili Stella al centro studio. Morena prova a prendersi i suoi 5 minuti al centro studio, mentre Gianmarco Steri inizia le sue esterne e si conferma il Mr Darcy di Centocelle.

Uomini e Donne, Morena e Margherita al centro studio per un cavaliere napoletano: che senso di dejà vu!

Alessio ha iniziato una conoscenza con Gaia, dama che si è unita al parterre per conoscerlo. La prorompenza (parole del cavaliere) della dama in questione, unita a una certa sensibilità non sembrano però andare a genio ad Alessio, che fa un giro di parole per lasciar intendere che forse potrebbe non essere più interessato. O almeno è così che Gaia (e anche il pubblico) sembra averlo percepito. Però, dato che tutti in studio sembrano aver smascherato il suo velato tentativo di chiudere, Alessio decide che vuole continuare a conoscerla. Rimandiamo però l'addio alla prossima puntata...

Al centro studio si siedono Morena, Margherita e un nuovo cavaliere napoletano, Giovanni. Morena e Margherita che si contendono un napoletano, no, non è l'inizio di una barzelletta, ma più un vago senso di dejà vu. La situazione non è delle più rosee per Morena, che racconta di essere uscita con Giovanni per un solo appuntamento e che lui non abbia apprezzato che a distanza di poche ore la dama sia uscita già con un altro cavaliere. Morena svela che il cavaliere ha avuto un attacco di gelosia nei suoi confronti, mentre Giovanni ridimensione il tutto, dichiarando che era rimasto colpito dalla sua bellezza, ma che non aveva apprezzato il suo comportamento e quando Morena gli aveva chiesto di uscire una seconda volta, le aveva rifilato il due di picche. Giovanni avrà sicuramente un mentalità da Medioevo, ma Morena ha portato avanti una filippica inutile per stare 5 minuti al centro studio, come le fa notare anche Maria De Filippi quando le chiede se il cavaliere le interessa e la dama risponde di no!

Uomini e Donne, Gianmarco inizia le sue esterne e si riconferma il Mr Darcy di Centocelle!

Spazio al trono di Gianmarco Steri: dopo le 8000 richieste e le prime 100 corteggiatrici, Gianmarco ha iniziato le prime esterne. Le prime due fortunate corteggiatrici sono Giorgia e Francesca. La prima realizza il sogno di tre quarti delle fan di Gianmarco portandolo su un pontile ricoperto di fiori dove si celebrano...i matrimoni! "Mi sposi ma non mi conosci ancora?" chiede imbarazzato e divertito il tronista e Giorgia risponde con un sì così convinto che un po' la capiamo. In entrambe le esterne si nota molto l'imbarazzo dell'ex corteggiatore, ma anche la sua genuinità e il desiderio di conoscere le ragazze che ha scelto.

Se dobbiamo esprimere una preferenza, l'esterna con Francesca è stata sicuramente più divertente, caotica e ricca di momenti spensierati, ma che hanno permesso alla corteggiatrice di conoscere Gianmarco e anche al tronista di confrontarsi con una ragazza che sembra davvero interessata a conoscerlo. Perché, come fa notare Gianni Sperti, il rischio con le corteggiatrici che si sono presentate per il tronista romano è che prevalga in loro l'aspetto da groupie/fan. Tanto che Gianmarco rischia di ritrovarsi con una schiera di fan che non sanno dire altro che "come sei bello, sei come in tv", mentre l'intento del trono è altro. In ogni caso, Gianmarco si riconferma il Mr Darcy di Centocelle quando svela di essere rimasto impressionato dal paragone con il protagonista maschile di Orgoglio e Pregiudizio (paragone fatto da Francesca durante lo speed-date conoscitivo) e che si è documentato sul personaggio, perché non lo conosceva. Con questa affermazione il tronista si è conquistato anche una buona fetta del pubblico booklover del web!

