Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Gianmarco Steri è ufficialmente il nuovo tronista, tra lacrime e applausi in studio

News VIP

La nuova puntata di Uomini e Donne è tornata in onda oggi, lunedì 27 gennaio, su Canale 5. Una puntata che vede l'investitura ufficiale di Gianmarco Steri come tronista!

La nuova puntata di Uomini e Donne riparte dall'ultima sezione della registrazione della scelta di Martina, iniziando con Barbara De Santi che al centro studio chiude le altre due ennesime frequentazioni della stagione. Alessio prova a seminare zizzania tra Francesca e Maurizio e si rende protagonista di un momento molto imbarazzante per lui. Standin ovation per Gianmarco Steri, investito ufficialmente del trono!

Uomini e Donne, Alessio semina zizzania tra l'ex Francesca e la sua nuova conoscenza...e pretende anche di avere ragione!

Barbara De Santi è stata nuovamente bidonata al centro studio dai cavalieri con cui aveva intrapreso una (riluttante) frequentazione. Il copione per la dama si ripete sempre uguale: anche se per nulla colpita dai corteggiatori che si propongono di conoscerla, per un qualsivoglia x motivo, decide di frequentarli, ma senza metterci impegno o "calore", visto come poi reagiscono al centro studio la maggior parte di loro. Maurizio, che era sceso per lei, e che Barbara non aveva inizialmente voluto conoscere per la differenza d'età, le rinfaccia proprio questa sua distanza e freddezza e che, nonostante ci avessero provato, anche lui ha capito che non sono fatti per frequentarsi. Perciò, chiede se può invece frequentare Francesca, con cui c'è stato un ballo e uno scambio di sorrisi che sembra averlo già conquistato.

Non contenta di non aver avuto l'ultima parola, Barbara arriva a interrompere il ballo di Francesca e Maurizio, perché stando a un suggerimento di Alessio - che aveva frequentato Francesca - il cavaliere avrebbe puntato Francesca molto tempo prima. Barbara, che pesantezza! E quanto ad Alessio, come gli consigliano Gianni Sperti e Tina Cipollari, forse dovrebbe pensare più a trovarsi una dama per sé, invece di seminare zizzania in studio! Quando Alessio prova a provocare Francesca, tirando in ballo il suo trascorso, la dama gli risponde che per lei è già "deceduto e buon'anima" perciò non merita neppure una risposta. Anche altre dame del parterre gli rinfacciano di essersi comportato male con Francesca, Alessio sfodera il suo modo di fare arrogante e pesante, da povero maschio offeso. E' l'ennesima sceneggiata del cavaliere, che cerca con ogni modo di avere ragione, quando è palese che non ne abbia! "Sei piccolo così, a te di Francesca non frega niente" gli urla Gianni Sperti e noi non possiamo che essere d'accordo.

Uomini e Donne, Gianmarco Steri è ufficialmente il nuovo tronista: l'investitura tra applausi e lacrime di gioia

Grazie a Maria De Filippi che riporta l'attenzione su uno dei momenti più importanti dell'intera storia di Uomini e Donne (si nota che in redazione abbiamo un debole per un certo ex corteggiatore romano?): l'investitura a tronista di Gianmarco Steri! Con grande maestria, Maria chiede di mandare in studio un filmato, nel quale Gianmarco in camerino legge il biglietto che gli ha dato la padrona di casa e nel quale c'è la sua proposta di sedere sul trono. Questo annuncio è accolto con un'ovazione di applausi in studio e un vero coro da stadio, a dimostrazione che il trono di Gianmarco è sicuramente uno dei più attesi di questa metà stagione. L'ex corteggiatore viene accolto in studio da lacrime di gioia e dagli applausi, mentre Gianmarco avanza con un certo imbarazzo, ma anche molta felicità.

Il nuovo tronista svela che non si aspettava né di essere la non scelta, né che Maria De Filippi volesse proporgli il trono. Ironicamente, la padrona di casa gli ha ricordato che essere tronista è anche più difficile che fare il corteggiatore e Gianmarco ha ammesso di sentirsi già a disagio, ma che vuole mettersi in gioco e conoscere nuove persone. Gianmarco motiva anche la sua scelta di sedere sul trono, dichiarando che, come aveva anche detto a Martina, non si chiudeva un fidanzamento, ma una conoscenza e che nella vita si può e si deve andare avanti. Non sappiamo chi in studio fosse più felice di vedere Gianmarco sul trono, se il pubblico, il parterre femminile, gli opinionisti (o noi). Ma non ci sorprende, dato che "c'è stato un plebiscito per te sul trono" gli rivela Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Claudia ha già voltato pagina: a gonfie vele la conoscenza con Giorgio

Spazio ancora al trono over con Claudia e Giorgio al centro studio: la conoscenza tra la dama e il cavaliere procede alla grande, dato che i due si sono anche baciati appassionatamente. La conoscenza con Diego Tavani sembra più che archiviata, come ripete anche Claudia, che sembra molto presa, anche se non si preclude la possibilità di conoscere anche altri uomini. Il cavaliere che scende per lei, tuttavia, non riesce a colpirla, perciò, al momento, la dama proseguirà solo con Giorgio. Buone notizie anche per Diego e Sabrina, che dopo mesi di tira e molla sembrano pronti a fare sul serio (forse, si spera), tanto che il cavaliere decide di darle l'esclusiva.

Il trono over si anima con Raimondo al centro studio: l'attempato cavaliere sta conoscendo Antonietta, ma sembra che tra loro ci sia stato un disguido, perché a cena, la sera prima avrebbe usato troppo il telefono e questo avrebbe infastidito la dama. Antonietta però gli ricorda che non crede che lui sia davvero libero dal ricordo di sua moglie, venuta a mancare da tempo, ma al quale il cavaliere sembra molto legato. La dama ammette che non si è mai sentita davvero corteggiata o ha percepito da parte sua un sentimento. Raimondo si sente in dovere di difendere l'amore e la memoria della moglie, dichiarando che sua moglie l'ha amato sempre, per tutta la vita, e porta lo studio a commuoversi per l'evidente amore per la compagna scomparsa nelle parole del cavaliere.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne