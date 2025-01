Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Gianmarco spiazza Martina: "Alla scelta la risposta non è scontata" (VIDEO)

News VIP

Oggi, venerdì 10 gennaio, è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne. Ecco la nostra opinione.

Uomini e Donne è tornata in onda oggi, venerdì 10 gennaio 2025, su Canale 5 con una nuova puntata e riparte dal trono over: Diego Tavani e Claudia D'Agostino non hanno ancora finito di tirarsi stracci e sono protagonisti ancora una volta del centro studio.

Uomini e Donne, continua la Soap tra Diego e Claudia: la dama scrive una lettera, ma il cavaliere si rifiuta anche di leggerla

Dopo il precedente addio da Soap - che speravamo fosse definitivo, per non dover nuovamente udire le soavi voci del cavaliere e della dama alzarsi di diverse ottave in una gara a chi strillava di più - Claudia D'Agostino e Diego Tavani sono ancora al centro studio. Per riassumere la loro frequentazione di questi tre mesi: il cavaliere è evidentemente molto preso dalla dama, mentre Claudia alterna momenti in cui sembra fortemente invaghita di Diego e altri in cui dichiara con tranquillità "non mi batte il cuore".

Stanco del teatrino, Diego ha deciso di chiudere, esasperato dal tira e molla. Ma Claudia ha scritto al cavaliere una lettera per esprimergli i suoi sentimenti, ma Diego si è rifiutato anche di leggerla. Mentre il cavaliere si è detto esasperato ancora dal suo comportamento, Tina Cipollari e Gianni Sperti lo accusano di non aver alcun sentimento nei confronti della dama e questo scatena la furia di Diego. Il cavaliere si alza e decide di andar via, tra gli applausi del pubblico, ma i rimproveri degli opinionisti e di Claudia.

Uomini e Donne, Martina De Ioannon insegue Ciro, Gianmarco spiazza: "La risposta alla scelta non è scontata"

Spazio al trono classico con Martina De Ioannon: la tronista si siede al centro studio e si confronta inizialmente con Gianmarco Steri, con cui non ha voluto fare alcuna esterna, perché dopo aver inseguito Ciro Solimeno che aveva abbandonato infuriato lo studio non sentiva di essere serena abbastanza da poter stare con Gianmarco e godersi la loro esterna. Perciò, ha deciso di inviargli un biglietto - che Gianmarco mostra di aver con sé nella tasca della giacca - nel quale gli ha spiegato il perché della sua scelta. Gianmarco dà ancora una volta prova della sua maturità e le chiede di aiutarlo a comprendere il perché delle sue ultime scelte.

Dopo aver visto come Martina ha inseguito Ciro fino a Torre Annunziata, il corteggiatore è palesemente arrabbiato, ma preferisce il silenzio.Ciro entra e si scambia un lunghissimo abbraccio con Martina, che dice molto della loro intesa. Peccato che poi spari la solita frase che abbiamo sentito ripetere in anni di troni: "Io sarei la scelta difficile, il salto nel buio...mentre l'altro...". Qualcuno gli ricordi che quel copione è stato cestinato da un bel po' e come gli sottolinea anche Martina non esiste una scelta semplice o una difficile, ma solo ciò che sentirà in quel momento. Gianmarco spiazza dicendole che oltre alla sua scelta d'istinto, ci sarà anche una risposta data d'istinto e che non sarà necessariamente sì. Queste parole scatenano la tensione tra i corteggiatori e la tronista, alimentato anche dalla scelta di Martina di ballare con Ciro. E qualcuno dia un aumento ai cameramen di Uomini e Donne per la maestria con cui costruiscono i controcampi tra la tronista e Ciro che ballano e Gianmarco con il cuore infranto e gli occhi lucidi seduto sugli spalti.

Uomini e Donne, nuova fiamma per Gemma Galgani: quanto durerà? Fabio Cannone chiude la frequentazione con Ida Linda

Dopo averci intrattenuto con il Gemmadì per diverse settimane e aver quasi auspicato di vedere Gemma Galgani lasciare il dating show di Canale 5 al fianco di Fabio Cannone, la dama torinese si è vista nuovamente sedotta e abbandonata (dal suo punto di vista). Tuttavia, sembra che per Gemma sia arrivato già un nuovo interesse amoroso: Antonio. Il cavaliere era già presente nel programma di Canale 5 e racconta che è stato il figlio a consigliargli la trasmissione per conoscere qualcuno dopo la perdita della moglie.

Altro copione che abbiamo già visto e rivisto: persone che non hanno mai visto il programma e che improvvisamente decidono di prendervi parte e puntato al cavallo vincente, pardon, la dama vincente. Perché è evidente che Gemma Galgani sia un simbolo del dating show e che molti puntino a frequentarla anche solo per poter avere il loro posto al centro studio. Il cavaliere ammette che anche se si è trovato molto bene a chiacchierare con Gemma, non ha intenzione di darle già l'esclusiva, ma vuole "guardarsi intorno".

E mentre per la dama torinese inizia un nuovo capitolo sentimentale (che durerà il tempo di un gatto in tangenziale), per Fabio Cannoneb arriva il momento di chiudere la sua frequentazione con Ida Linda, la dama con cui aveva intrapreso una conoscenza dopo l'addio a Gemma. Tra i due, però, è nata solo una bella amicizia, tanto che i due ammettono di provare solo un interesse fraterno l'uno per l'altra. "Dobbiamo cambiare nome al programma, chiamarlo Fratelli e Sorelle" ironizza Tina Cipollari visto l'andazzo di molte delle conoscenze del programma.

