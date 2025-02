Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Gianmarco Meo abbandona furioso lo studio, Tina lo va a riprendere! (VIDEO)

News VIP

Uomini e Donne è tornato in onda oggi, mercoledì 12 febbraio, con una nuova puntata. Ecco la nostra opinione!

Uomini e Donne è tornato in onda oggi, mercoledì 12 febbraio, con una nuova puntata. Spazio alle vicende del trono over con Claudia e Giorgio, ma anche con l'ennesima cantonata di Gemma Galgani. Al centro studio Alessio e Gaia portano avanti una conoscenza senza un reale interesse reciproco. Altre 100 corteggiatrici per Gianmarco Steri, con un dejà vu che cominicia a stancare. Infine, Francesca Sorrentino e Gianmarco Meo sono protagonisti di un'accesa lite. Ecco la nostra opinione della puntata!

Uomini e Donne, Alessio Pili Stella superficiale con Gaia, Maria De Filippi interviene a metterlo in guardia

Claudia sta iniziando a scalpitare: la conoscenza con Giorgio non va come vorrebbe, dato che il cavaliere, nonostante il trasporto, ha rimarcato che vorrebbe conoscere anche altre donne. Così, si ritrova a dover chiedere maggiori attenzioni al cavaliere e sembra sempre più evidente che il karma sta colpendo e che, allo stesso modo in cui Claudia ha tenuto in bilico la sua relazione con Diego, ora è lei a essere tenuta sulle spine dal cavaliere. La scia di relazioni disastrose prosegue con Gemma Galgani, che aveva accettato di tenere lo sportivo Gian Piero e conoscerlo, ma con il quale non è scattato nulla. Prima ancora che la dama possa mettere in scena il suo solito copione e provare a sminuire il cavaliere, Gian Piero ammette che neppure per lui è scattato nulla e si ritira di buon grado, lasciando lo studio senza fanfare. Apprezziamo molto.

Momento "leggerezza" con Alessio Pili Stella e Gaia, la dama con cui il cavaliere ha accettato di uscire. Chiunque in quello studio aveva dubbi sul reale interesse del cavaliere per Gaia, tranne la dama stessa. Ma le sono bastati 5 giorni di frequentazione per realizzare che, in fondo in fondo, ad Alessio più di tanto lei non piaccia. Alessio non nega neppure l'accusa di essere "un ghiacciolo" con lei, ma si inalbera non appena Agnese si intromette nella discussione e chiede a Gaia cosa ancora sta aspettando, visto che ha dichiarato che ha timore di rapportarsi con gli uomini per la sua situazione (ha un bambino piccolo) e che Alessio non l'ha rassicurata su questo. Alessio attacca Agnese, che ancora una volta ha ragione e per una volta non lo sta neppure attaccando, ma sta semplicemente rimarcando che dovrebbe avere maggior amor proprio.

Alessio fa arrivare l'ennesimo bouquet di fiori per scusarsi del suo comportamento con Gaia e la dama accetta di proseguire la conoscenza con il cavaliere. Interviene Maria De Filippi che gli chiede se è intenzionato davvero a conoscere Gaia viste le sue paure e il suo desiderio di creare una relazione seria e il cavaliere è ancora più superficiale nell'ammettere che non ci sono problemi per lui e che è consapevole di questo. Alla fine i due decidono di continuare a vedersi, restando però aperti a nuove conoscenze.

Uomini e Donne, Gianmarco Meo abbandona lo studio, ma Tina Cipollari lo va a riprendere

Si passa al trono classico con una nuova ondata di aspiranti corteggiatrici per Gianmarco Steri: per quanto sia stato divertente la prima volta, con le prime 100 corteggiatrici ed Enzakkione ad accoglierle, ora, sta diventando un po' too much e sa anche tanto di dejà vu. Perciò, come consiglio, magari la prossima volta dimezziamo i tempi con i video di presentazione, così in studio ci ritroviamo le corteggiatrici pronte per le esterne. Capiamo anche però che il trono di Gianmarco, alla luce dell'ennesima cantonata dell'ultima tronista e dopo le figuracce di Alessio Pecorelli e Michele Longobardi, è l'unico che stia avendo un certo successo (insieme a quello di Martina De Ioannon), perciò, è anche comprensibile che la redazione e gli autori vogliano cavalcarne l'onda finché va. Ma è comunque un po' too much.

Ovviamente non abbiamo dimentica FranciCristallo: la tronista si risveglia dal torpore a cui si era lasciata andare e decide di dare voce ai suoi (ennesimi) dubbi. Il bersaglio è sempre Gianmarco Meo, che viene accusato da Francesca di non essere davvero interessato alla sua conoscenza e che ha saputo che aveva tentato il provino come tronista. Tra i due si accende una forte lite con il corteggiatore che si inalbera e vuole andar via, soprattutto, quando Francesca lo accusa di metterla in cattiva luce con il suo comportamento da "vittima".

Nonostante Tina Cipollari intervenga e le faccia notare che da quando è arrivato Gianluca Costantino lei ha dimostrato sempre meno interesse per Gianmarco, Francesca non retrocede e resta convinta della sua opinione. Stanco di doversi giustificare ancora, Gianmarco decide di andarsene e lasciare lo studio. Anche questo gesto è visto dalla tronista come l'ennesimo gesto infantile e che mostra il suo scarso interesse per lei, come fa notare Maria De Filippi. Ma a riprendere il corteggiatore ci pensa Tina! In studio intanto, Maria De Filippi continua a difendere le scelte della tronista contro le accuse di Gianni, ricordando come tutti avessero sempre pensato che la scelta di Martina sarebbe stata Gianmarco, ma che poi la tronista romana ha scelto Ciro Solimeno.

Gianmarco decide di abbandonare lo studio! #UominieDonne pic.twitter.com/7ioA7r3KRh — Uomini e Donne (@uominiedonne) February 12, 2025

Scopri le ultime news su Uomini e Donne