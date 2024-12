Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Gianmarco conquista Martina, il gesto del corteggiatore per la tronista (VIDEO)

News VIP

Oggi, lunedì 9 dicembre, è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne. Il trono classico di Martina vede Gianmarco compiere un romantico gesto nei suoi confronti, che la conquista totalmente. Ecco la nostra opinione della puntata!

La nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi, lunedì 9 dicembre, su Canale 5, riprende dal trono classico e da una sfuriata di Martina De Ioannon ai suoi corteggiatori. Una sfuriata che però spinge Gianmarco a compiere un romantico gesto per la tronista. William e Manuela lasciano la trasmissione di Maria De Filippi ed emozionano lo studio con il loro amore. Gemma è di nuovo messa sulla graticola da Gianni e Tina, poiché le segnalazioni su Fabio le hanno fatto svanire la fiducia nel cavaliere.

Uomini e Donne, Gianmarco e Martina emozionano al centro studio: il gesto del corteggiatore

Martina è in lacrime dopo gli eventi dell'ultima puntata e Gianmarco le chiede di andar via, perché non riesce a sopportare le sue lacrime. Le parole del corteggiatore infastidiscono la tronista, che accusa tutti i suoi corteggiatori di non tenere davvero a lei e che nessuno di loro si sta impegnando davvero nel conquistarla. Le sue parole scatenano una lite tra Ciro e Francesco, mentre Gianmarco diventa l'eroe della situazione: cambia idea sulla sua uscita e dopo aver dichiarato "non voglio più uscire, preferisco stare qui e continuare a guardarti" fa sciogliere Martina come un ghiacciolo e tra gli applausi dello studio i due vivono un momento di tenerezza, abbracciati e intenti a ballare al centro studio.

Breve parentesi con Diego e Sabrina del trono over: il cavaliere ha contattato telefonicamente la dama, dopo la figura da cavernicolo dell'ultima puntata, ma peggiora la situazione e la dama decide di chiudere definitivamente (di nuovo!). Molto più interessante è la segnalazione che Alessio Pili Stella riporta su Marco un cavaliere che si è appena seduto al centro studio per conoscere una dama, Cristina. A quanto pare, i loro camerini sono vicini, Alessio ha origliato una conversazione del cavaliere con una ragazza, Beatrice, che avrebbe dovuto trascorrere la notte con lui. Il cavaliere prova a fare il vago, ma emerge rapidamente che la ragazza in questione è una sua ex e che doveva andarla a prendere alla stazione e riaccompagnarla a lavoro. Marco non si giustifica molto e le sue parole appaiono sempre più confuse, tanto che diverse dame del parterre chiedono spiegazioni e di vedere il telefono. Intanto Cristina decide di mollarlo al centro studio, come merita e anche Maria De Filippi gli chiede di andare a sedersi.

Il momento più emozionante della puntata di oggi di Uomini e Donne riguarda però William e Manuela: il cavaliere era sceso per corteggiare Ilaria, ma alla fine ha trovato l'amore con Manuela e con una commovente dichiarazione d'amore le chiede di uscire insieme dalla trasmissione, con tanto di anello e lacrime a profusione da parte di entrambi.

Uomini e Donne, il trono di Michele Longobardi è un vero circo!

L'uscita di William e Manuela spinge Tina a commentare che è così che bisognerebbe vivere la trasmissione...non come Gemma con Fabio: la dama si inalbera a queste parole e dichiara che Fabio continua a mentire e che si crede a lui e non a lei, che sta nel programma da 14 anni (sarà mai questo il problema?). Fabio interviene e dichiara che a lui piace Gemma, ma che non si fidano l'uno dell'altra. Il cavaliere le ricorda che la dama non gli aveva mai anticipato della segnalazione e che gli aveva fatto intendere che il problema fossero i litigi tra lei e Tina Cipollari. Tutto si risolve in un nulla di fatto, se non contiamo le lacrime della dama.

Spazio al trono classico con Michele Longobardi: il tronista è alle prese con Amal e Mary, che aveva abbandonato lo studio dopo aver visto l'interesse di Michele per Veronica, al punto da inseguirla per x volta (abbiamo perso il conto del numero di fughe delle corteggiatrici in questa edizione...). Dato che in esterna con Michele, Mary tira in causa Veronica e la sua propensione a gettarsi sempre sul tronista, in studio si innesca l'ennesima discussione tra le corteggiatrici e Michele. Veronica infastidita dalle cose che sono dette su di lei e da come Michele si comporta gli dà apertamente del pagliaccio e poi decide di andarsene via.

Il tronista peggiora la situazione decidendo di far entrare una nuova corteggiatrice, Giulia...ma poi le dice che ha cambiato idea e non vuole più conoscerla, perché ha già tre percorsi avviati. A questo punto viene spontaneo dire che Veronica ha fatto la scelta migliore al sottrarsi a questo circo che è stato messo in moto. Michele imbastisce un discorso che dovrebbe addolcire la pillola amara per Giulia, ma non ha l'effetto sortito, soprattutto, perché il tronista non perde occasione di fare il cascamorto con lei. Michele poi ammette di provare (ma forse provava?) dei sentimenti per le tre corteggiatrici e chiede di ballare con Mary, ma continua a ripensare alle parole di Veronica e provoca l'ennesimo scontro con le due corteggiatrici.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne