Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Gemmadì super Hot tra baci e un Video per Fabio che fa girare la testa!

Nella puntata di Uomini e Donne di oggi, lunedì 18 novembre 2024 su Canale 5, Gemma Galgani e Fabio sempre più hot mentre due coppie over lasciano lo studio.

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi lunedì 18 novembre 2024 su Canale 5, è finalmente il gemmadì e Gemma Galgani e Fabio non deludono. I due usciranno presto insieme dal programma? Ci sono tutti i migliori propositi. Mentre Vincenzo e Ilaria vengono messi alle strette, Giovanna e Fabio questa volta lasciano il dating show di Maria De Filippi con il sorriso sulle labbra.

Uomini e Donne, viva il Gemmadì a tinte hot

Il Gemmadì è sempre il nostro giorno preferito nella settimana di Uomini e Donne. Nella puntata in onda oggi, lunedì 18 novembre 2024 su Canale 5, Gemma Galgani porta Fabio a fare un’esterna emozionante, e finalmente il cavaliere italo-americano si scioglie e riempie la dama torinese di bellissimi baci romantici, anche se tutti notano che non si è arrivato ancora al famoso e atteso bacio alla francese. In studio per Gemma c’è una sorpresa, attentamente censurata da Maria De Filippi che ha provato ad arginare l’entusiasmo di Tina Cipollari nel dimostrare al cavaliere quanto la torinese possa essere focosa e sensuale. Ecco, infatti, che va in onda un video con le scene più hot che Gemma ci ha riservato negli ultimi anni, tra sfilate sexy e momenti appassionati con alcuni corteggiatori in studio.

Fabio, tuttavia, non si scompone rivelandosi il migliore cavaliere che questo studio abbia mai avuto! Simpatico, affascinante, sempre sorridente e che non si lascia fermare dall’ostacolo linguistico, Fabio ci fa sognare quando prende Gemma e balla con lei al centro dello studio, dopo aver rifiutato l’ingresso in studio di una dama che ha scritto per conoscerlo. Galgani ascoltaci molto bene… Cerca di tenertelo stretto perché uno così non ti ricapita. E dopo le risate che ci ha fatto fare questa coppia, che sembra promettere bene, passiamo al capitolo amaro e noioso di Vincenzo e Ilaria, con la partecipazione straordinariamente non richiesta di Morena.

Uomini e Donne, Vincenzo e Ilaria non vogliono proprio lasciare il programma

Dalle risate al dramma è un attimo nello studio di Uomini e Donne. Vincenzo e Ilaria continuano la loro conoscenza ed entrambi non vogliono ricevere numeri di altri persone o conoscere altre persone, poiché molto presi da questa conoscenza. Morena prova ad intromettersi tra i due, continuando ad affermare che Vincenzo le ha fatto delle avances pesanti e che ha provato a vedere se lei ci sarebbe stata, di nascosto da Ilaria la quale non si scompone di un millimetro e afferma di credere esclusivamente al cavaliere che sta frequentando. La reazione di Ilaria è senza dubbio singolare, ma ancora più singolare è Morena che si erge a paladina delle donne quando fino a pochi giorni fa avrebbe pregato Mario Cusitore in ginocchio pur di poter uscire con lei, sentendosi evidentemente la donna più irresistibile d’Italia. Anche Barbara De Santi, che sembra una di quelle ex che proprio non riesce a superare la relazione, prende parola per provare a mettere in ridicolo Vincenzo peccato che l'effetto sia il contrario di quello desiderato. Tina Cipollari e Gianni Sperti questa volta si mettono di punta e alla fine, con l’intervento di Maria De Filippi che evita che l’opinionista si alzi a prendere a ceffoni educativi il cavaliere, Vincenzo e Ilaria lasciano lo studio con una delle scelte meno emozionanti degli ultimi anni.

Torneranno? Secondo noi sì, e anche molto presto. Torniamo al duro scontro tra Giovanna e Fabio. Nel corso dell’ultima puntata la dama ha fatto una figura davvero vomitevole rifiutando la richiesta di Fabio di lasciare il programma insieme, visibilmente emozionato e preso dalla dama, con parole terribili per evitare di fare la parte della carnefice contro un uomo innamorato. A quanto pare grazie ad una bottiglia di vino, Fabio è riuscito a convincere Giovanna dei suoi sentimenti sinceri e nella puntata di Uomini e Donne di oggi i due appaiono molto più sereni - vorremmo sapere la marca del vino per cortesia - tanto che questa volta escono insieme dallo studio con emoziona e lacrime.

