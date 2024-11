Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Gemma tra cioccolatini e cavalli, Tina accusa: "Messaggi subliminali, vuole altro"

News VIP

Oggi, su Canale5, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. Il trono over è sconvolto dai messaggi subliminali che Gemma Galgani lancerebbe a Fabio, secondo un'accusa di Tina Cipollari. Vediamo insieme cos'è successo!

La nuova puntata di Uomini e Donne riparte oggi, martedì 12 novembre, su Canale5, con il Gemmadì: la nota dama torinese sta continuando a frequentare il cavaliere Fabio e in un commovente momento quest'ultimo si è aperto con Gemma, raccontandole del suo passato. Scontro a fuoco al centro studio tra Diego e Andrea per Claudia. Ma anche nel trono classico non mancano i litigi e Martina provoca Ciro e Mattia, spingendoli ad andarsene dal programma.

Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Gemma tra cavalli e cioccolatini, ma per Tina Cipollari sono messaggi hot per Fabio!

Gemma sta davvero vivendo una nuova giovinezza, come testimoniano anche i suoi outfit, ammantati di un bel verde primavera. In un'esterna con Fabio, il cavaliere resta piacevolmente sorpreso dalla sorpresa della dama, che ha pensato di portarlo a un maneggio, visto il suo amore per i cavalli. Mentre Gemma cerca di capire se tra loro possa scattare qualche bacio più passionale, il cavaliere decide di aprirle il suo cuore e le rivela che ha amato solo sua moglie, con cui ha vissuto per 40 anni, e che lei è la prima donna che gli fa battere di nuovo il cuore. Questo commovente momento viene però rovinato in studio dai commenti di Tina Cipollari, che è sempre più convinta che Gemma stia cercando di provocare Fabio, lanciandogli messaggi subliminali su cavalli e cioccolatini. Il cavaliere non sembra cogliere molto del botta e risposta tra le due donne, ma ribadisce che vuole andarci piano e che se arriverà a dirle "ti amo" sarà perché è qualcosa di molto sentito e vero. Momento più alto della puntata è sicuramente Tina che urla affinché le riaprano il microfono, dl periodo della frequentazione tra Gemma e Giorgio Manetti. Nostalgia, portaci via!

Ancora spazio al trono over nella puntata di oggi del dating show di Maria De Filippi: a sedersi al centro studio sono Diego e Claudia. Il cavaliere aveva chiuso la frequentazione con la dama, perché nell'ultimo appuntamento Claudia gli aveva fatto capire di non avere attrazione per lui. Invece, sembra che la dama non si fidi di lui e quindi ha deciso di frenarsi. Ma, si è resa conto che non è l'attrazione che manca, ma la fiducia, perciò, lo ha ricontattato e ha deciso di portare avanti la loro conoscenza. Tra attrazione e fiducia c'è una differenza abissale e anche Maria De Filippi le fa notare che non è ciò che aveva fatto capire al centro studio.

Ulteriori problemi di comunicazione ci sono anche tra Claudia e Andrea: la dama, infatti, racconta che il cavaliere l'ha cercata per chiederle scusa - perché dopo una sola chiamata aveva disprezzato il tono di voce di Claudia e l'aveva definita poco femminile - e che i due si erano accordati per un aperitivo. Andrea emerge da una sorta di letargo e dichiara che non ricordava che fossero questi gli accordi. Il cavaliere si arrampica sugli specchi e dichiara di non essere ancora convinto di voler uscire con lei e in studio si scatena il putiferio: Gianni, Tina e Diego accusano Andrea di avere un comportamento assurdo e lo criticano perché è evidente che non abbia alcun interesse per Claudia.

Uomini e Donne, Martina De Ioannon irremovibile: è fuga di corteggiatori dal suo trono

Si passa al trono classico con Martina che ha portato in esterna Gianmarco e i due hanno trascorso una piacevole uscita, nella quale i due si sono aperti l'un l'altra. La loro vicinanza causa in studio l'ennesima scenata di Ciro: il corteggiatore accusa Martina di non aver avuto rispetto delle sue confidenze nella precedente esterna e che con due uscite a disposizione ha preferito portare in esterna Gianmarco e Mattia, lasciandolo a casa. Tra i due volano stracci e Ciro si alza, mettendo in piedi una sceneggiata alla Mare Fuori che manca di originalità visto che, di nuovo, decide di lasciare lo studio.

Martina finge di non essere dispiaciuta di questa improvvisata, ma è talmente incapace di mentire che persino Maria De Filippi, Michele e Gianni glielo fanno notare e non mancano di prenderla in giro. Gianmarco commenta la loro esterna e dichiara che avrebbe voluto baciarla. La conduttrice continua a stuzzicarla dicendole che Ciro vorrebbe andar via e che se lei non lo tratterrà allora lui non sarà presente in studio. Quando Martina mantiene il punto e dichiara che non andrà a riprendere il corteggiatore, Maria commenta che lei e Michele sono davvero simili. E, in effetti, non è un commento del tutto errato, perché l'infatuazione di Michele per Amal è pari a quella di Martina per Ciro (per il quale anche Maria De Filippi ha una chiara preferenza, come ha ammesso).

La tronista ha avuto un confronto anche con Mattia (toh, c'è anche lui!), di cui ci eravamo quasi tutti dimenticati: si tratta di un confronto di fuoco, nel senso che i due si sono lanciati accuse e recriminazioni e alla fine Mattia è stato invitato ad alzarsi e ad andar via.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne