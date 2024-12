Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Gemma mette Fabio alle strette, il cavaliere non cede e Tina interviene! (VIDEO)

News VIP

Oggi, su Canale 5, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. Grande spazio al trono over con Gemma Galgani che vorrebbe avere da Fabio Cannone maggiori attenzioni. Ma il cavaliere non sembra comprendere, né cedere alle sue parole. E Tina Cipollari pensa bene di intervenire a modo suo...

La nuova puntata di Uomini e Donne riparte dal trono over con Alessio al centro studio con Francesca, Morena e Gloria. Le tre dame gli regalano un soddisfacente due di picche. Intanto Gemma e Fabio non sembrano fare passi avanti e la dama torinese comincia a mostrare i primi segni di fastidio, mentre il cavaliere convince sempre meno. Tina - a modo suo - prova ad aiutare. Corteggiatori in fuga per Francesca Sorrentino

Uomini e Donne, Gemma mette Fabio alle strette, ma il cavaliere non cede. Tina interviene per "aiutare"

Alessio aveva intrapreso una conoscenza con Francesca, ma aveva deciso di conoscere anche Gloria e vorrebbe approfondire una frequentazione anche con Morena. Con le prime due dame, il cavaliere è uscito e si è scambiato alcuni baci, circostanza che spinge Morena a non volerlo conoscere più, perché dopo l'esperienza con Mario vorrebbe un uomo concentrato solo su di lei. Inoltre, Alessio non le ha detto nulla di Gloria. La redazione svela che Alessio ha una preferita tra le tre dame e a confermarlo arriva un bouquet di fiori...per Morena! Il gesto scatena l'indignazione di Francesca e Gloria, che non comprendono - e neppure noi - il senso di mandare i fiori all'unica dama con cui non c'è stato ancora nulla. Ciliegina sulla torta, il cavaliere dichiara che dato che né Francesca né Gloria vogliono dei figli, allora, preferisce concentrarsi su Morena che ne vorrebbe. Ma questo è tutto un ragionamento di Alessio, che non ha mai chiesto nulla alle tre dame! L'arroganza del cavaliere gli costa caro, perché anche se Alessio prova a giustificarsi, gli riesce malissimo e alla fine tutte e tre le dame gli danno il due di picche al centro studio!

Spazio ancora al trono over con Gemma e Fabio: gli opinionisti continuano a insistere che sia strano che la dama ancora non si è lasciata andare alla passione con il cavaliere, visto che oramai si è dichiarato alla Galgani. Quest'ultima si infuria e dichiara che lei vorrebbe avere una maggiore intimità con Fabio, ma che il cavaliere "si trattiene" e si limita a baci sulle orecchie e qualche abbraccio caloroso. Il cavaliere si giustifica dicendo che nei giorni scorsi la dama non era in perfetta salute, ma Gemma nega e ripete che lei stava benissimo, inoltre, ha l'impressione che il cavaliere sia più affettuoso solo quando ci sono le telecamere. La discussione è condita ovviamente dalle intromissioni di Tina e Gianni: in particolare, l'opinionista arriva a offrire al cavaliere delle... (finte) pillole blu, provocando l'intervento di Maria De Filippi. "Volevo solo aiutare, Maria!" esclama Cipollari, tra le risate del pubblico.

Uomini e Donne, Martina e Gianmarco vicini, Ciro: "Non ho mai visto una complicità così con me"

Spostiamoci al trono classico: Francesca Sorrentino ha portato in esterna Paolo e i due hanno chiarito le reciproche incomprensioni. In studio, invece, Gianmarco non lascia neppure parlare la tronista che si alza e, sotto lo sguardo stupito di Maria De Filippi, saluta tutti (tranne FranciCristallo) e se ne va via. Siamo di nuovo alle prese con i corteggiatori in fuga e troniste in tacchi alti che li inseguono.

Il trono di Martina De Ioannon regala una tenerissima esterna tra lei e (il suo) Gianmarco: la tronista gli confessa che ha pensato molto a lui e che ha rivisto la loro esterna, restando colpita dal modo in cui si guardano. Anche il corteggiatore le confessa che si è addormentato alle tre di notte, perché continuava a rivedere la loro ultima uscita e che pensa molto spesso a lei.

In studio, la tronista e il corteggiatore ammettono che i 40 minuti dell'esterna sono volati, ma Gianmarco dichiara anche che vorrebbe che Martina facesse più gesti nei suoi confronti. Ciro chiede di poter parlare e ammette che vedere questa esterna è stato per lui molto difficile, perché Martina ha mostrato una complicità con Gianmarco che non c'è mai stata con lui.

