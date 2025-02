Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Gemma Galgani stroncata da un cavaliere: "Perché prendi in giro la gente?" (VIDEO)

News VIP

Uomini e Donne è tornato in onda oggi, lunedì 17 febbraio, su Canale 5 e Gemma Galgani è stata attaccata da un cavaliere del trono over, per il suo comportamento irrispettoso verso Salvo, il suo corteggiatore.

La nuova puntata di Uomini e Donne riparte dalla fine del trono over con un'accesa lite tra Margherita e Morena, generata da un commento di Barbara De Santi. Anche Giorgio e Claudia non vanno poi così d'accordo e altrettanto si può dire di Alessio e Gaia. Gemma riceve il due di picche dal cavaliere che voleva lei stessa bidonare, ripetendo lo stesso copione. Gianmarco e Lianne in esterna si divertono e scherzano, avranno anche poco da dirsi, ma vediamo il tronista in una veste diversa. Ecco la nostra opinione della puntata.

Uomini e Donne, lite in studio tra Morena e Margherita per un "ammiccamento" di Giovanni

Barbara con grande nonchalance riapre il vaso di Pandora che contiene l'acredine reciproco tra Margherita e Morena: a detta della dama, infatti, Giovanni avrebbe ammiccato in direzione di Morena, come a lasciarle intendere che si sarebbero risentiti in separata sede. Questo ammiccamento viene contestato da entrambi i protagonisti del trono over, ma Maria De Filippi ha un video che prova tutto, regalandoci un momento di trash della puntata di oggi. Tra Morena e Margherita scatta una lite molto accesa, con la seconda che si scaglia contro la rivale e la accusa nuovamente di essersi sempre intromessa nelle relazioni degli altri protagonisti del parterre. La rissa viene quasi sfiorata, ma per fortuna i toni si placano e la conduttrice del dating show, in maniera misericordiosa, passa a Claudia e Giorgio.

La dama è ancora molto offesa dal comportamento di Giorgio: mentre lei è stata pronta a dargli da subito l'esclusiva, il cavaliere ha ancora le idee poco chiare e vorrebbe portare avanti anche altre conoscenze. Per lui scende Giulia - ex dama del parterre - che però non colpisce Giorgio. Il cavaliere si ritrova a subire gli attacchi degli opinionisti che ritengono che lui non voglia conoscere Giulia perché teme la "furia" di Claudia, ma il cavaliere fa notare che le conseguenze gli erano chiare fin dal momento in cui ha deciso di accettare di far scendere la nuova arrivata. La conoscenza tra i due prosegue, ma ora anche Claudia ha deciso di conoscere altri cavalieri, anche se questa scelta ha più il sapore di una ripicca che di reale interesse a comprendere se con Giorgio possa davvero funzionare.

Anche la conoscenza tra Alessio e Giada si conclude in un nulla di fatto, ma almeno in questo caso il cavaliere ci risparmia un epilogo doloroso a cui assistere, con tanto di frecciatine e polemiche inutili con la dama, della quale, è sempre stato chiaro, non gli è mai importanto granché.

Uomini e Donne, Gemma Galgani stroncata da un cavaliere del parterre: "Non ci comporta bene, perché prendi in giro la gente?"

Spazio a Gemma Galgani, che viene attaccata da Tina Cipollari perché non ha ancora intrapreso una vera conoscenza del cavaliere che ha accettato di conoscere, Salvo. La dama torinese è un volto storico del dating show ma da qualche anno è sempre più chiaro che non ha molto interesse a trovare un vero e definitivo amore. Tanto che negli ultimi mesi ha collezionato a eccezione di Fabio - con cui sembrava pronta a lasciare la trasmissione - una serie di cantonate anche piuttosto brevi, che si concludevano nel giro di pochissimi incontri.

La padrona di casa l'ha stuzzicata chiedendole che intenzioni avesse nei confronti del cavaliere e la dama, per nulla convinta, ha dichiarato che avrebbe voluto portarlo a cena per conoscerlo meglio. Di fronte a queste parole, Tina le ha però ricordato che non sembrava molto convinta di conoscere Salvo e la dama, dopo vari ripensamenti, ammette che non l'ha colpita fisicamente. Gianni inveisce allora chiedendole se è mai capitato che un uomo che non la attraesse fisicamente diventasse poi per lei interessante. La risposta negativa della dama torinese è stata seguita da un "e allora?" generale, a cui persino Maria De Filippi si è unita. Salvo ha preso la parola e con molta classe ha ricordato a Gemma che lui non è lì a elemosinare cene di conoscenza, visto il suo scarso interesse e che per lui va bene così. Colpo di grazia per la dama con il commento di Raffaele, altro attempato cavaliere del parterre over, che la demolisce con un'unica frase: "Non si comporta bene, è fredda, una cosa morta". E si vola...

Il trono classico vede Gianmarco Steri in esterna con Lianne, corteggiatrice di origine italo-francese che aveva colpito molto il tronista e che il pubblico aveva già pensato fosse una delle favorite del tronista. In esterna i due si prendono continuamente in giro e Lianne sembra adottare un po' lo stile di flirt dei bambini dell'asilo: mi piace, quindi, lo prendo in giro. Nonostante sia un'esterna priva di chissà che contenuti, dovuta probabilmente anche a un certo imbarazzo da parte di entrambi, è piacevole vedere Gianmarco in una veste inedita, più scherzoso e che sa ben rispondere agli scherzi e alle battute di Lianne, senza prendersi troppo sul serio.

