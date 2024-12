Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Gemma cambia idea su Fabio, dal batticuore alle accuse, è caos in studio! (VIDEO)

News VIP

Oggi, venerdì 6 dicembre, su Canale5, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. Il trono over vede Gemma non più così coinvolta con Fabio, tanto che partono accuse da parte sua e in studio si scatena il caos!

La nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi, venerdì 6 dicembre, su Canale 5 comincia con una Gemma Galgani in crisi: Fabio è deluso da lei e preferisce prendersi una pausa! Tina non perde occasione di attaccare la dama e tra le due si scatena l'ennesima lite. Il trono classico di Martina è un dramma continuo tra Gianmarco che fa notare alla tronista di avere una preferenza per le relazioni "adolescenziali" e Ciro che si offende perché la tronista è più interessata a litigare con il rivale che a commentare la loro esterna!

Uomini e Donne, Fabio si dichiara a Gemma, ma la dama è di ghiaccio: "Non mi arrivano questi sentimenti"

Maria De Filippi mostra cosa è accaduto nella precedente puntata, quando Gemma ha fatto presente a Fabio Cannone delle segnalazioni ricevute a proposito di una sua presunta fidanzata in Spagna. Il cavaliere aveva dichiarato che queste insinuazioni l'avevano ferito e se n'era andato, inseguito dalla dama e da Tina Cipollari. Nel filmato mandato in onda, Fabio e Gemma discutono nel dietro le quinte del programma: la dama gli chiede perché è così trattenuto nel mostrarle passione e se dietro le sue rimostranze non c'è una fidanzata che lo attende in Spagna. Il cavaliere rivela che fino a quattro mesi fa aveva una compagna in Spagna, ma che ora non c'è nessuna altra donna all'infuori di lei. Fabio dichiara di nuovo di essere stato ferito da Gemma e l'accusa di essere una persona falsa. La dama però si scioglie in lacrime e gli dice che lui ha "una responsabilità morale e sentimentale" nei suoi confronti.

In studio, si consuma l'ennesimo teatro dell'assurdo, complice anche le difficoltà linguistiche tra i due protagonisti del trono over: Gemma, che per settimane ha decantato le qualità di Fabio e come le avesse ridato il sorriso e fatto battere il cuore, ora, improvvisamente trova nel corteggiatore numerosi difetti e lo accusa di essere stato sempre assente con lei e che non hanno nulla in comune. Tina e Gianni l'attaccano e anche la conduttrice è perplessa da ciò che sta succedendo, soprattutto, dopo che Fabio dichiara a Gemma di essere innamorato di lei e la dama appare impassibile. Il cavaliere decide di prendersi del tempo per riflettere e chiede di alzarsi, mentre Gemma continua a litigare con Tina.

Maria De Filippi interviene ancora una volta e cerca di trovare il bandolo della matassa: perché, se Fabio ha dichiarato di essere libero e di provare qualcosa per Gemma ed essere pronto ad andare oltre con lei, la dama non vuole andare avanti con lui? Visto il silenzio della dama e il suo arrampicarsi sugli specchi, la padrona di casa preferisce far calare un pietoso sipario sul loro teatrino e andare avanti.

Uomini e Donne, Gianmarco duro contro Martina: "Vuoi le storie adolescenziali, con litigi e drammi"

Guai in paradiso anche per il trono classico: Martina De Ioannon - l'unica tronista che sta effettivamente portando avanti un percorso, considerato che gli altri colleghi di sedia rossa sono non pervenuti/espulsi - accusa Gianmarco di essere eccessivamente passivo nei suoi confronti e che anche nelle ultime esterne non ha percepito molte emozioni da parte sua.

Tra i due si accende l'ennesima lite e Gianmarco afferma che Martina è attratta dalle storie adolescenziali, in cui sono i litigi e le incomprensioni a dettare l'andamento di una relazione. In maniera non molto velata, insomma, Gianmarco l'accusa di comportarsi come un'adolescente e non come una persona matura. Dopo l'esterna con Ciro, nella quale i due si scambiano anche un bacio appassionato, Gianmarco ribadisce la sua opinione e dichiara che è solo quando litigano che vede Martina coinvolta nei suoi confronti. E vedere questa esterna con Ciro è per lui una conferma. "Si vede che siamo troppo diversi" dichiara infine Gianmarco.

La discussione prosegue con Ciro che decide di alzarsi e risiedersi perché Martina è più interessata a litigare con Gianmarco che a commentare la loro esterna. Quando dopo la lite, Martina chiede di ballare con Ciro, quest'ultimo rifiuta, provocando le lacrime della tronista. Vedere Martina in lacrime spinge Ciro a cambiare idea, ma la tronista gli consiglia di andarsi a sedere, perché è l'ennesima delusione che le ha provocato.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne