Uomini e Donne, l'opinione della puntata: flop totale per Francesca Sorrentino, abbandonata dai suoi corteggiatori (VIDEO)

Oggi, giovedì 19 dicembre, è andato in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. Il trono di Francesca Sorrentino è un flop totale e i suoi corteggiatori l'abbandonano senza pensarci due volte! Ecco la nostra opinione della puntata.

Uomini e Donne è tornato in onda oggi, giovedì 19 dicembre, con una nuova puntata: si riparte dal trono classico, con il confronto tra Gianmarco e Martina. La tronista appare sempre più presa solo da Ciro, decidendo persino di ballare con lui. Il trono over vede al centro studio una discussione tra Alessio Pili Stella e le dame che sta provando a corteggiare. Notizie scioccanti per il trono di Francesca Sorrentino: i suoi corteggiatori hanno deciso di eliminarsi o non rispondono ai messaggi della redazione! Ecco la nostra opinione della puntata del dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Gianmarco si conferma un signore, Martina sempre più proiettata verso Ciro?

Nella nuova puntata di Uomini e Donne Gianmarco e Martina continuano la loro discussione: la tronista continua a sostenere che il corteggiatore romano non faccia altro che giudicarla, mentre Gianmarco è sempre più convinto che Martina sia infantile e non sappia cosa vuole, tuttavia, ribadisce che non ha mai voluto esprimere un giudizio su di lei. Sebbene il suo cardigan verde legume sia un pugno in un occhio da guardare, Gianmarco si conferma un vero signore e nei confronti di Martina non ha una parola fuori posto. Persino quando le dà della "coatta" perché ha avuto una reazione di pancia, dimostra di farlo in maniera spontanea e senza malizia.

Ma, al momento, Martina sembra più presa da Ciro: il corteggiatore è stato in esterna con lei e i due hanno avuto una profonda e interessante discussione...sul nulla! Nonostante la mancanza di argomenti, tra i due c'è una certa chimica che non può essere negata. In studio, però, Ciro se ne esce con una frase da red flag che un po' cringia persino la tronista: "La sento un po' mia, quindi, non ti permetto di criticarla" dice al rivale, ma Gianmarco non batte ciglio e ribadisce che Martina può difendersi da sola e non ha bisogno di Ciro per farlo. Quest'ultimo, forse, aveva pensato di accendere una discussione con Gianmarco, ma il romano non batte ciglio e si limita a ribadire il concetto che aveva espresso già a Martina. La tronista decide di ballare con Ciro, ma non spende neppure una parola sull'esterna vissuta con lui...

Uomini e Donne, "Mario è l'usato garantito" l'ironia di Agnese è travolgente

Spazio al trono over nella nuova puntata di Uomini e Donne in onda oggi, venerdì 19 dicembre, su Canale 5. Nel dating show condotto da Maria De Filippi il focus si sposta su Alessio Pili Stella e il suo harem fuggitivo: al centro studio si siedono Agnese e Francesca. Il cavaliere dichiara che vorrebbe riaprire una conoscenza con Francesca e ci vuole un coraggio da leoni a proporlo, perché l'ultima volta, Alessio aveva voluto chiudere e le aveva fatto recapitare dei fiori per indorare la pillola. Intanto Agnese ha deciso di uscire ancora con lui - e questo basterebbe a toglierle la corona che si era guadagnata - però dichiara che a questo punto vorrebbe giocare anche lei, come fa Alessio e snocciola alcuni nomi del parterre che sembrano perfetti per iniziare una conoscenza sbagliata.

Ironizzando, indica un nuovo cavaliere, Giorgio, che è identico al suo ex e poi c'è anche Mario Cusitore, alias l'usato garantito perfetto quando si vuole uscire con l'uomo che sai che ti farà soffrire! E già per questo si meriterebbe un applauso. Purtroppo, l'ironia di Agnese viene completamente fatta a pezzi dalla pesantezza di Alessio: il cavaliere si inalbera per ogni critica, anche quando è palese che è dalla parte del torto e anche con Francesca - che ha accettato il nome di Marco - inizia una filippica insopportabile su quanto gli abbiano dato fastidio alcuni atteggiamenti, ecc. Però vuole continuare a frequentarla...Quale donna non direbbe mai di sì, dopo tutto questo ardore nei suoi confronti?! La domanda vorrebbe essere retorica, ma Francesca decide di continuare a frequentarlo...

Ancora trono over per la nuova puntata di Uomini e Donne: Maria De Filippi fa accomodare al centro studio Diego, Sabrina e Cristina. Il cavaliere aveva chiuso con Sabrina e ha cercato nuovamente Cristina, ma la dama non ne vuole sapere perché non desidera essere l'ennesima tacca sulla lista di conquiste del cavaliere (che poi in realtà non sono poi così tante...). In una conversazione surreale, Diego ammette che non aveva chiuso con Sabrina, ma solo messo in pausa, però a Cristina aveva detto che non era affatto interessato a Sabrina. Al centro studio entrambe le dame provano a fargli capire che hanno chiuso con lui, ma il cavaliere non sembra capire molto bene la situazione. In ogni caso, Diego fa quasi rimpiangere Mario Cusitore al centro studio...

Uomini e Donne, Francesca Sorrentino: che flop questo trono! Tutti i corteggiatori sono in fuga!

Spazio ancora al trono classico con una notizia shock: Paolo ha deciso di abbandonare il trono di Francesca Sorrentino, alias FranciCristallo! La tronista riceve i messaggi che Paolo ha inviato alla redazione. Da ciò che la tronista legge, sembra che il corteggiatore non senta alcuna connessione mentale e che non vuole essere il suo zerbino. Ma anche Francesco è in modalità fuga e la produzione le rivela che dopo una serie di messaggi, il corteggiatore non ha più rispsoto alla redazione e ha solo comunicato che appena possibile spiegherà cosa è successo. FranciCristallo si siede al centro studio e svela che ha parlato con Paolo e che il corteggiatore era una furia e non le aveva perdonato alcuni comportamenti. In ogni caso, Paolo non si presenta in puntata! Siamo alla fine del trono di Francesca Sorrentino?

In studio intanto arriva Francesco: il corteggiatore rivela che a causa di una patologia di cui soffre, ci sono giorni in cui ha bisogno di isolarsi. Nonostante non si metta in dubbio questo, Francesca gli rinfaccia che sperava almeno che un messaggio per lei arrivasse, dato che dal numero della redazione l'avrà chiamato almeno 50 volte. Inoltre, la tronista ammette di essere stata molto preoccupata, perché Francesco non dava notizie di sé e lei ha capito che stava bene solo dopo che ha visto le sue storie social. Parte qui l'ennesima discussione, del tutto inutile, perché Francesca non ha ancora realizzato che ai suoi corteggiatori non importa nulla di conoscerla davvero e ne è una dimostrazione che nessuno di loro sembra intenzionato a restare o a fare un minimo sforzo per lei. E non aiuta il fatto che durante tutto il percorso la tronista abbia prima mostrato solo il lato più fragile e ansiogeno di sé per poi passare alla modalità "principessa", ma senza farsi realmente conoscere neppure dal pubblico. Il suo trono è un flop totale!

