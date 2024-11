Uomini e Donne, l'opinione della puntata: esterna "piccante" per Gemma e Fabio! Tina è sconvolta! (VIDEO)

News VIP

Oggi, su Canale 5, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. Una piccante esterna tra Gemma Galgani e Fabio Cannone sconvolge Tina Cipollari. Il trono classico vede Martina De Ioannon in lacrime e il primo bacio di Francesca Sorrentino!

Una puntata scoppiettante quella di oggi di Uomini e Donne: si parte con un'esterna "piccante" di Gemma Galgani e Fabio Cannone e si è proseguito ancora con le dinamiche del trono over che hanno visto Sabrina al centro studio attaccata da Tina Cipollari. Il trono di Martina è una valle di lacrime e di inseguimenti, ma sembra che finalmente si siano messi in moto gli ingranaggi!

Uomini e Donne, Gemma Galgani: esterna "piccante" con Fabio Cannone. Barbara De Santi "naviga sott'acqua" con Gabriele?

Gemma Galgani ha deciso di dare fuoco alle polveri e sedurre Fabio Cannone per spingerlo a darle quel bacio appassionato che lei desidera condividere da tanto. Maria De Filippi introduce la clip "piccante" che ha sconvolto molti fin dalle prime anticipazioni dichiarando che la persona che si occupa della produzione ha affermato che si trattava di un video "molto forte". Tina Cipollari è parsa scioccata e le sue espressioni durante la visione dell'esterna di Gemma e Fabio andranno dritte nella galleria di meme dei fan del dating show.

Durante l'appuntamento, infatti, Gemma si è seducentemente sfilata le autoreggenti e ha poi bendato Fabio e ha spalmato sulle sue labbra prima della cioccolata, poi del miele e ancora altri alimenti. Per ogni nuovo gusto che il cavaliere provava, Gemma faceva seguire anche un bacio ed è stato allora che tra i due si è accesa la passione e i baci si sono fatti davvero...piccanti e appassionati. Ma a sconvolgere principalmente l'opinionista - che ha persino mimato con le labbra un "io esco, ciao" - sono state alcune espressioni della dama del trono over che risultavano davvero spinte! Anche Maria De Filippi ha commentato che Gemma si è davvero esposta tanto e la dama ha ribadito che l'ha fatto perché desiderava una reazione da parte del cavaliere. Fabio è poi entrato in studio e nonostante le parole di Tina ha ammesso di aver apprezzato l'uscita con la dama e che non è stato molto bene!

Spazio ancora al trono over: Sabrina e Francesco hanno provato a uscire insieme e la dama racconta, non senza trattenere le lacrime, che ha provato a vivere l'intimità con lui, ma che non ce l'ha fatta. Le sue parole scatenano Tina che si rivolge alla dama e l'accusa di aver solo voluto usare Francesco come chiodo schiaccia chiodo per dimenticare Gabriele. Ne parte una violenta discussione che arriva a coinvolgere anche Gianni e gran parte del pubblico in studio. Mentre Tina ribadisce che Sabrina ha ancora il cuore impegnato con Gabriele, mentre Gianni appoggia la dama e ribadisce che è giusto che abbia provato ad andare avanti dopo la delusione di Gabriele.

In maniera inaspettata, Sabrina accusa Gabriele di essersi consolato con Barbara De Santi, visto che i due dopo la precedente registrazione sono stati beccati seduti uno sulle gambe dell'altro a chiacchierare! La dama in questione prima ribadisce che stavano discutendo dell'intervista del cavaliere in cui parlava dei suoi lutti. Ma, alla fine, emerge che a Barbara interessa Gabriele per certi aspetti! Inoltre, Barbara decide di chiudere con Orazio, dopo averci provato nonostante la differenza d'età. Nasce una nuova discussione, perché Maria De Filippi stuzzica Tina dicendole perché ha crocifisso Sabrina per la sua conoscenza con Francesco, ma non fa lo stesso con Barbara e Orazio. L'opinionista perde le staffe anche con la conduttrice e ribadisce che ha sempre ragione lei.

Uomini e Donne, Martina piange per Gianmarco, Francesca si lascia andare al primo bacio!

Si passa al trono classico e Martina De Ioannon è corsa a riprendere Gianmarco dopo che il corteggiatore ha deciso di alzarsi e andar via dal programma, dopo l'esterna del primo bacio tra Martina e Ciro. L'incontro con Gianmarco vede quest'ultimo granitico nella sua decisione di non voler neppure abbracciare la tronista. Gianmarco ribadisce che sente di essersi sentito preso in giro, mentre Martina scoppia a piangere e ammette di essere molto dispiaciuta di avergli causato dolore, ma che non ha intenzione di negare di avere un interesse per Ciro.

La tronista prova a convincere il corteggiatore ad abbracciarla, ma Gianmarco le dice "no" con una fermezza invidiabile, da "lunedì inizio la dieta" e che porta Martina a tornare a casa con la coda fra le gambe. In studio, Ciro dichiara che per lui non è semplice vedere la tronista così dispiaciuta per Gianmarco, ma che nonostante tutto non ha intenzione di andarsene.

Lieta novella, invece, ci porta il trono di FranciCristallo: dopo infiniti dilemmi e preoccupazioni, la tronista si è finalmente lasciata andare con un bacio appassionato con il suo Gianmarco, scatenando una standing ovation in tutto lo studio! Ma Gianmarco si conquista il cuore del pubblico anche per un altro motivo. Poco dopo il suo ingresso, Martina è ancora in lacrime e Ciro corre ad abbracciarla. Con molto tatto, Gianmarco gli ricorda che non può davvero pensare che "un video su TikTok" sia un modo corretto per corteggiare una persona e che invece Martina ha bisogno di gesti concreti e sinceri, come un biglietto scritto a mano o dei fiori. Il corteggiatore regala alla tronista una panchina in miniatura, perché è lì che si sono baciati e per lei è un posto molto importante.

