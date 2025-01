Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Diego esce di scena da gran signore, Ciro si dichiara innamorato di Martina (VIDEO)

News VIP

Uomini e Donne è tornato in onda oggi, lunedì 20 gennaio, su Canale5 con una nuova puntata: Diego lascia lo studio da gran signore e Ciro Solimeno si dichiara innamorato di Martina. Ecco la nostra opinione della puntata.

La nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi, lunedì 20 gennaio, su Canale 5 riprende con le ultime vicende del trono over, tra cui l'addio da gran signore di Diego dopo l'ennesima lite con Claudia D'Agostino. Arriva per Barbara un nuovo cavaliere, che la dama accetta a fatica. Mida aiuta a risollevare l'esterna altrimenti soporifera di Gianmarco e Francesca Sorrentino, ma non è da meno quella della tronista con l'altro corteggiatore, Gianluca. Infine, durante un gioco proposto da Maria De Filippi, Ciro Solimeno si dichiara a Martina De Ioannon.

Uomini e Donne, Diego abbandona da gran signore il programma

Diego Tavani aveva lasciato intendere di voler abbandonare il dating show perché incapace di provare altri sentimenti per altre dame, dopo la (molto altalenante) frequentazione con Claudia D'Agostino. Ma speravamo che questo addio sarebbe stato rapido e indolore. Invece, ci tocca l'ennesimo show tra il cavaliere e la dama. I due protagonisti del trono over non riescono proprio a comprendersi e per una buona parte della puntata volano ancora urla e accuse reciproche. Con estrema lucidità Tina Cipollari interviene e sottolinea che, se è vero che Diego può non essere chiaro in alcune affermazioni, ma è altrettanto vero che Claudia stia facendo da mesi il gioco del due passi avanti e dieci indietro. La loro conoscenza, infatti, si è basata interamente sul sentimento (presunto o vero questo non spetta a noi giudicarlo) di Diego verso la dama, che però si è in qualche modo cullata sulla convinzione che Diego avrebbe continuato a essere il suo cavalier servente in eterno. Ma, come giustamente fa notare il cavaliere, andando anche contro la stessa Maria De Filippi, amare l'altro non implica farsi calpestare o mancare di rispetto. Esiste un limite, quello della propria dignità, che vale più di qualsiasi altro amore o sentimento. Se inizialmente il ritorno in studio del cavaliere era stato caratterizzato da fuoco e fiamme, la su uscita di scena è molto più pacata e con un saluto generale si chiude anche il sipario sulla soap di Diego e Claudia.

Dopo oltre un mese di assenza dal centro studio è la volta di Barbara: un altro teatrino di cui avremmo fatto volentieri a meno, perché come quasi tutte le frequentazioni della dama, anche questa è andata lentamente morendo. I due cavalieri che erano scesi per corteggiarla, Gaetano e Francesco, sono stati rapidamente liquidati, perché - diciamolo - a Barbara non sono mai davvero interessati. Per evitare che lo strazio duri a lungo, Maria De Filippi invita la dama a salutare i suoi spasimanti, ma le chiede di trattenersi al centro studio, perché per lei c'è Maurizio, cavaliere di 42 anni che vorrebbe corteggiarla. Sebbene la dama abbia diversi dubbi, alla fine, quasi per sfinimento viene convinta a dare al cavaliere una chance e lasciarsi corteggiare.

Uomini e Donne, crossover inatteso con Amici, Ciro si dichiara innamorato di Martina!

L'estrema pesantezza della puntata viene improvvisamente risollevata da un momento cringe, ma che almeno strappa una risata: Francesca Sorrentino in esterna con Gianmarco e...Mida! L'ex allievo di Amici 23 ha accompagnato la loro esterna, sorprendendo la tronista e realizzando il piano di Gianmarco Meo. In pratica, invece di cantare ai matrimoni, ora, il cantante di Rossofuoco canta durante le esterne di Uomini e Donne. Il trono classico prosegue con l'esterna di Gianluca e Francesca: il corteggiatore le ha confidato che il 23 dicembre è una data molto dolorosa per lui, ma questa confidenza arriva in maniera troppo prematura (siamo alla seconda esterna) e l'intera esterna è totalmente priva di emozioni. Anche al centro studio, la tronista e il corteggiatore non fanno che ripetere di quanto rapidamente siano arrivati a questo grado di confidenza, ma della loro sintonia non si percepisce nulla. "Reciti proprio male" ribadisce Gianmarco, mentre Tina ironizza "Che bello questo film".

L'ultima parte della puntata è dedicato al trono di Martina e a un gioco che Maria De Filippi chiede ai due corteggiatori di sottoporsi, quello di dire qualcosa in maniera molto sincera alla tronista. Mentre Gianmarco si limita a ribadire che ha sentito la sua mancanza durante le vacanze di Natale e che le è molto affezionato, Ciro sorprende il pubblico con una dichiarazione d'amore e la promessa che se dovesse essere lui la scelta si trasferirà a Roma per stare accanto a Martina.

