Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Barbara De Santi ci risiamo, dalle lacrime alla cattiveria gratuita

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi giovedì 6 marzo 2024 su Canale 5, Gemma Galgani tenta di sedurre Fabio con un tranello dopo un'esterna sensuale che fa scoccare un bacio. Ampio spazio a Barbara De Santi e i suoi drammi d'amore con Vincenzo, il cavaliere che le ha fatto battere il cuore per poi uscire e baciare anche Ilaria. Ecco cosa è successo in puntata e il nostro commento.

Uomini e Donne, Gemma Galgani tra baci e cioccolatini dalla forma ambigua

L’italo-americano Fabio ha fatto totalmente svalvolare la nostra amata Gemma Galgani. Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi giovedì 6 marzo 2024 su Canale 5, assistiamo a una scena surreale con un’esterna che si apre con una Gemma piangente, confusa dal forte interesse che sta provando per il cavaliere, per poi lanciarsi in un assaggio di fragole a dir poco hot. Neppure nelle peggiori soap spagnole ci saremmo mai immaginati tanto, ma Gemma sa stupirci e a lei va il merito, nonostante tutto, di reggere la gran parte delle dinamiche di questo programma da un decennio. In studio, di verde speranza vestita, Gemma racconta il secondo appuntamento con Fabio con occhi sognanti e quella voce sospirata che ci fa capire che il cavaliere le piace davvero, tanto che lei stessa ammette di aver provato ad attirarlo nella sua camera per creare intimità.

Fabio, trincerandosi dietro la barriera linguistica, fa orecchie da mercante e le rifila una scusa: meglio non andare in camera a cercare le caramelle, ha un pacchetto di cioccolatini a forma di fungo in tasca! Non vogliamo commentare, per favore non forzateci perché finirebbe male. Comunque, al netto di tutto questo trash, Fabio e Gemma formano una bella coppia e il ballo al centro dello studio sulle note di “Mambo Italiano” di Dean Martin conferma la loro affinità. Passiamo poi alle note dolenti… Barbara De Santi e Vincenzo.

Uomini e Donne, Barbara furiosa ma esagera

La maestra è tornata alla carica e la furia placida è qualcosa che dovrebbe decisamente incutere terrore. Barbara De Santi ha iniziato a conoscere Vincenzo ed è apparsa entusiasta, tanto da regalare all’uomo un bacio passionale dopo ben un anno e mezzo che non baciava nessuno, per sua stessa ammissione. Vincenzo è un uomo finito, concluso, il suo percorso è andato ma lui ancora non lo sa e lo scopre nello studio di Uomini e Donne oggi. Il cavaliere, infatti, ha espresso la decisione di conoscere meglio anche altre donne e Barbara, sebbene inizialmente avesse retto botta mostrandosi superiore, quando scopre che Vincenzo ha baciato Ilaria, esplode di rabbia. Velo pietoso sull’atteggiamento della De Santi nei confronti delle altre donne, con quell’aria saccente che nasconde senza dubbio la ferita amorosa che sanguina, ma che non possiamo perdonare nel 2024, perché le donne non possono essere le peggiori nemiche delle altre donne.

Vincenzo è costretto a correre ai ripari, facendo notare che un bacio non è una proposta di matrimonio ma discutere con Barbara non è cosa semplice dato che la dama possiede una dialettica micidiale, che non lascia scampo. Insomma, in studio si scatena l’inferno sulla Terra e Barbara ne ha per tutti, tra le lacrime di delusione per il cavaliere che non ha saputo sceglierla immediatamente come la donna della sua vita. Troppo pretenziosa? Forse un tantinello, quel che è certo è che l’aggressività della dama non è un bello spettacolo tanto che interviene anche Maria De Filippi, per chiederle di ridimensionare le cose. Concludiamo la puntata con il colpo di scena più banale che ci potesse essere: il tronista Michele Longobardi torna strisciando dalla corteggiatrice Amal, per cercare di riconquistarla dopo che lei ha scelto il rivale Alessio Pecorelli.

