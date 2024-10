Uomini e Donne, l’opinione della puntata: Barbara De Santi bacia un uomo dopo un anno e mezzo, poi la mazzata

News VIP

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi giovedì 31 ottobre 2024 su Canale 5, Sabrina cerca di voltare pagina mentre Barbara De Santi riceve una batosta da Vincenzo dopo un bacio appassionato che l’ha fatta sognare. Diego deluso da Claudia, che viene scaricata per la sua voce poco femminile. Ecco tutto quello che è successo.

Uomini e Donne, Sabrina sconsolata mentre Barbara sorprende

La nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi giovedì 31 ottobre 2024 su Canale 5, tornano al centro dello studio Sabrina e Gabriele dopo che il cavaliere ha deciso di chiudere definitivamente con la dama. Sconsolata come non mai, con gli occhi ancora lacrimosi, Sabrina ha annunciato di aver iniziato a frequentare e conoscere due nuovi cavalieri trovando immediatamente lo scontro con Tina Cipollari, certa che sia tutta una farsa per cercare di far ingelosire Gabriele. Mentre quest’ultimo e Ilaria chiudono pacificamente la loro conoscenza, Sabrina ammette di essersi sentita gratificata dai due uomini che, nonostante la situazione con Gabriele l’hanno cercata. Questa frequentazioni dureranno? Noi siamo della medesima idea di Tina Cipollari, già pieni all’idea di rivederla piangere per un amore impossibile.

Passiamo poi a Barbara De Santi, la dama incontentabile che forse questa volta è riuscita a trovare qualcuno che l’accontenta. Vincenzo, faccia furba di chi sa che ha fatto breccia in un cuore difficile da rapire, si siede al centro dello studio tronfio dell’appuntamento positivo avuto con Barbara ma cade poi nella sua stessa trappola. Dopo aver descritto un bacio passionale - Barbara ha anche ammesso di non averne dato uno in un anno e mezzo, cosa che Bridget Jones approverebbe - Vincenzo ammette di aver lasciato il numero ad altre donne e tutti in studio smettono di respirare. De Santi si trattiene, una fatica che palesemente le costa tantissimo perché con tutta probabilità vorrebbe urlare contro Vincenzo qualsiasi tipo di forbito insulto, e ingoia il rospo amaro nella speranza che le altre donne non accetteranno il suo numero di telefono. A sensazione crediamo che questa sia una situazione da tenere sotto controllo dato che Barbara è capace di regalare degli scontri trash meravigliosi, e tutta questa calma non le si addice.

Uomini e Donne, Claudia scaricata per la voce da “uomo”

Momento di silenzio per un momento di bassissima televisione grazie ad Andrea e Claudia. Lei avrebbe dovuto uscire con Diego ma ha fatto finta di nulla, ammettendo di avere un po’ di mal di testa e di dover sbrigare del lavoro, ma in realtà si era tenuta libera per uscire con Andrea che in studio le ha fatto la corte. Peccato che poi, parlandosi al telefono, il cavaliere abbia totalmente cambiato idea e per quale motivo vi chiederete voi? Ok forse non ve lo chiederete, perché di questo duo non interessa a nessuno, ma la risposta è davvero inaspettata. Sembra che Andrea abbia cambiato idea perché al telefono Claudia ha una voce da “uomo” e esclamazioni poco femminili che l’hanno fatto gelare. Non uno dei momenti migliori per Andrea che poi peggiora la situazione quando ammette di essersi baciato con Valentina, ma di essersi frenato non volendo andare oltre.

Un gesto preso in gio anche da Maria De Filippi, che trova assurdo questo nuovo filone da parte degli uomini del parterre maschile, che sembrano tutti alla ricerca della donna angelo. Nel frattempo, Diego è deluso da Claudia e l’accusa di essere una “buciaaarda”, ma lei non si scompone: non ha intenzione di dirgli tutto quello che fa perché non è il suo compagno. Morena, invece, conosce un nuovo interessante cavaliere che vuole corteggiarla mentre Mario Cusitore confida che della dama non gli interessa nulla. Mario era chiaro, grazie per avercelo confermato ma ti assicuriamo che non c'era nessun dubbio, dato la sequela di segnalazioni che ti sei beccato in queste settimane, neppure fossi un latin lover per professione.

