Uomini e Donne, l'opinione della puntata: ancora una delusione per Gemma, Agnese lancia una frecciatina a Mario (VIDEO)

Uomini e Donne è tornato in onda oggi, martedì 21 gennaio, con una nuova puntata: si inizia con un acceso Gemmadì e il naufragare dell'ennesima conoscenza della dama torinese con Renato, cavaliere che aveva deciso di corteggiarla. Puntata dedicata in toto al trono over, con Diego e Sabrina, che hanno chiuso ancora una volta la loro conoscenza, così come Bilal e Gloria. Ma il cavaliere ha già puntato Agnese e al centro studio la dama regala una frecciatina contro Mario Cusitore che scuote il cavaliere. Ecco la nostra opinione della puntata!

Uomini e Donne, Gemma Galgani: ci risiamo! Ennesima delusione per la dama

Il 2025 non inizia nel modo migliore per Gemma Galgani: la dama torinese, infatti, dopo un appassionato bacio con Renato, cavaliere che ha chiesto di corteggiarla, sembra già pronta alll'ennesima scena al centro studio. Anche questa volta si segue un copione che oramai abbiamo tutti ben chiaro: per x motivo Gemma decide di chiudere, la sua versione non combacia con quella del cavaliere in questione, volano stracci al centro studio, fuoriuscita di lacrime e labbro tremulo. Fine e addio.

In effetti, la situazione si verifica più o meno come l'abbiamo riassunta sopra e Renato si è dimostrato l'ennesimo cavaliere dal comportamento per nulla cavalleresco. In aggiunta pare che abbia anche denigrato il programma, dichiarando che è tutto fake, che Gemma recita un ruolo da anni e ama stare al centro studio. Con aria indignata e sempre un occhio alla conduttrice Maria De Filippi, Gemma si alza e ribadisce che a Uomini e Donne si va per cercare l'amore, che i sentimenti in gioco sono reali e avrebbe potuto continuare all'infinito ma la padrona di casa decide di graziarci tutti e mettere fine al loro confronto.

Uomini e Donne, Agnese lancia una frecciatina a Mario Cusitore? Il cavaliere sbotta: "Stai parlando di me?!"

Ancora trono over con Diego, Sabrina e Cristina: un triangolo che definire imbarazzante è dire poco. Perché il cavaliere in questione ha sempre reso chiaro di essere un latin lover impenitente, ma le due dame continuano a cercarlo e a uscirci per un motivo non ben precisato. In ogni caso, Cristina chiude e preferisce uscire con Simone, new entry del programma, mentre Sabrina rifiuta un corteggiatore arrivato per lei. "A lei piacciono più giovani" suggerisce furbamente Tina Cipollari. Diego super i livelli di cringe raggiunto fino a questo momento quando per un ballo chiede a Gloria o Barbara di ballare, perché "tanto una vale l'altra".

Spazio ancora alle dinamiche del trono over con Gloria e Bilal che hanno chiuso la loro frequentazione: a quanto pare il cavaliere vorrebbe vivere vicino al mare, condizione imprescindibile per far andare avanti la sua storia con la dama. Gloria, però, non ha in programma di sradicare la sua vita e quella di sua figlia per trasferirsi in riva al mare e così sembra che tra i due sia tutto finito. Bilal, tuttavia, ha già voltato pagina ed è uscito con Agnese che in tempi non sospetti ha più volte asfaltato Alessio Pili Stella e non ha mancato di lanciare frecciatine a Mario Cusitore (vi ricordate, l'usato garantito?).

A quanto pare alla dama piace lanciare i proverbiali sassi e nascondere la mano e non manca anche questa volta di scagliare una frecciatina contro l'ex corteggiatore di Ida Platano. Decantando i pregi di Bilal, infatti, Agnese sottolinea di come sia una persona dinamica, autonoma e con numerosi interessi, tutto il contrario di altri uomini con i quali "parlavo di tatuaggi, palestra e poi scoprivi che si facevano fare le lavatrici dalla madri". Un'affermazione che risveglia Mario Cusitore dal torpore in cui è caduto (da diverse settimane a questa parte, visto che non è più protagonista di dinamiche al centro studio), il quale sbotta: "Ma ce l'hai con me?". Qualcuno ha la coda di paglia?

