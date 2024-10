Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Alfred smaschera Sofia: "Ha mentito su tutto" (VIDEO)

News VIP

Oggi, venerdì 25 ottobre 2024, su Canale5 è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. Dopo aver assistito alle dinamiche del trono classico e over, arriva a sorpresa un video di Alfred di Temptation nel quale il ragazzo smaschera Sofia!

Oggi, venerdì 25 ottobre 2024, su Canale5, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. Il trono over ci regala un monologo di Marcello al centro studio su quanto sia diventato un'altra persona - anche se non si direbbe -. Ma a rubare la scena è il commento di Giada, la sua dama, su Mario Cusitore. Per quanto riguarda il trono classico abbiamo Francesca Sorrentino e Martina De Ioannon al centro studio con le loro esterne. C'è un leggero miglioramento, ma si percepisce ancora qualcosa di forzato. Con un video a sorpresa, Alfred di Temptation Island dichiara che Sofia ha mentito su di loro!

Uomini e Donne, Giada dà del "malessere" a Mario Cusitore: la più lucida in quello studio!

Dopo lo speciale dedicato ad alcune delle coppie di Temptation Island, si torna alle dinamiche del trono over di Uomini e Donne. Sabrina e Gabriele hanno finalmente chiuso, ma la dama dopo un ballo riapre la discussione con il cavaliere per lanciargli gli ultimi strali. Ed è necessario l'intervento di Maria De Filippi per ricordare a Sabrina che Gabriele ha deciso di chiudere e che lei ha accettato. Sarà la volta buona?

Al centro studio si siedono Giada e Marcello: il cavaliere, dopo le imbarazzanti liti della scorsa edizione con Jasna Amodeo, ha deciso di conoscere la dama e dichiara di "essere una nuova persona". Questo Nuovo Marcello non sembra poi tanto diverso dalla vecchia versione, ma secondo il cavaliere ha un nuovo modo di fare e di reagire alle insidie della vita...o agli eventuali cavalieri che Giada potrebbe frequentare. Intanto Giada diventa la nuova eroina del parterre femminile (e del pubblico a casa) quando, rispondendo alla domanda di Maria su chi trova attraente nel parterre maschile, ammette che nessuno la attira e per fare un esempio cita Mario Cusitore, definendolo un malessere! La sua lucidità, in uno studio dove ci sono sedute Margherita Aiello e Morena Farfante, è qualcosa di liberatorio.

Tornando al discorso Marcello-Giada, si prospetta una possibile uscita dal programma del cavaliere con la dama, anche se mentre Messina è molto preso, lo stesso non si può dire di Giada. Si passa a Valentina, Mario Verona e Andrea: la dama dice che lei e Mario hanno capito di andare molto meglio come amici...però che ogni tanto si baciano, come rivela Maria De Filippi su suggerimento della redazione. Insomma, friends with benefits.

Spazio a Barbara De Santi, che sta conoscendo Gabriel - vi ricordate il pacioccone? - e per la quale scende Alessandro. La loro conoscenza che sembra partire con i migliori auspici, dato che non appena il nuovo corteggiatore le fa notare che talvolta è stata un po' ruvida con gli uomini che ha frequentato, Barbara si inalbera e sembra sia pronta a tirare fuori una delle sue polemiche infinite. Prossima volta, una bella camomilla prima di conoscere gente nuova, così almeno non si rischia di farla scappare prima ancora del primo incontro.

Uomini e Donne, Francesca e Martina: manca ancora un po' di pepe alle loro esterne!

Si passa al trono classico con FranciCristallo, che sembra finalmente sorridere un po' di più e far sembrare un'esterna l'ennesima seduta di psicanalisi per troniste. La conoscenza con Paolo va molto bene e la ragazza ammette di essere molto serena a conoscerlo.

Se con Alessio e Michele si è arrivati alla contesa per una corteggiatrice, nel caso di Francesca e Martina invece siamo ancora a esterne superficiali e di poco contenuto. Martina è uscita con Mattia e, no, non sono andati da un barbiere a fargli sistemare il taglio di capelli, ma a fare shopping. Peccato! Anche nel loro caso, Martina dichiara che si è divertita molto, che va tutto bene, ma sembra sempre che si stiano sforzando tutti di farsi piacere chi hanno di fronte, senza davvero provare un reale interesse per loro.

Mentre sembra che la puntata si stia per concludere, Maria chiama Aurora Tropea al centro studio, perché c'è un corteggiatore per lei, ma Aurora decide di non frequentarlo. Ovviamente, è immancabile il commento di Gianni Sperti, che con Aurora ha un po' il dente avvelenato. L'apoteosi dell'incoerenza è sempre però Sabrina, che nel ballo che chiude la puntata, chiede di ballare con Gabriele!

Uomini e Donne, arrivano le dichiarazioni di Alfred

Nella seconda parte della puntata speciale di Temptation Island Alfred si era allontanato improvvisamente e nel dietro le quinte si era ferito, dando una spallata contro un muro ed è scoppiato a piangere. Anna aveva provato ad alzarsi, ma l'intervento di Maria De Filippi l'ha fermata: quando era lei a piangere, Alfred non ha mosso un dito, perciò, lei doveva restare ferma sulle sue convinzioni.

Nel corso delle due puntate, Sofia ha smascherato Alfred, dichiarando che l'aveva ingannata e che avevano avuto un'intimità. L'ex protagonista di Temptation non si era difeso o comunque le sue parole erano parse molto deboli, ma sembra che oggi, venerdì 25 ottobre 2024, abbia deciso di dire la sua.

In un video di pochi minuti fa, Alfred ha dichiarato che Sofia ha mentito su tutto e che l'ha ingannato: già al momento di tornare a confrontarsi con Filippo Bisciglia un mese dopo, Alfred aveva chiesto a Sofia di non andare con lui, perché non avevano un rapporto stabile e tale da presentarsi come coppia. Inoltre, ha continuato il ragazzo, Sofia ha mostrato solo alcune delle chat che si erano scambiati e tutte a prova delle sue parole, ma la verità era ben altra e che lui non è riuscito a difendersi come avrebbe voluto dalle accuse dell'ex tentatrice. Alla fine del suo discorso, Alfred ha ammesso finalmente che l'unica vera vittima di tutta questa storia è stata Anna, che ha sofferto più di tutti. E questa è forse l'unica cosa giusta che abbia detto Alfred fino a ora.

