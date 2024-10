Uomini e Donne, l'ex tronista Leonardo Greco torna a parlare della famosa esterna con Bubi al pronto soccorso

News VIP

Leonardo Greco ha rilasciato un'intervista ai microfoni di FanPage ed è tornato a parlare del suo percorso all'interno di Uomini e Donne come tronista nella stagione 2013/14.

Sono trascorsi più di dieci anni dall'avventura a Uomini e Donne di Leonardo Grego, all'epoca 28enne che alla fine del suo percorso sul trono scelse Diletta Pagliano con tante burrascose vicende legate all'antagonista della corteggiatrice, Bubi Barbieri, allora 42enne.

Uomini e Donne, parla l'ex tronista Leonardo Greco: "Non mi vedevo come il classico belloccio misterioso e inarrivabile"

Oggi 38enne, agente immobiliare, Leonardo è tornato a parlare della sua avventura nel dating show di Maria De Filippi al portale di Fanpage.

Greco ha iniziato il suo racconto ricordando i suoi primi passi all’interno del programma:

"Inizialmente ero stato uno dei corteggiatori di Giada Toffano. Fu mia nonna a inviare le mie foto alla redazione, e così venni scelto. Dopo circa un anno dalla fine di quel percorso, mi richiamarono per propormi il ruolo di tronista perché ero piaciuto sia alla redazione che al pubblico, ma rifiutai perché nel frattempo mi ero sposato. Quando mi ricontattarono nuovamente, accettai."

Nonostante il successo ottenuto durante il programma, Leonardo ha confessato di non essersi mai sentito un vero e proprio tronista: "Non mi vedevo come il classico belloccio misterioso e inarrivabile. Ero lì solo per vivere una storia d’amore. E così è stato."

Al termine del suo percorso, Greco scelse Diletta Pagliano, una delle corteggiatrici, e parlando di quella scelta ha dichiarato:

"In quel momento era ciò che volevo. Ogni decisione che ho preso nel passato mi ha reso la persona che sono oggi, e visto che sono soddisfatto di chi sono, rifarei tutto."

Nel corso dell’intervista, Leonardo ha anche ricordato alcuni dei momenti più belli vissuti durante il programma:

"Mi sembrava di vivere in un film. Mi spostavo continuamente tra casa, albergo e studio di registrazione, era tutto così intenso. Nei mesi successivi alla fine del trono, non potevo nemmeno fare la spesa senza essere riconosciuto."

Leonardo Greco e l'esterna al pronto soccorso con Bubi: "Sicuramente quella litigata è uno dei ricordi peggiori"

Tuttavia, non sono mancati i momenti difficili, tra cui l’episodio che lo vide protagonista di una lite accesa con l’ex corteggiatrice Barbara Barbieri, nota come Bubi, fuori dal Pronto Soccorso:

"Sicuramente quella litigata è uno dei ricordi peggiori. Barbara non si sentiva bene, e dopo varie discussioni, la tensione era salita. Guardandomi indietro, avrei potuto gestire la situazione in modo diverso. Ero giovane e stanco dopo giorni di registrazioni, ma oggi so che avrei dovuto mantenere la calma."

Leonardo ha poi parlato della differenza di età con Barbara, sottolineando come questa abbia influito sulla loro dinamica:

"Per me, che ero spesso stato con donne più grandi, non era un problema, ma per lei, trovarsi in un programma televisivo a confrontarsi con ragazze più giovani, non è stato facile."

Nonostante le difficoltà, Greco ha mantenuto rapporti civili con entrambe le sue ex corteggiatrici, Barbara e Diletta:

"Ci siamo sentiti alcune volte negli ultimi anni, ma è successo di rado. In ogni caso, siamo rimasti in buoni rapporti."

Nel corso dell’intervista, l'ex tronista ha anche speso parole di grande ammirazione per Maria De Filippi, sottolineando la sua capacità di innovare:

"Maria ha sempre avuto l’intelligenza di percepire quando la società è pronta per certi cambiamenti, rompendo spesso diversi tabù. Altri programmi si concentrano solo sull’audience, mentre Maria trasmette messaggi più profondi."

Oggi, Leonardo Greco si è allontanato dal mondo della televisione per dedicarsi alla sua vita privata e professionale, dividendosi tra il ruolo di padre e il lavoro di consulente immobiliare e speaker radiofonico.

