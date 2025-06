Uomini e Donne, l'ex tronista Leonardo Greco parla per la prima volta della sua malattia

News VIP

L'ex tronista di Uomini e Donne Leonardo Greco si è aperto per la prima volta sulla sua malattia: ecco cosa ha raccontato.

Nella lunga storia di Uomini e Donne diversi sono stati i tronisti che hanno conquistato il pubblico e di cui, ancora a distanza di anni, i fan del dating show si ricordano. Tra di essi non possiamo non citare Leonardo Greco, che ancora dopo anni dalla sua esperienza nel trono classico può vantare numerosi followers sui social ai quali ha raccontato la sua tragica storia e la lunga malattia che lo ha afflitto in tempi recenti.

Uomini e Donne, Leonardo Greco racconta della sua lunga malattia: "Ho perso tutto..."

Protagonista di Uomini e Donne nella stagione 2011, Leonardo Greco ha conquistato i fan con il suo percorso nel programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Sebbene siano trascorsi più di dieci anni dal suo trono, ma i fan non lo hanno dimenticato e lo seguono fedelmente sui social. Proprio dal suo profilo Instagram, Leonardo Greco ha raccontato della sua esperienza con la malattia da cui è stato afflitto e che lo ha portato a perdere tutto.

Sui social, l'ex tronista ha rivelato di aver vissuto un periodo molto difficile, a causa di un problema di salute molto grave che gli ha cambiato la vita improvvisamente. In un video su Instagram, Greco - che oggi è un agente immobiliare - ha svelato di non voler entrare troppo nel dettaglio, ma che a causa della malattia che ha avuto si è ritrovato a perdere il business che aveva messo in piedi: "Non tutti sanno che pochi anni fa ho avuto un problema di salute molto importante di cui non voglio entrare nel dettaglio, ma che mi ha fatto perdere davvero tutto. Avevo già un’agenzia immobiliare, avevo creato un business pazzesco, ma purtroppo ho fatto ko".

Tuttavia, ha proseguito Leonardo Greco, ha trovato la forza di rialzarsi e ha deciso di pubblicare la sua testimonianza per aiutare altre persone che si trovano in difficoltà:

"Questo video lo faccio per tutta quella gente che si sente in difetto, per tutta quella gente che vede nei social solo la parte bella, non vedono la realtà. Lo faccio semplicemente per quello, per dire che tutti ce la possono fare, che tutti possono rialzarsi in piedi, che tutti possono raggiungere i propri obiettivi"

Uomini e Donne, Leonardo Greco: cos'è accaduto al tronista dopo l'addio al dating show

Nel filmato con cui ha svelato della malattia che lo ha portato a perdere ogni cosa, Leonardo Greco - ex tronista di Uomini e Donne - ha raccontato del business che aveva messo in piedi: con la sua agenzia immobiliare gestiva circa 20 appartamenti e aveva creato un giro di affari redditizio e di cui era orgoglioso. Purtroppo, però, con la malattia si è ritrovato a perdere tutto e da lì le cose sono peggiorate:

"Avevo un’agenzia, gestivo venti appartamenti con affitti brevi quando è arrivata questa malattia che mi devastò e persi tutto, ma non le speranze, perché piano piano mi sono rimesso in piedi, ho ripreso in mano la mia vita anche dopo un periodo di depressione, con tutta la forza senza guardare in faccia nessuno, a testa bassa, con determinazione ho continuato a creare e lo sto continuando a creare"

Con un messaggio di speranza finale, Leonardo Greco ha incoraggiato i followers a non arrenders: "Amo sognare, ma anche trasformare i sogni rendendoli concreti". Dopo il percorso a Uomini e Donne, l'ex tronista ha abbandonato il mondo dello spettacolo e ha iniziato a lavorare come agente immobiliare, un lavoro che lo ha appassionato e lo ha portato a creare un progetto di cui è molto orgoglioso e che, nonostante alti e bassi è riuscito a portare avanti nella sua vita.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne