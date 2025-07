Uomini e Donne, l'ex tronista Amedeo Andreozzi è convolato a nozze!

News VIP

L'ex tronista di Uomini e Donne Amedeo Andreozzi è convolato a nozze: tra gli ospiti anche alcuni ex protagonisti del dating show e di Temptation Island.

Amedeo Andreozzi è stato uno dei tronisti storici di Uomini e Donne, il dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi. Dopo l'esperienza nel trono classico, Amedeo ha però cambiato strada: si è lanciato nell'esperienza di Temptation Island, qualche anno fa, e nelle scorse ore è convolato a nozze con la storica fidanzata, l'attrice Giulia Todaro.

Amedeo Andreozzi è stato uno dei tronisti della stagione 2014/2015 di Uomini e Donne: popolare e affascinante, aveva deciso di lasciare il programma con la sua corteggiatrice Alessia Messina. Insieme a lei aveva anche partecipato all'esperienza di Temptation Island, ma come spesso accade per molte coppie nate nel dating show, i due non avevano superato la prova del reality delle tentazioni e si erano detti addio al termine dell'esperienza.

Nel 2017, però, Amedeo conosce Giulia Todaro, attrice siciliana molto apprezzata nel panorama seriale e che ha all'attivo diversi ruoli in fiction nostrane, come Nero a metà. Dopo la partecipazione ai due reality Fascino, Amedeo ha abbandonato il mondo dello spettacolo, ma ha mantenuto i contatti con gli ex protagonisti di Temptation Island, tanto da invitarli alle sue nozze. La coppia ha pronunciato il fatidico sì a Gragnano, in Campania. I due si sono ufficialmente fidanzati dopo la proposta di matrimonio dell'ex tronista, che ha chiesto la mano di Giulia a New York.

L'ex tronista aveva chiesto la mano di Giulia a maggio 2024, in maniera romantica e plateale a New York, durante un viaggio insieme. Da allora, ne è passato di tempo e i due sono convolati a nozze nella giornata di venerdì 25 luglio, a Gragnano, in Campania. Ad annunciare le nozze è stato lo stesso Amedeo Andreozzi, che ha postato sui social alcuni scatti della cerimonia e del rito religioso. Al matrimonio diversi ex amici di Temptation Island, noti al pubblico per la loro partecipazione al docu-reality e con cui Amedeo è rimasto in ottimi rapporti.

Tra loro anche Gianmarco Valenza, Alessandra De Angelis e Emanuele D'Avanzo, che hanno partecipato nel 2015 al reality di Filippo Bisciglia. I tre si sono concessi un selfie e hanno festeggiato così il loro amico e le nozze con Giulia: "Ci eravamo ripromessi una reunion 10 anni dopo. u come al solito hai voluto esagerare con la festa". Valenza ha anche postato un selfie insieme allo sposo, che mostra orgoglioso la sua fede nuziale e a corredo ha scritto:

"L'avresti detto mai?"

