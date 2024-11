Uomini e Donne, l'ex cavaliere del trono over Ivan Di Stefano denunciato per truffa

News VIP

Ivan Di Stefano, ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne, è stato denunciato per truffa. Vediamo insieme che cos'è successo!

Ivan Di Stefano è stato uno dei cavalieri del trono over della precedente edizione di Uomini e Donne. Arrivato nel parterre a metà anno, il 50enne aveva manifestato un certo interesse per Tina Cipollari, tanto da cercare di corteggiarla. Nonostante le lusinghe, l'opinionista aveva rifiutato le avanches e dopo poco, dato che le frequentazioni con altre dame non avevano portato a nulla, Ivan Di Stefano aveva abbandonato il programma.

Uomini e Donne, chi è Ivan Di Stefano?

Una volta abbandonato il programma di Canale5 condotto da Maria De Filippi, l'ex cavaliere aveva intrapreso una conoscenza con Gloria Nicoletti, altro volto della trasmissione ed ex fiamma di Riccardo Guarnieri.

La dama, dopo aver dichiarato il suo amore all'ex di Ida Platano, aveva ricevuto un due di picche e aveva preferito dire addio al dating show. Lontana dalle telecamere, tuttavia, aveva incontrato Ivan Di Stefano e i due avevano avuto una breve frequentazione, terminata in maniera piuttosto brusca.

La coppia aveva raccontato di aver iniziato una frequentazione, ma, nel giro di pochissimo, Gloria Nicoletti aveva pubblicato una storia su Instagram, rivelando della loro rottura. La dama non aveva rivelato i motivi dietro la fine della loro conoscenza, ma dal suo messaggio era parso chiaro che Ivan Di Stefano le avesse mentito su qualcosa e lei aveva preferito troncare, perché "se una persona sbaglia prima di iniziare, per me è già finita".

In queste ore, tuttavia, il nome di Ivan Di Stefano è stato associato non alle beghe amorose o a un eventuale ritorno a Uomini e Donne, ma a questioni di natura molto più seria. Secondo quanto riportato dai Nas, infatti, l'ex cavaliere è stato denunciato per truffa.

Uomini e Donne, Ivan Di Stefano denunciato per truffa: ecco cos'è successo!

L'ex cavaliere del dating show aveva dichiarato di essere un medico specializzato in neurologia e grazie a questo titolo aveva ottenuto un lavoro al Pronto Soccorso di Cassino. Purtroppo, però, il titolo da lui conseguito in Ucraina non ha alcun valore in Italia! E stando così le cose l'ex cavaliere è stato accusato di truffa:

"Ivan Di Stefano ha esercitato abusivamente la professione di medico chirurgo presso il pronto soccorso di Cassino. Questo senza il riconoscimento ministeriale del proprio titolo di laurea conseguito all’estero."

Oltre al periodo trascorso a Cassino, Di Stefanoper circa due mesi ha lavorato come neurologo presso l'Asl di Frosinone, con un contratto a tempo determinato di 36 ore settimanali. L'ex cavaliere ha continuato a lavorare lì, fino a quando, qualche giorno fa, i carabinieri non l'hanno segnalato alla magistratura. A commentare la vicenda è stato anche il primario del pronto soccorso di Frosinone, il dottor Fabrizio Cristofari:

"Quando ce ne siamo accorti lo abbiamo subito sospeso. A noi risultava di aver prestato servizio, per un anno e mezzo, presso un Centro Radiologico di Roma. Non va dimenticato, comunque che, per la grave carenza di medici nei Pronto Soccorsi italiani, spesso si accelerano i tempi per assumere personale."

