Uomini e Donne, il migliore amico di Gianmarco Steri svela il mistero sulla segnalazione sul cugino di Nadia

Il cugino di Nadia Di Diodato lavora nel salone di Gianmarco Steri? Il migliore amico del tronista di Uomini e Donne fa chiarezza.

Continua a tenere banco il trono di Gianmarco Steri, grande protagonista di questa edizione di Uomini e Donne. Pochi giorni fa, infatti, si è parlato di una clamorosa segnalazione che lo riguarda da vicino, quella che vorrebbe il cugino della sua corteggiatrice Nadia Di Diodato tra i suoi dipendenti. Ora, il migliore amico di Gianmarco fa chiarezza, appoggiato anche da Raffaella Mennoia.

Uomini e Donne, segnalazione su Nadia e Gianmarco

Gianmarco Steri è il grande protagonista di questa edizione di Uomini e Donne, prima come corteggiatore di Martina De Ioannon poi come tronista in carica. Il romano ha deciso di concentrare il suo percorso su tre corteggiatrici ma sappiamo, grazie alle anticipazioni delle nuove puntate, che presto in studio rimarranno solo Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara. Puntata dopo puntata, è chiaro che Gianmarco è sempre più preso dalle due ragazze che sta conoscendo meglio, anche se è ancora molto confuso e non è arrivato ad una vera e propria scelta. Di pari passo con il suo percorso, continuano le segnalazioni che riguardano alcune corteggiatrici ma anche lo stesso tronista.

Si sa che i protagonisti del dating show di Maria De Filippi sono spesso oggetto di segnalazioni, molte delle quali si rivelano poi infondate, come nel caso di quella che riguarda il cugino di Nadia. Secondo le voci di corridoio, infatti, il cugino di Nadia lavorerebbe nel salone di parrucchiere di Gianmarco a Roma, e dunque è probabile che i due si conoscano e che siano d’accordo a fingere ancora un po’, prima di lasciare insieme Uomini e Donne. Ma sarà davvero così? A rispondere è Enzakkione, il simpaticissimo miglior amico del tronista romano.

Uomini e Donne, il miglior amico di Gianmarco replica alle accuse

Da quando Gianmarco Steri è diventato famoso grazie a Uomini e Donne, è diventato noto anche il suo migliore amico Enzakkione, un ragazzo divertente con la battuta sempre pronta che su Instagram commenta le puntate del dating show di Maria De Filippi, ma difende anche l’amico quando ce ne è bisogno. E così, quando sul web è apparsa la segnalazione che riguarda il cugino di Nadia Di Diodato, che lavorerebbe nel salone di Gianmarco a Roma, Enzakkione è sceso in campo a suo modo. Il ragazzo, infatti, ha fatto un video divertente intervistando i dipendenti di Gianmarco, smentendo insomma che ci sia correlazione tra loro e la corteggiatrice romana.

Sotto al video apparso su Instagram, che ha fatto incetta di likes, campeggia anche il commento dell’autrice di Uomini e Donne Raffaella Mennoia, che ha commentato sarcastica, confermando che questa segnalazione è totalmente falsa. Chissà se anche quella che riguarda Cristina Ferrara, avvistata con un ballerino professionista di Amici, sarà falsa. Certo, va detto, in questo caso sembra ci sia una foto inequivocabile di loro due a cena insieme.

