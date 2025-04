Uomini e Donne, "il cugino di Nadia Di Diodato lavora nella barberia di Gianmarco Steri!": l'indiscrezione scatena il caos

News VIP

Una nuova indiscrezione sul trono di Gianmarco Steri, tronista di Uomini e Donne, rischia di provocare il caos: a quanto pare, il cugino di Nadia Di Diodato lavorerebbe nella barberia del tronista!

Non sembrano placarsi le polemiche sul trono di Gianmarco Steri, protagonista di Uomini e Donne: dopo le continue segnalazioni su una delle sue corteggiatrici, Cristina Ferrara, e su alcuni presunti accordi che esisterebbero tra la ragazza e il tronista, arriva una nuova indiscrezione. Il cugino di Nadia Di Diodato, altra aspirante scelta di Gianmarco, lavorerebbe per la barberia di Steri.

Uomini e Donne, bufera sul trono di Gianmarco Steri: "Il cugino di Nadia lavora nella sua barberia"

Il primo a riportare l'indiscrezione è stato Lorenzo Pugnaloni, ma ora anche Fanpage.it ha appreso da fonti vicine al dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi che la segnalazione corrisponderebbe al vero. Se davvero questa informazione si rivelasse corretta, potrebbero esserci gravi conseguenze per Gianmarco Steri e da parte della produzione potrebbe scattare un provvedimento. Infatti, la segnalazione comporterebbe che Gianmarco e Nadia hanno violato il regolamento, trovando un modo di comunicare tra loro all'insaputa della redazione.

Qualche ora fa, Lorenzo Pugnaloni ha postato su Instagram un messaggio privato da parte di un utente che rivelava: "Si dice in giro che il cugino di Nadia lavora con Gianmarco. Evidentemente, i falsi sono proprio loro, altro che Cristina". Quest'ultima è la corteggiatrice che più ha sollevato sospetti nei fan del programma di Canale 5 e che è spesso stata protagonista di diverse segnalazioni, come quella di un accordo esistente tra lei e Gianmarco, poi smentita da un amico del tronista, il content creator Enzakkione.

Anche Fanpage.it si è interessato della vicenda e ha indagato, apprendendo da fonti vicine che la segnalazione corrisponderebbe al vero: "È tutto vero, si occupa di fare lo shampoo ai clienti e, qualche volta, i colpi di sole". Al momento, nessuno dei diretti interessati ha ancora deciso di rispondere a queste dichiarazioni e si attendono le prossime registrazioni per comprende se la segnalazione verrà portata all'attenzione della redazione.

Martedì, 22 aprile, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne e le prime Anticipazioni diffuse da Gemma Palagi hanno rivelato che Francesca Polizzi si è autoeliminata dal trono di Gianmarco come corteggiatrice. Il tronista non ha però battuto ciglio e ha ammesso che era sua intenzione eliminarla, poiché qualcosa tra loro si era rotto.

Il tronista non ha però nascosto di aver pensato che, inizialmente, Francesca sarebbe potuta essere la sua scelta, ma che con il tempo le sue pretese e i suoi comportamenti lo hanno spinto a riconsiderare ciò che aveva inizialmente provato per lei. Con Nadia e Cristina ci sono state due esterne simili, perché Gianmarco ha deciso di presentare loro la madre. Se con Nadia è poi scattato anche un bacio, con Cristina c'è stato invece un lungo confronto.

L’incontro con Nadia ha avuto luogo per primo e si è concluso in un ballo molto intimo. Lei ha espresso il desiderio di vedersi spesso anche fuori dal programma. Cristina, in studio, si è mostrata infastidita dal bacio, ricordando di aver detto a Gianmarco in precedenza di non volerlo baciare fino alla fine del trono. Nadia, invece, ha nutrito qualche sospetto di ripicca, sospetto smentito da lui. In studio il tronista ha ammesso di avere la sensazione di conoscere Nadia da sempre, e di sentirsi a suo agio con lei

