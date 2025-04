Uomini e Donne, Cristina Ferrara si frequenta con un Ballerino professionista di Amici: la Segnalazione

News VIP

Nel corso della nuova registrazione di Uomini e Donne arriva una segnalazione shock su Cristina. Sembra che la corteggiatrice di Gianmarco Steri stia frequentando da diverse settimane un ballerino professionista di Amici.

Cristina Ferrara nuovamente al centro dei pettegolezzi. La corteggiatrice di Gianmarco Steri, nel corso delle nuove registrazioni di Uomini e Donne, sarà protagonista di una segnalazione piccante: sta frequentando segretamente un ballerino professionista di Amici? Una foto la incastra, ecco come ha reagito il tronista.

Uomini e Donne: Cristina Ferrara e la segnalazione shock

Cosa è successo nelle nuove registrazioni di Uomini e Donne? Mentre nel trono over è volata una scarpa, Gianmarco Steri si trova diviso tra Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara dopo aver eliminato Francesca Polizzi, per concentrarsi sulle due corteggiatrici. In studio ci sarà maretta tra i tre protagonisti del trono classico, soprattutto quando Nadia lascerà lo studio e Gianmarco, invece di correrle dietro, sceglierà di ballare e parlare con Cristina. Poco dopo, tuttavia, la corteggiatrice sarà protagonista dell’ennesima segnalazione a suo carico. Da quando ha iniziato il suo percorso nello studio del dating show di Maria De Filippi, Cristina è spesso al centro del gossip e le sono stati affibbiati diversi flirt. Questa volta, tuttavia, la segnalazione sarà ben diversa come scopriamo grazie alle Anticipazioni fornite da Gemma Palagi. Una dama del trono over, infatti, avrebbe portato in studio una foto di Cristina e di un ballerino professionista di Amici, insieme a cena in un ristorante.

“Gianmarco era molto infastidito da ciò e Cristina ha detto che le stava semplicemente chiedendo come andava con Gianmarco, ma che ci aveva scambiato solo due chiacchiere. La dama dell’over dice che non è vero che ci ha parlato due ore”.

Ma non è finita qua. Cristina si è difesa parlando di un casuale incontro di pochi minuti, durante i quali il ballerino le avrebbe semplicemente chiesto come andava il suo percorso nel programma, ma un’utente su Instagram dà ragione alla dama che ha riportato la segnalazione, e svela l’identità del ballerino in questione.

Uomini e Donne, chi è il ballerino di Amici pizzicato con Cristina

Cristina Ferrara ha assicurato di non aver alcun flirt con un noto ballerino professionista di Amici, ma nello studio di Uomini e Donne è scoppiato il caso, dato che la dama che ha riportato la segnalazione si dice certa che la cena tra loro sia durata ben due ore. Dunque non sarebbe una semplice chiacchierata tra amici e non si tratterebbe certo di convenevoli. A dare ragione alla dama un’utente del web che assicura:

“Conosco Margherita e mi ha raccontato che Cristina è da tre settimane che si vede con questo Lorenzo, professionista di Amici”.

Ma chi è il ballerino in questione? Lui è Lorenzo Del Moro e ha preso parte al talent show di Maria De Filippi nel 2014, poi è tornato nelle vesti di ballerino professionista e attualmente è presente nel corpo di ballo del serale. Da parte di Lorenzo nessun commento al momento, certo è che la credibilità di Cristina è davvero compromessa dopo tutte queste segnalazioni, e sembra che questa volta Gianmarco sia realmente pronto a prendere dei provvedimenti.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.