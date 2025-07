Uomini e Donne, Ida Platano fa una confessione: ''Ho una patologia cronica''

News VIP

Ida Platano, volto noto di Uomini e Donne, si mette a nudo su Instagram con un video intenso nel quale parla della sua patologia cronica.

Ida Platano è uno dei volti più amati e chiacchierati di Uomini e Donne. Dopo aver ricevuto diversi attacchi sui social a causa delle sue gambe e sulla sua forma fisica, Ida ha deciso di rompere il silenzio dimostrando una grande forza, e parlando della sua patologia cronica che colpisce proprio quella specifica aria del corpo. Ecco i dettagli.

Uomini e Donne, la rivelazione di Ida Platano

Sebbene sia lontana da Uomini e Donne da quando ha lasciato il trono in lacrime senza fare una scelta, avendo scoperto i retroscena sulle segnalazioni su Mario Cusitore, Ida Platano è ancora molto amata dal pubblico del dating show di Maria De Filippi e sono tanti i fan che continuano a seguirla sui social, dove la dama bresciana pubblica foto e video del suo lavoro ma anche del suo quotidiano. Si mormora che Ida potrebbe tornare in corsa a Uomini e Donne, dunque a programma già inoltrato, anche se lei ha assicurato che non sarà così dato che in questo momento della sua vita non è alla ricerca dell’amore bensì si sta concentrando sulla sua carriera.

Nel frattempo, in questi ultimi anni in particolare, Ida si è appassionata moltissimo alla palestra e al mondo dello sport e sfoggia un fisico invidiabile, che mantiene anche grazie ad una sana alimentazioni. Alcuni utenti, tuttavia, hanno fatto notare che dimagrire così tanto ha messo in evidenza le sue gambe particolari, un punto debole che lei ha sempre detto di avere, e ora ha deciso di parlare proprio di questo argomento, rivelando di avere una patologia cronica della quale si è accorta già quando aveva tredici anni, quando ha iniziato a lavorare. Ecco di cosa si tratta.

Uomini e Donne, Ida Platano parla della sua patologia cronica

Ida Platano ha deciso di mostrare il suo lato più vulnerabile. La dama di Uomini e Donne, recentemente tirata in ballo da Armando Incarnato durante l’invettiva contro Cristina Tenuta, ha parlato su Instagram attraverso un video ai suoi fan, rivelando di avere una patologia cronica che colpisce le gambe e si chiama ipedema, e che le fa avere gambe più pesanti e meno armoniose nonostante le lunghe sessioni di palestra. Stanca dei giudizi sul suo aspetto fisico, Ida ha dato una bella lezione a tutti e ha raccontando di aver iniziato a notare a 13 anni i primi sintomi, come lividi, crampi e dolore sulla zona.

“Ho una patologia cronica che si chiama ipedema, non ne so parlare con un certo spessore, però so che bisogna tenerlo sotto controllo con l’alimentazione e bisogna avere il rispetto di non fare diventare questa tipologia più forte. Io ho fatto tanto, se non di tutto. Quando ero ragazzina neanche si sapeva questa, forse saperlo un po’ prima mi avrebbe aiutato a venire allo scoperto. Non mi voglio più coprire, nascondermi. Tutti noi abbiamo dei difetti fisici, sono bella nell’anima e questo non mi può fermare da mostrarmi e piacermi, mi emoziono perché solo io so quello che ho sofferto. Non sono la mia patologia, sono Ida e voglio spronare qualcuno di voi a sentirvi sempre sicuri di voi nonostante qualcosa del vostro corpo non vi piaccia”.

Tantissimi i commenti positivi sotto lo sfogo di Ida, che ha dimostrato anche un grande coraggio nel mettersi a nudo dato che si tratta pur sempre di un argomento delicato. Voi cosa ne pensate? Ha fatto bene a mettere a tacere le critiche spiegando il suo reale problema di salute?

