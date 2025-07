Uomini e Donne, Anticipazioni: Ida Platano torna ''non subito ma in corsa''

News VIP

Ida Platano torna veramente a Uomini e Donne? Ecco un'anticipazione inaspettata sulla dama bresciana.

Manca sempre meno al ritorno di Uomini e Donne su Canale 5 e continuano ad arrivare segnalazioni e anticipazioni interessanti sul cast della nuova stagione del dating show di Maria De Filippi. Sembra che, sebbene in corsa e non ad inizio stagione, sia previsto anche il ritorno di Ida Platano. Ecco tutti i dettagli.

Uomini e Donne Anticipazioni nuova stagione

I fan di Uomini e Donne non vedono l’ora di scoprire cosa riserverà loro la nuova stagione del dating show di Maria De Filippi, che torna a partire da metà settembre su Canale 5, mentre le registrazioni si terranno a fine agosto. Scopriremo, dunque, a breve chi saranno i tronisti scelti dalla presentatrice e ci sono già dei nomi papabili da Nadia Di Diodato, ex corteggiatrice e non scelta di Gianmarco Steri che ha fatto breccia nel cuore degli spettatori, a Flavio ovvero il sensuale tentatore della nuova edizione di Temptation Island che nessuno ha potuto non notare, ma anche spazio ad una vincitrice del Grande Fratello delle recenti edizioni, ancora in cerca dall’amore.

Ci saranno, con tutta probabilità, anche volti sconosciuti del piccolo schermo dato che Maria è solita mescolare Nip e Vip sul trono più famoso della televisione italiana. Per quanto riguarda il trono over, invece, oltre alla presenza di Gemma Galgani che ormai è in studio da quasi un ventennio senza mai trovare l’amore, è probabile il ritorno di Sabrina Zago come quello di Gloria Nicoletti, recentemente tornata single dopo aver messo fine alla sua love story con Guido. Nelle ultime ore, poi, è arrivata una nuova anticipazione clamorosa che riguarda Ida Platano, scopriamo insieme tutti i dettagli.

Uomini e Donne, torna anche Ida Platano?

Grande protagonista prima come volto del trono over poi come tronista, Ida Platano ha trascorso l’ultimo anno concentrandosi sul proprio lavoro e gli affetti, e proprio recentemente ha annunciato di essere pronta ad un drastico cambiamento. Ida ha ammesso di aver provato a frequentare un uomo per circa un mese, ma di aver chiuso la relazione quando ha capito che erano troppo diversi, memore degli errori del passato che ora ha immagazzinato trasformando la sua esperienza in saggezza in materia di uomini. Insomma, Ida è single e sempre più in forma ma ha confermato che non è in cerca dell’amore in questo momento, dunque è impossibile rivederla a Uomini e Donne il prossimo anno? Secondo Lorenzo Pugnaloni la dama potrebbe tornare.

"Per il trono Over, potrebbe esserci il ritorno di Ida. Non subito, ma in corsa”.

Insomma, stando a questa anticipazione, Platano sarebbe disposta a riprovarci un’altra volta, questa volta tornano nel parterre femminile del trono over dove ritroverà l’amica Gemma Galgani, ma non sarà presente dalle prime puntate, bensì entrerà in gioco nel corso dell’anno. Cosa ne pensate?

