Uomini e Donne, un'insinuazione di Armando Incarnato scatena una bufera su Cristina Tenuta: "Finta, avevi la fidanzata fuori"

Armando Incarnato, ex cavaliere di Uomini e Donne, ha risposto alle provocazioni di Cristina Tenuta, rivelando che l'ex dama del trono over avrebbe ingannato tutti nel programma, poiché in realtà avrebbe interesse per le donne...

Il botta e rispostra tra Armando Incarnato e Cristina Tenuta continua ad infiammare il web: tra l'ex cavaliere e la dama di Uomini e Donne, infatti, è iniziato da qualche giorno uno scambio di battutine sui social che stanno rapidamente degenerando. Nelle ultime ore, Armando Incarnato ha postato sui social un'insinuazione che ha scatenato una bufera: secondo le sue parole, Cristina Tenuta avrebbe preso in giro il pubblico, fingendo di essere interessata a trovare l'amore nel dating show di Canale 5 mentre al di fuori aveva una relazione con una donna.

Uomini e Donne, continua il dissing tra Armando Incarnato e Cristina Tenuta

Solo qualche giorno fa, Armando Incarnato e Cristina Tenuta sono stati protagonisti di un acceso scambio di battute sui social, culminato con l'ex cavaliere che chiedeva di essere lasciato fuori da qualsiasi bega social, altrimenti avrebbe rivelato "scomode verità" sulle persone coinvolte. A Lorenzo Pugnaloni, Armando Incarnato aveva inviato uno screenshot di una sua storia Instagram, nella quale era apparso il like di Cristina Tenuta. Quest'ultima, nel dating show non aveva mai nascosto di provare un certo interesse per il cavaliere partenopeo, ma alla fine tra loro non aveva funzionato e nonostante Cristina avesse più volte lasciato intendere di nutrire ancora dei sentimenti per lui, tra lei e Armando non era più avvenuto nulla. Da mesi sono entrambi fuori dal dating show condotto da Maria De Filippi, ma sembra che le loro accese discussioni siano state trasportate dagli studi Elios ai rispettivi social.

Dopo che Lorenzo Pugnaloni aveva condiviso la prova del like di Cristina alla storia Instagram di Armando, l'ex dama aveva deciso di intervenire e smentire le dichiarazioni dell'ex cavaliere. Non solo, nel suo discorso, Cristina aveva in qualche modo ribaltato la narrazione, rivelando che Armando l'aveva bloccata sui social per diversi mesi e che solo di recente aveva deciso di sbloccarla, forse, perché a nutrire un interesse era lui e non viceversa: "Io trovo davvero assurdo da certe illazioni che sono state fatte, semplicemente perché ho messo un like sotto una storia. Difendermi da accusarmi dal fatto che sono innamorata, ma di cosa stiamo parlando? Un like non determina un sentimento. Questa persona ha deciso di sbloccarmi, e allora la domanda me la dovrei porla io. A me non interessa, a te invece sì dato che hai fatto anche lo screen del mio like".

A queste parole, Armando Incarnato ha reagito prima con un avvertimento e poi, nelle scorse ore, ha pubblicato una storia che contiene una forte insinuazione su Cristina Tenuta. Perché a detta del partenopeo, l'ex dama avrebbe finto di essere interessata a conoscere gli uomini nel parterre del trono over...quando al di fuori di esso aveva una compagna!

Uomini e Donne, un'insinuazione di Armando Incarnato scatena una bufera su Cristina: "Sei finta, avevi la fidanzata fuori!"

Sui social, Armando Incarnato ha postato diverse stories nelle quali ha lanciato un'insinuazione su Cristina Tenuta, scatenando una bufera contro l'ex dama del trono over. L'ex cavaliere ha rivelato di essere stato tempestato di messaggi dai suoi followers, perché Cristina non aveva perso tempo a pubblicare stories su di lui, dimostrando così che la sua teoria che l'ex dama era ancora interessata era vera. Inoltre, ha aggiunto, lui non era minimamente interessato ad attirare la sua attenzione e se avesse continuato così avrebbe parlato:

"Ragazzi, purtroppo oggi mi tocca parlare. Voi lo sapete, io non sono solito argomentare determinate situazioni però se le persone insistono non c’è nessun tipo di problema. Dico così perché da ieri sera alle 11 fino a stamattina mi sono arrivati una marea di messaggi che “qualcuna” mi sta nominando nelle sue storie. Tesò, io non ti vedo proprio e non so come devo fare per fartelo capire! Fate molta attenzione, tu e qualcun altro, a raccontare bugie sul mio conto perché poi mi tocca raccontare la verità sul tuo conto. La capite la differenza qual è? Sennò poi fattela spiegare da qualcuno"

In una seconda storia sul suo account Instagram, Armando Incarnato ha poi sganciato un'insinuazione molto forte e ha dichiarato che Cristina Tenuta avrebbe finto di relazionarsi con i cavaliere del trono over, mentre al di fuori della trasmissione aveva una relazione con una donna:

"C’è da mettersi le mani nei capelli, ma ancora? Ma vogliamo dire a tutti che mentre fingevi di relazionarti agli uomini avevi la fidanzata fuori? e sì teso’ la fidanzata! Fammi sta quieto ripeto"

