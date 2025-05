Uomini e Donne, Giuseppe e Rosanna a Temptation Island? Ecco cosa hanno svelato

News VIP

Giuseppe e Rosanna sono pronti a mettersi in gioco a Temptation Island? Ecco cosa ha replicato la coppia del trono over di Uomini e Donne.

Giuseppe e Rosanna hanno catalizzato l’attenzione del pubblico di Uomini e Donne con il loro percorso nel programma di Maria De Filippi. Dopo aver lasciato insieme lo studio del dating show di Canale 5 e aver superato una crisi, che ha rischiato di separarli, Giuseppe e Rosanna sono pronti a mettersi alla prova a Temptation Island? Ecco cosa hanno risposto.

Uomini e Donne, Giuseppe e Rosanna tornano in tv?

Mentre pochi giorni fa abbiamo assistito al ritorno di Giuseppe e Rosanna nello studio di Uomini e Donne, con una romantica lettera scritta dalla dama siciliana per il suo fidanzato, nella quale confessava di aver sempre apprezzato la sua presenza costante e di essersi innamorata di lui, nelle ultime settimane non è stato tutto rose e fiori per questa coppia del trono over. Dopo aver lasciato mano nella mano lo studio, infatti, Giuseppe e Rosanna hanno trascorso alcune settimane di amore puro fino ad una grossa crisi che ha portato la coppia quasi sull’orlo della rottura definitiva. La crisi tra Giuseppe e Rosanna è rientrata e la dama ha voluto spiegare cosa è successo nel dettaglio, confermando che ora va tutto bene tra loro.

La love story tra I due protagonisti del trono over è stata davvero molto appassionante, con tanti colpi di scena, condita dal dramma della dama rifiutata Sabrina Zago che inizialmente ha cercato di riprendersi l’attenzione del cavaliere, fino a quando non ha capito che lui era ormai innamorato di Rosanna. Il pubblico ha imparato ad apprezzare Giuseppe che, se inizialmente non è piaciuto molto proprio per i modi duri usati con Sabrina ma anche per le parole volte a confonderla forse non ancora certo di voler chiudere con la dama, è totalmente cambiato e ha mostrato un nuovo lato del suo carattere, compreso quello esuberante delle sfide di ballo contro Gianni Sperti. Dato che sono molto amati, Giuseppe e Rosanna stanno pensando di partecipare ad un altro programma di Maria De Filippi e tornare in tv?

Uomini e Donne, Giuseppe e Rosanna a Temptation Island?

Giuseppe è stato capace di ribaltare completamente l’opinione del pubblico di Uomini e Donne, che ora vede con chiarezza tutto l’amore che prova per Rosanna e apprezza il suo carattere romantico e rassicurante, ma anche i momenti di sprint durante le sfide di ballo con Gianni Sperti. Ospite a Casa Lollo, la coppia ha risposto ad una domanda spinosa: parteciperebbero alla prossima edizione di Temptation Island? Giuseppe ha confidato di non essere totalmente contrario all’idea, ma che è presto per loro dato che stanno insieme da poche settimane in modo ufficiale.

Rosanna, invece, ha ammesso che accetterebbe subito senza pensarci due volte perché è sicura della storia d’amore che sta vivendo e non teme nessuna interferenza esterna, neppure quella dei sensuali tentatori e delle spumeggianti tentatrici. Sembra che a Temptation Island, del quale è stata svelata la data di debutto su Canale 5, ci saranno nuovamente solo coppie Nip e dunque è escluso che troveremo Giuseppe e Rosanna. Al pubblico di Uomini e Donne, almeno stando ai commenti raccolti sul web, non dispiacerebbe affatto vederli nel reality show condotto da Filippo Bisciglia, certi che regalerebbero momenti di altissimo trash.

