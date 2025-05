Temptation Island: quando inizia, al via la nuova edizione

News VIP

Con l’arrivo della stagione estiva, tra i ritorni più attesi, c’è senza dubbio quello di Temptation Island, il docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia. Dopo settimane di indiscrezioni, è stata finalmente rivelata la data d'inizio: il programma partirà giovedì 3 luglio, in prima serata su Canale 5, subito dopo la trasmissione di Paperissima Sprint, secondo quanto riportato dai listini ufficiali di Publitalia.

Temptation Island cambia casa e giorno

Dopo 11 edizioni lascia lo storico resort Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula, in Sardegna. La struttura è stata venduta a un imprenditore turco e non sarà più disponibile per le riprese. Il reality si sposterà dunque in Calabria, presso il Calandrusa Resort a Catanzaro, come riportato dal settimanale Chi. Altra variazione importante è il giorno di messa in onda. Storicamente, il programma andava in onda di lunedì, ma quest’anno gli episodi saranno trasmessi il giovedì. Alla conduzione, nessun cambio di rotta: Filippo Bisciglia sarà ancora una volta il padrone di casa del reality dei sentimenti. Una scelta che conferma la fiducia dell’azienda nel conduttore, ormai volto storico del programma, sempre capace di guidare con empatia e discrezione le complesse dinamiche delle coppie protagoniste.

Ilary Blasi e il ritorno con Battiti Live

Ma le sorprese non finiscono qui. Sempre in base ai listini Mediaset, è confermato anche il ritorno in TV di Ilary Blasi, nonostante la brusca chiusura anticipata del reality The Couple per ascolti deludenti. La conduttrice tornerà sul palco per presentare Battiti Live in coppia con Alvin. L’evento musicale dell’estate debutterà lunedì 7 luglio, sempre su Canale 5.

Non solo prima serata: anche la programmazione diurna di Canale 5 subirà importanti modifiche. Uomini e Donne, lo storico dating show di Maria De Filippi, chiuderà la stagione questa settimana con uno speciale in prima serata in cui il tronista Gianmarco Steri farà la sua scelta. Al suo posto, e anche in sostituzione di Tradimento, arriveranno due nuove soap turche: La Forza di una Donna e Forbidden Fruit.

In preserale continuerà invece Caduta Libera con Gerry Scotti, mentre Striscia La Notizia si fermerà lasciando spazio alla versione estiva del format: Paperissima Sprint. Per la fascia mattutina, Dario Maltese prenderà il posto di Federica Panicucci e Francesco Vecchi alla guida di Morning News, come già anticipato da Dagospia.