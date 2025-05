Uomini e Donne, crisi rientrata tra Giuseppe e Rosanna: la dama spiega cosa è successo

News VIP

Tra Giuseppe e Rosanna è tornato il sereno. La dama del trono over di Uomini e Donne spiega cosa è successo nel dettaglio.

Giuseppe e Rosanna si sono lasciati? Il pubblico di Uomini e Donne è rimasto basito quando si è diffusa una segnalazione su una grave crisi di coppia che avrebbe portato i due ex protagonisti del trono over a valutare di lasciarsi per sempre. Ora, tuttavia, sembra che la crisi sia rientrata e a parlarne è proprio la dama siciliana.

Uomini e Donne, Giuseppe e Rosanna: crisi passeggera?

Nel corso della seconda parte della stagione televisiva di Uomini e Donne, Giuseppe e Rosanna hanno monopolizzato l’attenzione del pubblico del dating show di Maria De Filippi. Il cavaliere, infatti, ha spezzato il cuore di Sabrina Zago ammettendo di provare un forte interesse per Rosanna, che sin da subito lo ha stregato con un vero e proprio colpo di fulmine. Il cavaliere, protagonista anche delle sfide di ballo con Gianni Sperti molto contestate dal popolo del web, ha fatto di tutto per conquistare la dama siciliana, la quale invece si è inizialmente mostrata piuttosto restia nei suoi confronti, ammettendo di voler conoscere e frequentare altre persone per avere un’idea precisa prima di dedicarsi esclusivamente a lui. Con grande pazienza, Giuseppe ha incassato ogni parola e ha sempre confermato il suo interesse per Rosanna, corteggiandola fino a farla capitolare.

La coppia ha lasciato insieme lo studio di Uomini e Donne, pronta a viversi lontano dalle telecamere, ma qualcosa è cambiato a causa di una brutta lite che ha messo Giuseppe e Rosanna in crisi. La segnalazione sui due protagonisti del trono over ha fatto il giro del mondo e così la dama siciliana ha deciso di prendere parola per dare una spiegazione concreta e limitare i pettegolezzi e le cattiverie dei loro haters. Ecco cosa ha rivelato.

Uomini e Donne, Rosanna conferma: ancora fidanzata con Giuseppe

L’uscita di scena di Giuseppe e Rosanna ha stupito un po’ tutti, dato che il pubblico di Uomini e Donne non si aspettava che la dama si sarebbe infine lasciata convincere a buttarsi, tradendo il suo animo molto pragmatico in favore del sentimento. Il cavaliere è stato bravo a trasmettere tutto il suo amore e così si è formata una nuova coppia del trono over. Ma una crisi improvvisa ha messo in ginocchio il rapporto a pochissime settimane dall’addio al programma e Rosanna ha voluto spiegare nel dettaglio cosa è successo, mandando un messaggio a Lorenzo Pugnaloni.

“Tra me e Giuseppe c’è stata una lite importante che ha messo in crisi la nostra relazione. Tutto a causa di interferenze esterne, che mi hanno portata a riflettere molto. In sintesi davo colpe a lui anziché alla terza persona. Poi ho subito compreso che il problema non era lui. In conclusione la decisione di allontanare il terzo ha ricomposto il nostro rapporto. Giuseppe è stato bravo, leale e onesto con me. E per l’ennesima volta posso dire che i suoi sentimenti, ed anche i miei, hanno dato futuro al nostro rapporto”.

Insomma, Rosanna ha confermato che per un momento lei e Giuseppe stavano per lasciarsi e mettere la parola fine al rapporto, a causa di una terza persona. Ma di chi si tratta? Possibile che qualcuno nella famiglia non sia felice di questa unione oppure si tratta di un’amicizia sbagliata? Quel che è certo è che, almeno per il momento, Rosanna e Giuseppe sono innamorati e sono tornati insieme serenamente.

