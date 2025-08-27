Uomini e Donne, Giulia Cavaglià ha un nuovo amore: ecco di chi si tratta!

News VIP

L'ex tronista di Uomini e Donne Giulia Cavaglià ha trovato di nuovo l'amore: ecco il video in cui esce allo scoperto con la nuova fiamma.

Giulia Cavaglià è stata una delle troniste del trono classico di Uomini e Donne: dopo l'esperienza da corteggiatrice, infatti, Cavaglià è ritornata in trasmissione per sedere sulla sedia rossa. A distanza di qualche anno dal percorso da tronista e dopo aver chiuso la relazione con Federico Chimirri, ha ritrovato l'amore accanto a un nuovo compagno.

Uomini e Donne, Giulia Cavaglià ha un nuovo amore

Dopo essere stata una delle corteggiatrici di Lorenzo Riccardi, nel dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi, Giulia Cavaglià ha vissuto nel programma anche l'esperienza da tronista. Al termine del percorso nel trono classico, Giulia aveva scelto Giulio Raselli, ma poco dopo la fine di Uomini e Donne anche la loro relazione è terminata. Poco tempo dopo, Giulia aveva incontrato Federico Chimirri, ex concorrente di Masterchef, con cui ha avuto una turbolenta storia d'amore, nella quale non sono mancate segnalazioni di tradimenti da parte di lui.

A giugno 2023, l'ex tronista annunciò ufficialmente la rottura con Chimirri, pubblicando una storia sui social nella quale rivelava che l'ex fidanzato l'aveva tradita: "Ho appena scoperto che il mio fidanzato mi tradisce. Quindi ci siamo lasciati. E gradirei non avere alcuna domanda sull'accaduto". In quel periodo Chimirri era intervenuto smentendo le accuse di Giulia e rivelando che si trattava di uno scherzo verso la fidanzata. Tuttavia, i rapporti tra i due si sono chiusi definitivamente poco dopo.

A distanza di quasi due anni dalla loro rottura, però, Giulia Cavaglià ha ritrovato il sorriso accanto a un nuovo compagno. L'ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di uscire allo scoperto con il nuovo amore, postando un tenero video sui socia.

Uomini e Donne, con un video sui socia Giulia Cavaglià annuncia di aver trovato un nuovo amore

Qualche giorno fa, Giulia Cavaglià è uscita allo scoperto con la nuova fiamma: sul suo profilo Instagram, infatti, l'ex tronista del dating show ha postato un video molto romantico in cui appare in compagnia di un ragazzo. Così facendo, Giulia ha confermato i rumors che circolavano sulla sua situazione sentimentale. Il ragazzo del video si chiama Cristian e fa coppia con Giulia da ormai nove mesi, come rivelato anche dalla didascalia scelta per celebrare la loro relazione.

Nel filmato, sono mostrati infatti di questi mesi che la coppia ha vissuto insieme e per celebrarli, Giulia Cavaglià ha scelto uno dei brani più romantici che possono essere ascoltati in rete di recente, Ordinary di Alex Warren, aggiungendo la seguente frase per festeggiare questi nove mesi d'amore: Mille pagine di me e di te. Dicembre - Agosto 2025.

