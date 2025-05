Uomini e Donne, Federico Chimirri nuovo tronista?

News VIP

Potrebbe essere Federico Chimirri, ex volto del Grande Fratello, il nuovo tronista di Uomini e Donne.

La stagione televisiva di Uomini e Donne si è conclusa, manca solo la messa in onda della scelta di Gianmarco Steri che andrà in onda domani, venerdì 30 maggio 2025 in prima serata su Canale 5. Nel frattempo circolano già le prime voci sul possibile nuovo tronista che verrà presentato a settembre e spunta il nome di Federico Chimirri, ex protagonista del Grande Fratello.

Uomini e Donne, Federico Chimirri sul trono?

Uomini e Donne ci saluta e domani, venerdì 30 maggio 2025, andrà in onda l’ultima puntata di questa stagione dedicata alla scelta di Gianmarco Steri, che Mediaset ha deciso di piazzare, non senza qualche polemiche, la puntata in prima serata su Canale 5. I fan del dating show di Maria De Filippi sentono già la mancanza del programma che tiene compagnia a milioni di spettatori, regalando alla rete ammiraglia sempre uno share stellare. Nel frattempo, si pensa già alla nuova stagione e se c’è chi spera che verrà data occasione a Nadia di Diodato di salire al trono, dopo essere stata la non scelta di Gianmarco, Deianira Marzano fa sapere che un ex gieffino è stato proposto per il ruolo.

Inizialmente tutti gli indizi hanno portato a Lorenzo Spolverato, una personalità che sarebbe senza dubbio giusta per stare sul piccolo schermo in modo continuativo, e che al momento è single dato che ha chiuso ad ogni possibile ritorno di fiamma con Shaila Gatta. Avendo fatto un percorso lungo e intenso nella casa del Grande Fratello, certamente scenderebbero per lui tante corteggiatrici e dunque Lorenzo sul trono potrebbe funzionare. Eppure potrebbe non essere lui il gieffino in questione, bensì Federico Chimirri. Ecco perché.

Uomini e Donne, Federico Chimirri scelto da Maria De Filippi?

Potrebbe essere Federico Chimirri il nuovo tronista di Uomini e Donne. L’affascinante argentino ha dichiarato più volte pubblicamente di essere single, mostrando un rapporto stupendo con la sua ex nonché madre dell’adorato figlio. Classe 1990, Chimirri è nato a Buenos Aires per poi trasferirsi a Formentera dove suo padre ha dato vita ad un’attività di ristorazione piuttosto fiorente, che lo ha portato ad entusiasmarsi e a studiare per diventare anche lui chef. Federico è anche un bravissimo deejay ed è diventato noto nel mondo del gossip per la sua relazione con Giulia Cavaglia, ex tronista di Uomini e Donne, terminata nel 2024 in modo piuttosto burrascoso.

Nella casa del Grande Fratello, nonostante sia rimasto per poche settimane, Chimirri ha attirato l’attenzione e la simpatia del pubblico per la sua trasparenza e la sua volontà di non far parte del gruppo, esprimendo sempre la propria opinione in modo chiaro. Senza dubbio, se Maria De Filippi lo scegliesse come tronista ci sarebbero molte richieste per corteggiarlo.

