Uomini e Donne, Giovanni Siciliano lancia una frecciatina social ad alcune coppie del trono over!

Giovanni Siciliano e Francesca Cruciani sempre più innamorati dopo Uomini e Donne. Il cavaliere lancia una pesante frecciatina social ad alcune coppie del trono over.

Giovanni Siciliano e Francesca Cruciani sono più uniti che mai e pochi avrebbero scommesso su questa coppia di Uomini e Donne. Il cavaliere ha lanciato una bella frecciatina su Instagram a tutte quelle coppie che hanno lasciato insieme il programma di Maria De Filippi, e si sono lasciate dopo pochissimi giorni. Ecco i dettagli.

Uomini e Donne, Giovanni e Francesca: coppia innamorata

Quando Giovanni Siciliano è tornato nello studio di Uomini e Donne per chiedere a Francesca Cruciani di concedergli una seconda occasione, il pubblico ha vivamente sperato che la dama del trono over aprisse gli occhi e non gliela concedesse. Lei, tuttavia, ha deciso di seguire il cuore e sembra aver fatto la scelta più giusta, dato che Francesca e Giovanni sono innamoratissimi. La coppia vive a distanza ma si incontra ogni qualvolta possibile come testimoniano i video e le foto pubblicati su Instagram, dove il cavaliere è davvero molto attivo.

Recentemente, Giovanni ha presentato a Francesca i suoi figli e sembra che la relazione sia dunque davvero seria, così tantissimi fan di Uomini e Donne si sono ricreduti sul conto della coppia, apprezzandola ogni giorno sempre di più per il sentimento sincero che li lega. Certo, tra i commenti non mancano quelli di chi è ancora scettico e crede che troveremo Francesca e Giovanni nello studio di Uomini e Donne a settembre per parlare della loro rottura. Per tutta risposta il cavaliere ha deciso di commentare le ultime rotture tra le coppie del trono over che sono uscite prese e innamorate, eppure si sono lasciate dopo pochissimi giorni, ecco cosa ha detto.

Uomini e Donne, Giovanni punge le coppie del trono over

Giovanni Siciliano è molto attivo su Instagram dove è sommerso da commenti, discordanti, da parte dei fan di Uomini e Donne che hanno osservato il suo articolato percorso nello studio del dating show di Maria De Filippi. Percorso che l’ha premiato dato che con Francesca Cruciani è nata una bellissima e intensa love story. La coppia è stata tra le poche fortunate di questa stagione dato che, a poche settimane dall’addio al programma, alcune di essere si sono lasciate tra una marea di polemiche. È il caso, ad esempio, di Gloria Nicoletti e Guido che si sono affrontati in un duro scontro social, ma anche di Margherita Aiello e Dennis Bogoncelli, sul quale la dama ha fatto rivelazioni pesantissime e ha lanciato accuse incredibili. Così, forte della sua relazione che procede a gonfie vele, Giovanni ha pubblicato un video ironico scrivendo:

"Molti sono usciti come coppie principesche e dopo una settimana si sono lasciati. Io porto la norma del Don Giovanni e faccio i fatti”.

Il cavaliere partenopeo si è preso la sua rivincita dato che nessuno credeva che sarebbe riuscito a far funzionare la sua relazione con Francesca. Si ricrederà anche Alessio Pilli Stella che, proprio nelle ultime puntate di Uomini e Donne andate in onda su Canale 5, ha messo personalmente in guardia la dama nei confronti di Giovanni?

