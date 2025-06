Uomini e Donne, Francesca e Giovanni sempre più innamorati: lui le fa conoscere i figli! (VIDEO)

News VIP

Dopo la fine di Uomini e Donne, Giovanni Siciliano e Francesca Cruciani sono sempre più innamorati e lui la presenta anche ai figli.

Giovanni Siciliano è tornato nello studio di Uomini e Donne per conquistare Francesca Cruciani e ci è riuscito. Il cavaliere partenopeo ha mantenuto la promessa e pochi giorni fa ha presentato Francesca ai suoi figli, immortalando una dolce mattina insieme a casa con un video che ha pubblicato su Instagram.

Uomini e Donne, Giovanni e Francesca innamorati

I fan di Uomini e Donne hanno notato l’assenza di Giovanni Siciliano nelle ultime settimane della messa in onda del dating show di Maria De Filippi. Il cavaliere è tornato in studio all’ultimo secondo, mentre la presentatrice ha spiegato che il motivo della sua assenza era una segnalazione rivelatasi fondata che lo vedeva frequentare una donna all’esterno del programma, per dichiararsi a Francesca Cruciani. La dama è rimasta spiazzata, non potendo negare di provare per lui sentimenti forti ma anche contrastanti, nutriti dall’idea di non potersi fidare delle sue parole. A caricare la situaizone ci ha pensato poi Alessio Pilli Stella, che si è detto molto contrariato dalla scelta di Francesca e l'ha spronata a ripensarci, quasi facendole intendere di avere un'alternativa con lui al suo fianco.

Nonostante tutto, Francesca ha deciso di ascoltare il suo cuore e sembra aver preso la scelta giusta, dato che love story tra i due procede a gonfie vele. Dopo diversi avvistamenti, Francesca e Giovanni sono usciti allo scoperto ufficialmente iniziando a condividere video e foto su Instagram, poi il cavaliere ha fatto un gesto molto forte per la dama, facendosi tatuare la scarpa che lei gli ha lanciato quando ha scoperto quello che era successo con Luana. Negli ultimi giorni, poi, la coppia del trono over è tornata al centro dell’attenzione grazie ad un dolcissimo video, che testimonia proprio come questa relazione sia molto seria per entrambi. Ecco i dettagli.

Uomini e Donne, Giovanni presenta i suoi figli a Francesca

Sebbene in pochi ci avrebbero scommesso, avendo imparato a conoscere i repentini cambiamenti di idea del cavaliere partenopeo, Francesca Cruciani e Giovanni Siciliano sono davvero molto innamorati. Mentre Dennis e Margherita annunciano la rottura, non senza polemiche soprattutto da parte della dama che ha lanciato pesanti accuse al cavaliere, Francesca e Giovanni continuano a frequentarsi sempre più assiduamente al punto che lui ha deciso di regalarle una parte importante della sua vita, i suoi figli.

Su Instagram, infatti, è apparso un dolcissimo video della coppia di Uomini e Donne insieme ai figli di lui, durante una spensierata mattinata dedicata ai bambini che sembrano perfettamente a loro agio con la nuova compagna del padre. Il video è stato sommerso di tantissimi complimenti e commenti affettuosi, del resto siamo tutti molto stupiti di questa improvvisa redenzione di Giovanni, che fino a poche settimane fa sembrava decisamente poco pronto a qualcosa di serio.

