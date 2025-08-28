TGCom24
Uomini e Donne, Giovanna Abate svela alcuni retroscena inediti poi parla di Giulio Raselli e Sammy Hassan

Eleonora Gasparini

L'ex corteggiatrice e tronista Giovanna Abate ha ricordato la sua esperienza a Uomini e Donne, lasciandosi andare a delle rivelazioni inedite sul rapporto con Giulio Raselli e Sammy Hassan.

Sono ufficialmente iniziate le prime registrazioni della nuova stagione di Uomini e Donne, che andranno in onda a partire dal 22 settembre 2025 su Canale 5. Nell'attesa, un'ex tronista ha rilasciato un'intervista in cui ha ricordato la sua esperienza nel popolare dating show di Maria De Filippi.

I retroscena di Giovanna Abate su Uomini e Donne

Martedì 26 agosto 2025 si sono registrate le prime puntate della nuova e attesissima stagione di Uomini e Donne in cui sono stati presentati i nuovi tronisti Flavio Ubirti e Cristiana Anania e i protagonisti del parterre over. Proprio negli ultimi giorni un’ex tronista ha rilasciato un'intervista nel podcast Chedonna in cui si è raccontata senza filtri e parlato delle difficoltà incontrate dopo la sua esperienza nel dating show di Canale 5.

Stiamo parlando di Giovanna Abate, che ha partecipato a Uomini e Donne prima nelle vesti di corteggiatrice di Giulio Raselli e poi in quelle di tronista, scegliendo Sammy Hassan. Durante l'intervista, l'influencer ha fatto un bilancio del suo percorso in studio, svelando anche cosa non avrebbe fatto tornando indietro:

Nei due anni a Uomini e Donne, anche con il Covid, ci sono state situazioni difficili, però mi ha dato la possibilità di avere tanto tempo per ragionare sulle scelte che avrei preso per me, sull’amore. Una cosa che non rifarei nel programma? Forse non mi lascerei prendere troppo da chi non mi ha trattata da principessa, però non avrei fatto una scelta diversa comunque. Non mi sono pentita di niente, sono stata molto felice. Giulio mi ha fatto rimanere molto male per la sua non scelta nei miei confronti, sarà stato anche per la proposta successiva del trono che mi ha fatto pensare di crederci ancora. Giulio pensavo di non sentirlo più, invece mi ha chiesto di prendere un caffè ma poi non l’abbiamo fatto più per una serie di motivi. Non lo sento da tantissimo tempo, ma non c’è nessun rancore. Sammy l’ho incontrato volta in stazione e parlammo per un’oretta. Ci siamo un po’ confrontati perché non ci eravamo più visti da Uomini e Donne. Poi mi ha riscritto, ma io ho messo un punto. Tra noi era durata pochissimo, se il sentimento finisce non potevo fare altrimenti.

La confessione di Giovanna Abate

Dopo aver ricordato la sua esperienza nello studio di Uomini e Donne, prima da corteggiatrice e poi da tronista, Giovanna Abate si è lasciata andare a una serie di confessioni inedite. Senza mezzi termini, la giovane influencer ha svelato di aver avuto un crollo mentale diversi anni fa:

Io tre anni fa ho avuto un grande crollo mentale. Io ero convinta di avere qualcosa nel cervello [...] La mente può andare giù, le devi dare il giusto riposo. Io ho fatto un percorso molto lungo di cinque anni, è stato il regalo più bello che potessi fare a me stessa. Mi sono seduta su quella poltrona pensando che la morte di mia nonna fosse il problema, invece ho scoperto un mondo dentro di me bellissimo.

