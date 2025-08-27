Uomini e Donne, Federico Mastrostefano nel trono over: l’ex lo punge senza pietà: "Che schifo"

News VIP

Federico Mastrostefano torna a Uomini e Donne: parla l’ex compagna e non le manda a dire.

Il pomeriggio di ieri ha segnato l’inizio ufficiale della nuova stagione di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi che tornerà su Canale 5 da lunedì 22 settembre. Le prime registrazioni hanno già regalato le prime sorprese, tra vecchi volti noti e nuove presenze pronte ad animare il parterre.

Uomini e Donne, ritorno a sorpresa: Federico Mastrostefano torna in studio dopo 15 anni, la reazione dell’ex compagna

Tra le novità più chiacchierate spicca senza dubbio il ritorno di Federico Mastrostefano, volto amatissimo (e discusso) del programma, che nel 2009 vestì i panni di tronista. All’epoca il suo percorso si concluse con la scelta di Pamela Compagnucci, con cui uscì mano nella mano dallo studio. La loro relazione, però, durò solo pochi mesi: già nel 2010 i due decisero di dirsi addio.

Negli anni successivi Federico ha vissuto altre storie, ma nessuna si è rivelata quella definitiva. Oggi, da single, ha deciso di rimettersi in gioco e lo farà proprio nel parterre del trono over, chiamando personalmente la redazione e chiedendo di poter tornare. Una scelta che ha immediatamente acceso la curiosità del pubblico, diviso tra entusiasmo e perplessità.

Il ritorno di Mastrostefano non è però stato accolto con lo stesso entusiasmo da tutti. La sua ex compagna – madre di sua figlia – ha infatti commentato la notizia con un pizzico di amarezza, lasciandosi andare a dichiarazioni raccolte da Lorenzo Pugnaloni:

“Non voglio dire nulla, anche perché in mezzo c’è il bene di mia figlia… ma sono curiosa di sentire cosa ha detto sulla fine della nostra storia. Ma lui che cerca la donna della sua vita, fa già ridere così… Quella poltrona rossa non se l’è mai tolta dalla testa”.

Parole che non sono certo passate inosservate e che alimentano ancora di più la curiosità intorno al percorso che Federico intraprenderà nello studio di Canale 5. Il pubblico ora si divide: c’è chi non vede l’ora di rivederlo in azione dopo tanti anni e chi, invece, considera il suo ritorno un passo indietro. Quel che è certo è che l’ex tronista saprà far parlare di sé, proprio come accadde nel 2009.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.