Uomini e Donne, Ginevra Pisani svela alcuni dettagli sulle nozze

Ginevra Pisani è un'ex protagonista di Uomini e Donne e a breve convolerà a nozze: ecco cosa ha rivelato ai fan sul tanto atteso giorno del suo sì.

Ginevra Pisani convolerà presto a nozze con il fidanzato Alessio Vassallo e ha svelato ai followers alcuni dettagli del matrimonio, come la location che ospiterà l'evento e quando avverrà.

Uomini e Donne, Ginevra Pisani svela quando e dove avverrà il suo matrimonio con Alessio Vassallo

Un mese fa, Ginevra Pisani riceveva da Alessio Vassallo una romantica proposta di matrimonio e, di recente, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, il popolare dating show di Maria De Filippi in onda su Canale 5, ha rivelato alcuni dettagli su quando avverranno le nozze. Su Instagram, l'ex volto del programma tv ha raccontato emozionata che non vede l'ora di convolare a nozze con il fidanzato, con cui ha una relazione da tre anni e ha svelato in che modo sta organizzando il tutto. La data dell'evento sarà a settembre 2025, anche se non è stato rivelato ancora il giorno preciso.

"Torniamo a noi, alle cose pratiche: l’organizzazione! Con l’aiuto del diario ho stilato subito la lista dei punti fondamentali, il più importante tra tutti: dove?" ha esordito su Instagram l'ex corteggiatrice, passando in rassegna alcune probabili location e dichiarando che uno dei sogni della coppia sarebbe quello di sposarsi nella loro città, Roma. Tuttavia, i due avrebbero anche il desiderio di celebrare il matrimonio in Sicilia, terra natale di Vassallo e meta bellissima per le sue acque cristalline. Ginevra Pisani non ha nascosto anche l'intenzione di scegliere un'isola, un "posto del tutto nuovo per entrambi", ma in realtà la location perfetta può essere una sola:

"Ecco su questo aspetto non abbiamo mai avuto dubbi, il motivo? Potrei dirvi perché la tradizione prevede che il matrimonio avvenga nella città della sposa ma mentirei. Ci sposeremo a Napoli perché è la terra dei mille colori, come cantava il grande Pino"

La location sarà "romantica ma non scontata, elegante ma non pomposa ma soprattutto intima perché condivideremo quel giorno con le persone che ci sono sempre state" ha aggiunto ancora Ginevra, lanciando poi una serie di indizi per il possibile "tema" del matrimonio.

Uomini e Donne, Ginevra Pisani e la romantica proposta di nozze di Alessio Vassallo

Alessio Vassallo e Ginevra Pisani sono una coppia da tre anni e il giorno del loro terzo anniversario, che cade il 3 ottobre, l'attore ha deciso di chiedere ufficialmente la mano della compagna. A svelare i dettagli della romantica proposta è stata l'ex corteggiatrice, in alcune stories sui social: "Ha deciso di farmi la proposta il giorno del terzo anniversario (la sera tra il 2 e il 3 ottobre). Ha voluto ricreare il nostro primo appuntamento. Mi ha fatto la proposta per strada, su un marciapiede, nello stesso punto del nostro primo bacio. Con la scusa del regalo dell’anniversario mi ha dato un’agenda in cui aveva scritto un pensiero d’amore (e in cui mi chiedeva di chiudere gli occhi per 20 secondi circa). Senza fronzoli, palloncini, fiori o altro. Eravamo io, lui e la musica messa in sottofondo con il cellulare. Si è inginocchiato e ha detto la fatidica frase. Ecco, secondo me l’amore è questo. Semplice."

Ginevra Pisani ha anche rivelato che la sua famiglia era a conoscenza dell'intenzione del fidanzato di chiederle di sposarlo, dato che Vassallo ha chiesto consiglio per la scelta dell'anello e li ha coinvolti tutti. L'ex corteggiatrice ha rivelato che la loro storia è nata grazie ai social: Vassallo la riconobbe in tv e la cercò sui social, iniziando una conoscenza con Ginevra. Tuttavia, causa impegni di lavoro, non riuscirono a vedersi di persona - se non attraverso le videochiamate - prima di due mesi, ma ha rivelato ancora Pisani "fu proprio quello il bello. Ci eravamo già conosciuti e innamorati ancora prima di incontrarci. Dopo l’imbarazzo ed emozione iniziale, dal primo appuntamento non ci siamo più mollati. Pochi mesi dopo abbiamo iniziato a convivere e… tra poco il grande passo"

