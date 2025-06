Uomini e Donne, Gianni Sperti come Tina Cipollari: nuovo tronista a settembre 2025

News VIP

Si mormora che Gianni Sperti sarà il nuovo tronista di Uomini e Donne a settembre 2025. Ecco l'indiscrezione sull'opinionista del dating show di Maria De Filippi.

Mancano ancora diversi mesi alla nuova stagione di Uomini e Donne ma i fan del programma proprio non si rassegnano: vogliono sapere tutto e subito! Si mormora che, dopo l’esperimento di Tina Cipollari, Maria De Filippi sia pronta a dare anche a Gianni Sperti l’occasione di vestire i panni di tronista.

Uomini e Donne, Gianni Sperti con un nuovo ruolo a settembre?

L’ultima edizione di Uomini e Donne è stata decisamente carica di momenti trash, romantici, momenti che ci hanno fatto battere il cuore ma anche esilaranti, per non parlare poi delle discussioni in studio che come sempre hanno tenuto banco per lunghissime puntate. Maria De Filippi ha espresso anche questo anno la sua voglia di sperimentare ed ecco che ha deciso di nominare Tina Cipollari nuova tronista. Il suo è stato un percorso finto, ma comunque molto seguito anche grazie alla presenza del corteggiatore Cosimo Dadorante che si è fatto volare bene da tutti. Tina e Cosimo sono rimasti in contatto dopo la fine delle registrazioni del dating show di Canale 5, ma l’amore non è nato.

E mentre si parla di Gianmarco Steri nel cast del Grande Fratello, dopo il successo del suo percorso come tronista a Uomini e Donne e la marea di fan pronte a seguirlo sui social, sembra che che De Filippi voglia concedere a Gianni Sperti un nuovo ruolo, diverso da quello di opinionista che ricopre da oltre un ventennio. Di cosa si tratta? Ecco l’ipotesi che nelle ultime ore gira sempre più insistentemente sul web.

Uomini e Donne, Gianni Speri tronista?

Dopo aver promosso Tina Cipollari a tronista, pur non con la reale intenzione di trovare l’amore della sua vita bensì di fare spettacolo, Maria De Filippi potrebbe star pensando ad un nuovo colpo di scena per la nuova stagione di Uomini e Donne, che andrà in onda come di consueto a partire da settembre su Canale 5. Nelle ultime ore, Gianni Sperti si è lasciato andare ad un duro sfogo su Instagram, parlando di un amore che lo ha travolto ma dal quale si è separato e ammettendo di essere forse destinato ad aiutare gli altri, senza mai trovare la propria anima gemella.

Sperti è molto geloso della sua vita privata, dopo la fine del matrimonio con Paola Barale non ha mai parlato di nessuno, e così sono nate negli anni diverse congetture. Proprio a seguito di questo sfogo e dell’essere tornato single ufficialmente, Gianni potrebbe essere eletto da Maria come nuovo tronista di Uomini e Donne. Sicuramente la notizia creerebbe molto interesse negli spettatori data, appunto, la grande riservatezza del ballerino. Al momento, tuttavia, si tratta solo di una voce di corridoio non ancora confermata dal diretto interessato.

